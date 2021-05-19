Утренняя сборка позитивных историй

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Как обычно от меня и соц.сетей картинки, тезисы и ситуации из жизни, в основном на позитивной ноте. Однако - ДОБРОЕ УТРО среды ВСЕМ.
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И немного прикольных гифок....
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