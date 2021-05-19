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Утренняя сборка позитивных историй

Утренняя сборка позитивных историй (37 фото + 16 гиф)

Автор:
19 мая 2021 05:52
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   животные   интернет   картинки   люди   фото   
1792
53
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Как обычно от меня и соц.сетей картинки, тезисы и ситуации из жизни, в основном на позитивной ноте. Однако - ДОБРОЕ УТРО среды ВСЕМ.

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Метки: Разное   животные   интернет   картинки   люди   фото   
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27  комментариев
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1k
sedoisever 4 часа назад
Комментарий к фото
Как раз наоборот.
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20k
ПаганецЪ 17 минут назад
Да.
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20k
ПаганецЪ 17 минут назад
А это смотря за какими грибами ходить.
И, да, вообще-то ходят по грибы.
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8k
Uron Полчаса назад
Комментарий к gif
после просмотра "Кунг-фу панда - 2"
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19k
сёмик патрик 36 минут назад
Что бы ночью в холодильник не лазила...
Что бы ночью в холодильник не лазила...Посмотреть
Что бы ночью в холодильник не лазила...
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4k
Roman 2 часа назад
Комментарий к фото
Надо в эту яму ещё и водостоки направить.
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8k
Uron 2 часа назад
Комментарий к фото
комуналка не лучше, особенно в отопительный сезон
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3k
DyadyaSasha 2 часа назад
Комментарий к фото
Как скоро от вибрации осыплется плитка и раздолбается стена?
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15k
Lelik 2 часа назад
Комментарий к gif
Кунг-фу панда, третья часть
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16k
Юрий 2 часа назад
Комментарий к фото

Ссылка www.youtube.com
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16k
Юрий 2 часа назад
Комментарий к фото
Как подшипник на барабане менять?
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31k
Опаньки 2 часа назад
Комментарий к gif
оригинально
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31k
Опаньки 2 часа назад
Комментарий к gif
кот сломан
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31k
Опаньки 2 часа назад
Комментарий к фото
ничесе у ребенка лыжи
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9k
Antique computer 3 часа назад
Комментарий к фото
Тут должна быть надпись - почему у вас не взрывается, а у меня взрывается?
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12k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Комментарий к фото
я всегда думал, что язык латынь, а тут латинский
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12k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Комментарий к фото
вообще таки шутки могут кончится очень печально.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
9k
1k
him67 3 часа назад
Комментарий к фото
А теща все та же...
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122
Елена Букреева 3 часа назад
Комментарий к фото
Таким наверное люди моего добермана видели, судя по реакции.
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736
Hornet 3 часа назад
Комментарий к фото
Дохрюкается. Беконом станет.
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