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Подборка юмористических картинок из средневековья
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>>методичке. Смотреть, что закрыто а что открыто, им же недосуг.
>> Не за то оплата идет. Подумай, нужна ли в поселке поликлиника с
>>полным набором врачей, если у каждого в кармане мобильник а дороги
>>позволяют доехать до городской за час а до областной
>>- за максимум три?
Новости сегодня смотрел?
по вызову о грабеже менты и скорая выехали, но не доехали,бросили машины и пешком пошли
ну так у кого мтодичка?
А-а-а.... Понятно!
>> школ, детсадов. Кстати, С днём рождения, хохлобот!
а сколько текущая власть ПУ закрыла школ, больниц?
а соц услуги ну да есть такое... 50 руб. в день питание в школе на ребенка
а что еще из соц. услуг сейчас есть?
Подумай, нужна ли в поселке поликлиника с полным набором врачей, если у каждого в кармане мобильник а дороги позволяют доехать до городской за час а до областной - за максимум три? Мало что качество у них будет так себе, но ведь еще и специалисты там в единственном числе. А значит, если тебе срочно надо а кардиолог в отпуске или на больничном, то все равно пилить в город. Зато открываются специализированные центры (в основном кардио- и онко-) на тысячи пациентов, где и диагностическое оборудование простаивать не будет, и персонала можно достаточное количество держать, и повышение квалификации будет поставлено на поток а не сводиться к периодическому чтению журналов.
так что не спешите делать выводы :)