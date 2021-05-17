Этот день в истории... 17 мая 1984 года

Корабельные офицеры, матросы, мичмана, старшины по всему флоту занимают свои боевые посты. Многие бежали из города к причалам, т.к. были в это время на пути домой. На улицах было два потока людей. Черный: офицеры, мичманы, матросы, бежали к причалам и кораблям. Цветной: гражданские люди в противоположную сторону. Многие женщины и дети были в халатах и тапочках. С машин ВАИ, по громкой связи предлагали всем гражданским продвигаться в сторону улиц Колышкина и Комсомольской.



Очевидец писал: «Жил тогда на ул. Сафонова, 25. Делал уроки (мне 17 лет тогда было). С некоторым интервалом прошли 2 пуска ракет (как мне тогда показалось). Позвонил знакомый из 12-этажки напротив и сказал, что боевые корабли уходят от причалов и рассредотачиваются по заливу. Заинтересовался. Взял бинокль и с окна стал рассматривать место , откуда ушли ракеты. Это место как раз было видно в просвет между 11 и 9 домом по ул. Сгибнева.



Успел увидеть только густой черный дым, крыши пожарных машин (кажется даже «ураганы» с аэродрома) и мелкие взрывы. Потом все это «подпрыгнуло» и из «под земли» стал появляться огненный пузырь, в секунду превратившийся в очень яркую вспышку (Голливуд отдыхает). От яркого света закрыл глаза. После успел увидеть растущий гриб, и что взрывом выбросило несколько деформированных ракет с поврежденными или прогоревшими корпусами. Потом, дошла взрывная волна и меня сбросило с окна на пол (окно было открыто). Этой же волной вышибло входную дверь в квартиру, причем обе (в этих домах они двойные).



Зашла соседка, жена адмирала, сказала что позвонил ее муж и сказал чтобы мы и соседи оставили отрытыми окна и двери и отошли подальше домов, и что самое страшное уже позади. Что я и сделал. Половина людей из нашего подъезда ушло по ул.Сгибнева к ТЭЦ. Там меня застал второй взрыв. Я машинально отвернулся и хорошо видел как по ул. Сгибнева и ул. Ломоносова прошла взрывная волна - вылетали стекла в окнах. Вечером «Свобода» говорила о возможных десятках тысячах погибших, глушили их по полной. Через 1-1.5 часа после второго взрыва пошли звонки по межгороду: «Живы ли мы?».



Радиационный фон был нормальный, но гражданское население об этом еще не знало. Большая колонна легковых машин движется в сторону Мурманска. Матери отдавали детей незнакомым людям с просьбой вывезти их из города. Указаний на КПП о закрытии выезда сразу не было. Через некоторое время на КПП между Североморском и Мурманском был выслан комендантский взвод и взвод морской пехоты для проверки документов у военнослужащих покидающих гарнизон. На КПП г.Североморск было задержано порядка 20-ти "военнослужащих", в основном с большими звездами.



Через 30 мин. был мобилизован весь служебный автотранспорт и рейсовые автобусы. Собирали людей по городу и отвозили в район "Кортика". Детей из школ увозили в бункер авиабазы в Сафоново. Небольшая часть людей находилась в убежище под домом по ул.Сафонова 2. На КРАЗ грузили детей из детского сада, который был во дворе второго дома по улице Кирова. Детей водитель довёз до поселка Росляково. Люди набивались в подземный переход на ул. Северная Застава. За кинотеатром "Россия" тянули трубу, рыли траншею - люди укладывались в канаву.



Из рассказа очевидца, дословно: «Был в детстве столь безбашен, что в компании с парой таких же кретинов поперся на следующий день туда позырить, где и был морпехами отловлен. Доставлен в комендатуру, где томилась ни одна шайка таких же идиотов... Кроме того, что был нещадно порот (потом), со всех почему-то взяли анализ крови...».