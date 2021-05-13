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В 19 веке практика клеймения, шрамирования, вырывания ноздрей и отрубания рук у преступников в Европе уже ушла в прошлое. Но как-то ведь нужно было опознавать и выявлять рецидивистов!
Установки для фотосъемки подозреваемых и сцен убийств
В то время для этой цели использовались картотеки, в которых входили анкеты со словесным описанием и фотографии задержанных. Только вот не было во всём этом единой системы, а словесные описание выглядели слишком общими и усредненными, чтобы по ним можно было с уверенностью кого-то идентифицировать.
Хорошо, если у человека были особые приметы! Но таких единицы, а преступников "средней" внешности - тысячи. Тогда рецидивисту, пойманному не в первый раз, достаточно было назваться другим именем, - и система сразу ломалась: в картотеке, составленной по алфавиту, его фамилии не находили, и вот он уже случайно оступившийся, а не уголовник со стажем.
Хорошо, если у человека были особые приметы! Но таких единицы, а преступников "средней" внешности - тысячи. Тогда рецидивисту, пойманному не в первый раз, достаточно было назваться другим именем, - и система сразу ломалась: в картотеке, составленной по алфавиту, его фамилии не находили, и вот он уже случайно оступившийся, а не уголовник со стажем.
Альфонс Бертильон
Большой шаг в развитии судебной криминалистики сделал обычный клерк, писарь Кабинета судебной идентификации в Париже Альфонс Бертильон (1853 - 1914). Впрочем, не такой уж он был обычный: его отец, Луи Адольф Бертильон, был ученым-антропологом и вице-президентом Антропологического общества Парижа. Так что сын, можно сказать, в чем-то пошел по стопам отца.
Вообще-то Альфонса долгое время считали в семье паршивой овцой: он вылетел из нескольких учебных заведений и никак не мог найти себя. В 1879 году отец пристроил его писарем в Кабинет судебной идентификации. Нужно было просто сидеть и заполнять картотеку, заполняя карточки на арестованных. И вот тут-то оказалось, что нелюдимому, угрюмому и крайне педантичному Альфонсу Бертильону эта работа по душе!
Вообще-то Альфонса долгое время считали в семье паршивой овцой: он вылетел из нескольких учебных заведений и никак не мог найти себя. В 1879 году отец пристроил его писарем в Кабинет судебной идентификации. Нужно было просто сидеть и заполнять картотеку, заполняя карточки на арестованных. И вот тут-то оказалось, что нелюдимому, угрюмому и крайне педантичному Альфонсу Бертильону эта работа по душе!
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Фотографирование подозреваемого во дворе префектуры полиции в Париже
Он быстро осознал, насколько несовершенна существующая система, и начал пытаться ее улучшить. Испросил разрешения производить антропометрические замеры задержанных, измеряя несколько показателей, таких как рост стоя, высота сидя, размер и форма уха, размер головы, длины локтя, размер стопы и др.
Коллеги над ним смеялись и крутили пальцем у виска, но он упорно продолжал свои исследования. И доказал, что идентификация на основании антропометрических измерений работает. Смысл ее и основа метода заключались в том, что если несколько показателей антропометрии у людей и могут совпадать, то четыре, пять и более одновременно - уже нет.
Коллеги над ним смеялись и крутили пальцем у виска, но он упорно продолжал свои исследования. И доказал, что идентификация на основании антропометрических измерений работает. Смысл ее и основа метода заключались в том, что если несколько показателей антропометрии у людей и могут совпадать, то четыре, пять и более одновременно - уже нет.
Альфонс Бертильон подсчитал, что если взять 14 различных показателей (рост, длина верхней части туловища, окружность и длина головы, длина ступней, рук, пальцев и ушей и т.д.) взрослого человека, то шанс совпадения по теории вероятностей равен 1 : 286 435 456.
Вывод мог быть только один: следует создать картотеку на основе антропометрии. Как только она начнет пополняться, повысятся и шансы на идентификацию, причем она будет безошибочной. Поверили ему не сразу. Но после нескольких удачных и громких дел по опознанию преступников Бертильона начали называть гением, а придуманную им систему назвали в его честь.
Вывод мог быть только один: следует создать картотеку на основе антропометрии. Как только она начнет пополняться, повысятся и шансы на идентификацию, причем она будет безошибочной. Поверили ему не сразу. Но после нескольких удачных и громких дел по опознанию преступников Бертильона начали называть гением, а придуманную им систему назвали в его честь.
Кроме того, Бертильон ввел систематизации фотокарточек задержанных - по сути, его нововведением пользуются до сих пор. Это он предложил делать полицейские фотографии (магшоты) по стандартной схеме - снимки анфас, в профиль, в три четверти, при одинаковых условиях и освещении.
Комната для проведения антропометрических измерений
Довольно скоро бертильонаж был вытеснен более надежной системой идентификации - дактилоскопией. Но имя Альфонса Бертильона навсегда осталось вписанным в историю криминалистики.
Специальное приспособление для фотографирования жертвы убийства (человек на снимке не мертв)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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