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Соцсети Днепропетровского университета внутренних дел теперь зашкаливают от "мимимишности". Ведь теперь новый член коллектива – это кролик Топотун.
В пресс-службе учебного заведения рассказали: "Наш воспитанник уже подружился с курсантами, побывал на лекциях, покатался на полицейской машине. Топотун рад такому общению, ну а симпатичный кролик повышает настроение".
Топотун полюбился курсанткам, которые не преминули потискать животное.
Таким образом, университет хочет попробовать новшество для Украины – использование для поиска запрещённых веществ не только собак, но и других животных. Но пока кролик радует своим присутствием и курсантов, и преподавателей.
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