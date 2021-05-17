Этот день в истории... 17 мая 1984 года

17 мая 1984 года в городе Североморск, на главной ракетно-технической базе Северного флота, в воинской части 63976, произошли взрывы на складах ракетного оружия. Мощность взрывов были идентичны трем ядерным ударам. Северный флот мгновенно лишился 50 процентов ракетного вооружения. Сила взрывов была такова, что по Северному флоту была объявлена боевая тревога: «Боеготовность №1. Фактически!». Подобная форма тревоги используется только при начале войны...
Был весенний мирный день. В 18 часов большинство офицеров и мичманов возвращались по домам после напряженной службы. В 18:15 был замечен дым на технической территории в.ч.63976.
Старший офицер соседней части позвонил оперативному дежурному в.ч.63976 капитану третьего ранга Виктору Садовлахову, тот ответил, что знает о пожаре и принимает меры, через 25 минут, при первом большом взрыве, погибнет он, караульный матрос Рамиз Джабраилов, и несколько караульных тушащих пожар.
В 18:35 с горящей территории самопроизвольно взлетают ракетоносители без боевых частей. Они выписывают затейливые пируэты в воздухе и падают в скалах на расстоянии полтора километра от склада. В Североморске люди стоят перед входом в парк. Они наблюдают за фейерверком.
Сбежалось много детворы. В 18:43 следует первый большой взрыв в месте пожара. Ударная волна заставляет зрителей упасть на землю и искать укрытие. Первый взрыв произошел на складе, где хранилось около 500 боеголовок для зенитных ракет.
Через несколько минут после первого большого взрыва была объявлена боевая тревога по Северному флоту «Боеготовность №1. Фактически!». Так и было передано на все береговые посты наблюдения, а с них и на корабли в море. Так же было объявлено: опасность химического поражения. Произведена эвакуация КП флота в скалу. «Скала», это специальный пункт управления флотом, на случай ядерной войны.
Было три сильных взрыва, и множество незначительных. Первый взрыв сильного воздействия на город не оказал. Второй взрыв был сильнее первого. Третий взрыв потряс город сильнее всего. После каждого из взрывов в небе появлялся клуб дыма, очень напоминающий гриб при атомном взрыве, что хорошо видно на одной из фотографий.
Яркий огненный пузырь наблюдался в начале первого взрыва. Гриб же, скорее всего, появился в результате одновременного подрыва колоссального количества взрывчатых веществ на одном из складов. Ущерб флоту и городу был причинен гигантский. А по возможным последствиям это был один из самых серьезных инцидентов в истории отечественного флота.
Из рассказа очевидца, дословно: «когда пожар начался, срабатывали двигатели ракет, ну и они над сопкой взлетать стали. Пачками. Зрелище офигенное было! Мини салют, типа... И народ стоял на улице и лупоглазил. Пока второй взрыв не шарахнул. Кстати, впечатление было жуткое - когда над городом вырастает нечто сильно похожее на гриб... И так несколько раз... Многие думали, что 3-я МВ таки случилась».
После второго взрыва большая часть домов Североморска осталась без стекол. Штаб флота потерял все стекла в окнах. Рухнул стеклянный планшет размером три на десять метров с оперативной информацией фактического расположения кораблей, подводных лодок и самолетов. Большие стекла дома торговли одновременно отошли от стен на метр и рухнули вниз. На седьмой школе просела крыша.
Первая пожарная машина, въезжающая в зону пожара, была уничтожена взрывом. Свидетели наблюдали куски красного металла и колеса от машины в воздухе.
Часть личного состава в.ч.63976 с офицерами по тревоге, с боевым оружием, выдвигаются на техническую территорию, к месту взрывов и пожара и принимают участие в тушении пожара.
Ветер, дующий от города, относит ядовитое облако взрыва в сторону моря. Это обстоятельство спасло город от тяжелейших последствий контакта с ядовитыми продуктами сгорания ракетного топлива.
После первого взрыва и объявления боевой тревоги «Боеготовность №1. Фактически!», корабли в срочном порядке начали выходить в море. Все нормативы времени выхода по боевой тревоге перекрыты вдвое. У причала остался крейсер «Киров». Все противовоздушные системы корабля были приведены в готовность для уничтожения воздушных целей, на случай если ракеты со складов полетят на город. На некоторых кораблях матросы отдыхающей вахты в трусах и тельняшках занимают места на железных креслах зенитных установок. Не смотря на холодную погоду, ни один из них не покинул боевой пост до отбоя тревоги.
У 17-го причала стояла атомная подводная лодка под погрузкой, и в момент первого взрыва ядерная ракета была в стадии погрузки в шахту (с ядерной боеголовкой лежала на причале). Погрузка была осуществлена в кратчайшее время. Еще один подводный атомоход, который при взрыве стоял у самой базы Окольной, отведен буксирами в море.
О том, что в том месте, где встали грибы взрывов, один в один похожие на ядерные взрывы, находятся склады вооружения, знали очень не многие. Поэтому народ сразу решил, что началась война. Женщины стояли у подъездов, прикрыв лицо платками - так они защищались от радиации. Все плакали и были в полной растерянности. Мужья убыли в боевые части и на корабли, и что делать женщинам и детям в такой безысходности никто не знал.
Корабельные офицеры, матросы, мичмана, старшины по всему флоту занимают свои боевые посты. Многие бежали из города к причалам, т.к. были в это время на пути домой. На улицах было два потока людей. Черный: офицеры, мичманы, матросы, бежали к причалам и кораблям. Цветной: гражданские люди в противоположную сторону. Многие женщины и дети были в халатах и тапочках. С машин ВАИ, по громкой связи предлагали всем гражданским продвигаться в сторону улиц Колышкина и Комсомольской.
Очевидец писал: «Жил тогда на ул. Сафонова, 25. Делал уроки (мне 17 лет тогда было). С некоторым интервалом прошли 2 пуска ракет (как мне тогда показалось). Позвонил знакомый из 12-этажки напротив и сказал, что боевые корабли уходят от причалов и рассредотачиваются по заливу. Заинтересовался. Взял бинокль и с окна стал рассматривать место , откуда ушли ракеты. Это место как раз было видно в просвет между 11 и 9 домом по ул. Сгибнева.
Успел увидеть только густой черный дым, крыши пожарных машин (кажется даже «ураганы» с аэродрома) и мелкие взрывы. Потом все это «подпрыгнуло» и из «под земли» стал появляться огненный пузырь, в секунду превратившийся в очень яркую вспышку (Голливуд отдыхает). От яркого света закрыл глаза. После успел увидеть растущий гриб, и что взрывом выбросило несколько деформированных ракет с поврежденными или прогоревшими корпусами. Потом, дошла взрывная волна и меня сбросило с окна на пол (окно было открыто). Этой же волной вышибло входную дверь в квартиру, причем обе (в этих домах они двойные).
Зашла соседка, жена адмирала, сказала что позвонил ее муж и сказал чтобы мы и соседи оставили отрытыми окна и двери и отошли подальше домов, и что самое страшное уже позади. Что я и сделал. Половина людей из нашего подъезда ушло по ул.Сгибнева к ТЭЦ. Там меня застал второй взрыв. Я машинально отвернулся и хорошо видел как по ул. Сгибнева и ул. Ломоносова прошла взрывная волна - вылетали стекла в окнах. Вечером «Свобода» говорила о возможных десятках тысячах погибших, глушили их по полной. Через 1-1.5 часа после второго взрыва пошли звонки по межгороду: «Живы ли мы?».
Радиационный фон был нормальный, но гражданское население об этом еще не знало. Большая колонна легковых машин движется в сторону Мурманска. Матери отдавали детей незнакомым людям с просьбой вывезти их из города. Указаний на КПП о закрытии выезда сразу не было. Через некоторое время на КПП между Североморском и Мурманском был выслан комендантский взвод и взвод морской пехоты для проверки документов у военнослужащих покидающих гарнизон. На КПП г.Североморск было задержано порядка 20-ти "военнослужащих", в основном с большими звездами.
Через 30 мин. был мобилизован весь служебный автотранспорт и рейсовые автобусы. Собирали людей по городу и отвозили в район "Кортика". Детей из школ увозили в бункер авиабазы в Сафоново. Небольшая часть людей находилась в убежище под домом по ул.Сафонова 2. На КРАЗ грузили детей из детского сада, который был во дворе второго дома по улице Кирова. Детей водитель довёз до поселка Росляково. Люди набивались в подземный переход на ул. Северная Застава. За кинотеатром "Россия" тянули трубу, рыли траншею - люди укладывались в канаву.
Из рассказа очевидца, дословно: «Был в детстве столь безбашен, что в компании с парой таких же кретинов поперся на следующий день туда позырить, где и был морпехами отловлен. Доставлен в комендатуру, где томилась ни одна шайка таких же идиотов... Кроме того, что был нещадно порот (потом), со всех почему-то взяли анализ крови...».
Непосредственно в момент событий, без специальной команды, была задействована фотогруппа и велась запись событий, но все эти материалы вместе с отчетом были переданы потом представителям особого отдела флота.
К утру пожар героическими усилиями пожарных был локализован. Окончательно пожар на складах потушили за 5 дней. Въезд в город был закрыт. К счастью, остались невредимыми ядерные заряды, которые содержались там же, на Окольной. И хотя специалисты говорят, что взорваться они в принципе не могли (таковы условия их хранения), существовал риск «грязного» заражения территории. Впрочем, жителям Североморска откровенно повезло, что ветер, дувший от города, унес ядовитое облако, образовавшееся в результате сгорания ракетного топлива. При неблагоприятном стечении обстоятельств жертвами химического заражения могли стать тысячи людей.
На следующий день над зоной пожара летал вертолёт с главнокомандующим Устиновым.
Сразу после этого ЧП был снят с должности адмирал ВМФ - Зам. Командующего СФ адмирал Кругляков, (он на этот момент оставался за Командующего). А вскоре был "убран" командующий СФ адмирал Михайловский, герой Советского Союза, доктор военных наук.
Официальная версия расследования причин пожара - курение в неположенном месте. От окурка загорелся сухой мох, который привел к распространению огня. Виновные были осуждены. Но эксперты выражали сомнение в реальности такой версии. Количество погибших в официальных источниках найти не удалось. В неофициальных источниках называют цифры от 7 до 200 погибших.
Рассказ сына офицера в.ч. 63976 - базы Окольная. Дословно. «Батя мой служил на Окольной. Во время взрыва сестры не было дома! Вот где родители нервов то потеряли. Как оказалось, её с улицы соседка прихватила и потащила с собой в сторону Мурманска. Я всё пытался у Бати выспросить чё да как там было, из любопытства, но он рассказывал стандартную версию про небрежное обращение с огнём. Еще рассказывал, как какой-то матрос или прапор (не помню) по приказу старшего побежал в сопки прятать секретные документы (или что-то просто очень важное и бумажное), да так спрятал, что никто не смог найти эти документы, даже он сам. Так что, может сопки Окольной хранят их до сих пор? А не так давно он, это было как раз в 20-тилетний срок со дня взрыва, намекнул, что секрет про этот случай есть, но правды всё равно никто не узнает. А ещё он говорил, что погибший офицер достоин был бы получить звание Героя Советского Союза, долг свой выполнил, не ушёл с поста, когда кто-то, держа штанишки и подтираясь, скакал по территории с глазами японских мультяшек… Но время было то какое, не хотели шума поднимать, типа ничего не было и Героя не за что давать... Даже посмертно...».
Уникальность ситуации взрыва на Окольной в том, что пожар и взрыв ракетных складов смоделировал ситуацию начала ядерной войны. Взрывы были очень похожи на ядерные по форме и мощности.
Катастрофа на складах ракетного вооружения показала слабые стороны хранения ракет, организации гражданской обороны, эвакуации населения, подготовки бомбоубежищ, информированности населения о действиях на случай войны.
Светлая память погибшим офицерам, матросам и пожарным тушившим пожар складов боевых ракет Северного флота.
По рассказам очевидцев:
- Событие начало развиваться, безусловно, до 18 часов. В 18.10 уже взлетали первые "стартовики". В 18.14 был первый маленький взрыв, после которого выбило несколько крупных витрин в ряде магазинов (например, в "Кругозоре"). Затем процесс пошел очень быстро развиваться "по нарастающей".
- После объявления тревоги начался выход кораблей из базы. Отошли действительно все. Даже ПМ-ка от 11 причала. Лодки от Окольной успели отвести буксирами. Как и пишет Штабист, остался только "Киров" у 7-го причала. Он стоял в ППР и сразу ход дать не мог. А когда все было подготовлено, то, действительно, последовала команда оставаться у причала и подать БЗ к АК-630, в готовности сбивать стартовики и ракеты, если они пойдут в сторону города. (К визирным колонкам поставили комбатов. Слава богу, стрелять не пришлось).
- Реальной угрозы аварии с ядерным бозапасом, после отхода лодок от Окольной, не было. (Кто знает фактическое расположение РТБ и хранилищ, легко это поймет). Наибольшую угрозу для города и людей представляло большое хим.облако, образовавшееся после сгорания цистерн с ракетным топливом. К счастью, ветер задул от города.
Однако, общую панику усугубило то, что на некоторых кораблях швартовные команды были одеты в химкомплекты. А на одной 1135-ке даже "догадались" включить на короткое время УСВЗ. Зрителей же в первые 30-45 минут хватало: люди стояли и перед входом в парк и на горушке у ракеты (там особенно много было детворы).
- Действительно, после объявления тревоги некоторые с погонами на личных машинах рванули в сторону Мурманска. Указаний на закрытие выезда сразу не было, но толковый товарищ с красными просветами на КПП догадался начать записывать номера машин, что и позволило потом произвести "разбор полетов".
Однако абсолютное большинство корабельных офицеров и мичманов рвануло на корабли, еще не зная про тревогу, действуя по своему разумению. Кто был там, помнит эту картину бегущей черной массы по Сафонова вниз, к причалам. (Со многих кораблей сходную смену уже успели отпустить в город, поэтому народу было много).
- В городе - и в самом деле была неразбериха. Однако некоторые действия делались организованно. Например, фактически ездили машины, объявляя о тревоге, назначенные люди заходили в магазины, на почты, в д/с, объявляя, что учреждения закрываются, т.к. в городе объявлена тревога ПВО. Но, что делать дальше - население, естественно, в большинстве своем не знало. Почти все убежища оказались закрыты и поэтому людей стали просто отправлять "за гору": за Комсомольскую, к Госпиталю и дальше.
- Очень неприятные моменты пережили те, кто служил в частях около города. Деталей они не знали, а гриб был виден и со Щуки и дальше. А ведь тревога была объявлена отнюдь не учебная. Части фактически выходили по тревоге в районы, как по войне. При этом, все мои знакомые отмечали, что бойцы, т.е. матросы, действовали без традиционных понуканий, перекрывая все нормативы по подготовке техники и развертыванию на позициях.
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- Неожиданные факты, которые поразят вас до глубины души
- 18 людей, которые обнаружили тайники и секретные комнаты в своих домах
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- " Все плакали и были в полной растерянности. Мужья убыли в боевые части и на корабли, и что делать женщинам и детям в такой безысходности никто не знал." - категорически не согласен, после второго взрыва, который вынес большинство стекол в домах на улицах появились люди из гражданской обороны и начали организованно выводить гражданских из города, на Северной Заставе людей уводили в низину, нас с приятелем такой же представитель ГО посадил в машину частника двигавшуюся за город - тот нас докинул до родственников в Росляково. Был организован в госпитале прием получивших травмы и повреждения. Так что насчет никто не знал что делать - неправда, сколько раз отрабатывали штабы ГО взаимодействие с военными. Не было бардака, разве что некоторые вояки высоких чинов рванули из города с семьями. Ну дык где уродов нет? сейчас таких стало гораздо больше.
- Насчет крыши в 7ой школе, школа функционирует до сих пор и с крышей у нее все в порядке.
В Североморске взорвалось 4 склада. 2 - со стартовыми ступенями ракет, т.н. "стартовики". К сведению - это не ракетное ВООРУЖЕНИЕ.
1 склад пиротехники, красивый салют.
И, главное, склад с порохом. Новейшая формула, жуткая секретность. Именно этот взрыв стал причиной "ядерного" гриба и вынес стекла в 50-60% домов. И недельного оцепления города с невозможностью выйти за его пределы.
"Через 30 мин. был мобилизован весь служебный автотранспорт и рейсовые автобусы. Собирали людей по городу и отвозили в район "Кортика". Детей из школ увозили в бункер авиабазы в Сафоново."
Не было этого. Совсем. Никакой организованной эвакуации не было в принципе, вся школота и многие гражданские собирались во дворах своих домов и смотрели на происходящее на складах.
А вот бегство военных - было. Единицы бежали по тревоге в часть, остальные, забежав домой за деньгами, сберкнижками и драгоценностями, бежали в сторону Мурманска. Кто успел - на машинах, а некоторые и пешком в домашних тапочках до КПП добегали.
Очень много "офицеров" потом было отправлено нах на досрочную пенсию или просто уволено из рядов, именно по этой причине.
Все попытки узнать подробности пресекались на корню. Строго было с этим. Если не знаешь, значить тебе знать не положено.
Насколько я помню мощность ядерных взрывов измеряется в кило- и магатоннах тринитротолуола.