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Кролик стал талисманом университета и регулярно фотографируется с красивыми курсантками

Кролик стал талисманом университета и регулярно фотографируется с красивыми курсантками (8 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 11:10
Сообщество : Животные
Метки: Украина   днепропетровск   животные   красивые девушки   кролик   курсанты   университет   
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Соцсети Днепропетровского университета внутренних дел теперь зашкаливают от "мимимишности". Ведь теперь новый член коллектива – это кролик Топотун.

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Метки: Украина   днепропетровск   животные   красивые девушки   кролик   курсанты   университет   
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6  комментариев
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13k
Yasen_Perec 43 минуты назад
Кролик в два раза глупее овцы. Это вам не заяц. Да что уж там, он даже глупее белки. И как вы там не умиляйтесь, умнее он не станет.
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345
cana61s Час назад
То ощущение, когда кролик ближе к сиськам, чем я
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4k
Vetal Monah 2 часа назад
Блин,АФТОР!Изучай ма.часть!Дословно на сайте универа:Таким образом правоохранители перенимают опыт зарубежных коллег, которые используют собак, котов и других животных для поиска наркотиков, поимки преступников и других оперативных задач.
Кролика будут натаскивать на поиск наркоты.КРОЛИКА!
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7k
vit 2 часа назад
Повезло кролику :)
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