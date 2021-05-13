В то время для этой цели использовались картотеки, в которых входили анкеты со словесным описанием и фотографии задержанных. Только вот не было во всём этом единой системы, а словесные описание выглядели слишком общими и усредненными, чтобы по ним можно было с уверенностью кого-то идентифицировать.



Хорошо, если у человека были особые приметы! Но таких единицы, а преступников "средней" внешности - тысячи. Тогда рецидивисту, пойманному не в первый раз, достаточно было назваться другим именем, - и система сразу ломалась: в картотеке, составленной по алфавиту, его фамилии не находили, и вот он уже случайно оступившийся, а не уголовник со стажем.