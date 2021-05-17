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Этот день в истории... 17 мая 1984 года

Этот день в истории... 17 мая 1984 года (4 фото)

Автор:
17 мая 2021 17:42
Метки: история   катастрофа   факты   
1496
4

17 мая 1984 года в городе Североморск, на главной ракетно-технической базе Северного флота, в воинской части 63976, произошли взрывы на складах ракетного оружия. Мощность взрывов были идентичны трем ядерным ударам. Северный флот мгновенно лишился 50 процентов ракетного вооружения. Сила взрывов была такова, что по Северному флоту была объявлена боевая тревога: «Боеготовность №1. Фактически!». Подобная форма тревоги используется только при начале войны...

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Метки: история   катастрофа   факты   
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8  комментариев
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787
Sergei 2 часа назад
Я был тогда в 5ом классе, той самой 7ой школы. Пара замечаний:

- " Все плакали и были в полной растерянности. Мужья убыли в боевые части и на корабли, и что делать женщинам и детям в такой безысходности никто не знал." - категорически не согласен, после второго взрыва, который вынес большинство стекол в домах на улицах появились люди из гражданской обороны и начали организованно выводить гражданских из города, на Северной Заставе людей уводили в низину, нас с приятелем такой же представитель ГО посадил в машину частника двигавшуюся за город - тот нас докинул до родственников в Росляково. Был организован в госпитале прием получивших травмы и повреждения. Так что насчет никто не знал что делать - неправда, сколько раз отрабатывали штабы ГО взаимодействие с военными. Не было бардака, разве что некоторые вояки высоких чинов рванули из города с семьями. Ну дык где уродов нет? сейчас таких стало гораздо больше.

- Насчет крыши в 7ой школе, школа функционирует до сих пор и с крышей у нее все в порядке.
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14k
dimitr Минуту назад
Автор, копипаста хорошая, но написана в ней в основном полная чушь.
В Североморске взорвалось 4 склада. 2 - со стартовыми ступенями ракет, т.н. "стартовики". К сведению - это не ракетное ВООРУЖЕНИЕ.
1 склад пиротехники, красивый салют.
И, главное, склад с порохом. Новейшая формула, жуткая секретность. Именно этот взрыв стал причиной "ядерного" гриба и вынес стекла в 50-60% домов. И недельного оцепления города с невозможностью выйти за его пределы.

"Через 30 мин. был мобилизован весь служебный автотранспорт и рейсовые автобусы. Собирали людей по городу и отвозили в район "Кортика". Детей из школ увозили в бункер авиабазы в Сафоново."
Не было этого. Совсем. Никакой организованной эвакуации не было в принципе, вся школота и многие гражданские собирались во дворах своих домов и смотрели на происходящее на складах.

А вот бегство военных - было. Единицы бежали по тревоге в часть, остальные, забежав домой за деньгами, сберкнижками и драгоценностями, бежали в сторону Мурманска. Кто успел - на машинах, а некоторые и пешком в домашних тапочках до КПП добегали.
Очень много "офицеров" потом было отправлено нах на досрочную пенсию или просто уволено из рядов, именно по этой причине.
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5k
TirAn 43 минуты назад
Ровно через год и 2 месяца мы были на крейсере пр. 68 бис "Александр Невский". Практика после 1 курса ВВМУПП ЛенЕом.
Все попытки узнать подробности пресекались на корню. Строго было с этим. Если не знаешь, значить тебе знать не положено.
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2k
RALEXXX Час назад
"Мощность взрывов были идентичны трем ядерным ударам."
Насколько я помню мощность ядерных взрывов измеряется в кило- и магатоннах тринитротолуола.
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141
Лучший Друг RALEXXX 11 минут назад
Ну да, очень точная характеристика..
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4k
Бу 2 часа назад
Спасибо
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893
bigkoss 2 часа назад
Взрыв был слышен в Мурманске
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2k
Master Bo 3 часа назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Михайловский,_Аркадий_Петровичhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Михайловский,_Аркадий_Петрович
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