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Система Бертильона: идентификация преступников по антропометрическим данным, 1894 г

Система Бертильона: идентификация преступников по антропометрическим данным, 1894 г (24 фото)

Автор:
13 мая 2021 12:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: Бертильон   Исторические факты   Криминалистика   бертильонаж   история   криминалист   факты   
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В 19 веке практика клеймения, шрамирования, вырывания ноздрей и отрубания рук у преступников в Европе уже ушла в прошлое. Но как-то ведь нужно было опознавать и выявлять рецидивистов!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бертильон   Исторические факты   Криминалистика   бертильонаж   история   криминалист   факты   
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