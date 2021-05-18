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Страдающее средневековье

Страдающее средневековье (29 фото)

Автор:
18 мая 2021 21:08
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1205
29
Подборка юмористических картинок из средневековья

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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8  комментариев
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−5
Владимир Час назад
>>arhshed Владимир Полминуты назад Хохлоботы поют строго по
>>методичке. Смотреть, что закрыто а что открыто, им же недосуг.
>> Не за то оплата идет. Подумай, нужна ли в поселке поликлиника с
>>полным набором врачей, если у каждого в кармане мобильник а дороги
>>позволяют доехать до городской за час а до областной
>>- за максимум три?

Новости сегодня смотрел?
по вызову о грабеже менты и скорая выехали, но не доехали,бросили машины и пешком пошли

ну так у кого мтодичка?
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−5
Владимир 2 часа назад
>>Точно, а сколько они соцуслуг давали. Больниц тьму построили.
>> школ, детсадов. Кстати, С днём рождения, хохлобот!

а сколько текущая власть ПУ закрыла школ, больниц?

а соц услуги ну да есть такое... 50 руб. в день питание в школе на ребенка

а что еще из соц. услуг сейчас есть?
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10k
uutb 2 часа назад
Комментарий к фото
Так вот откуда телепузики пошли)
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804
jug 2 часа назад
Суперская подборка, до слез!
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−5
Владимир 2 часа назад
в средневековье монголо-татары меньше налог брали (выход) чем сейчас при "прогрессивном" капитализме

так что не спешите делать выводы :)
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