Заработок для студента: почему популярные темы не работают

Часто приходится сталкиваться со статьями, написанными в качестве откровений. Когда начинаешь копать чуть глубже, то становится ясно, что никаким откровением и не пахнет. В этом посте пойдёт речь идёт о студентах, обучающихся очно.
1. Присмотр за детьми
Популярная тема, которая активно продвигается в качестве лёгкого заработка для студента. Но здесь целая куча "но". Легко деньги не зарабатываются нигде. И эта тема не является исключением.
Советовать работать нянькой может только тот, кто не сидел с детьми. Дети забирают всё ваше свободное время. Только в фантазиях интернет-экспертов такой вид заработка является чем-то лёгким. Нужно не только иметь крепкие нервы, но и целую кучу свободного времени. И ещё... парней на такую работу не возьмут.
2. Присмотр за животными
Пожалуй, худший способ заработка. Денег здесь поднять много не получится, а вот потерять свободное время — запросто. На улице дождь/снег/армагеддон? Ну это не причина не выгуливать питомца.
3. Репетиторство
Чтобы заниматься репетиторством, следует иметь план обучения, уметь правильно оценивать навыки и слабые стороны своих учеников. И сложно назвать это тем способом, который отнимает мало времени.
4. Написание рефератов/курсовых
Самый трудозатратный способ. Конкурировать придётся с огромным числом онлайн-сервисов, предлагающих выполнение аналогичной работы за небольшие деньги. И опять же... много рефератов/курсовых написать не получится, учитывая, что придётся выполнять ещё и свои курсовые и рефераты.
5. Возможность стать тайным покупателем
Этот совет, видимо, был добавлен в список, чтобы увеличить число заработка до красивой цифры "5".
Но так ли всё плохо?
А теперь несколько действительно годных советов, которые по-настоящему работают, но с некоторыми оговорками.
Относительно нормально работать при очной форме обучения получится только после второго/третьего курса. Следует учиться очень хорошо, чтобы была возможно получить одобрение на "свободное посещение" в деканате (и то не факт, что получится).
Всегда можно поискать работу в самом вузе. Высшие учебные заведения привлекают на низкооплачиваемую работу самих студентов. Для этого придётся обратиться в деканат или на кафедру. Обычно студентов берут в качестве лаборантов и помощников. Но здесь стоит быть готовым, что работать придётся много, а зарабатывать очень мало.
Возможность трудоустройства на предприятии, на котором проходит летняя практика. Это более прибыльно, чем работать в самом университете, но и трудоустроиться намного сложнее. Во время практики придётся показать себя усердным и грамотным студентом. Опять же... не все предприятия готовы брать на работу людей без опыта.
К сожалению, не существует волшебной кнопки "бабло". Студентам стоит быть готовым к тому, что их труд цениться не будет, конкуренция же будет очень высокой.
И не бывает подработки, которая не сказывается на учёбе. Либо вы учитесь — либо работаете. В противном случае жизнь будет похожа на сущий ад. А во время сессий захочется бросить всё.
Был ли у вас опыт работы в студенческие годы?
Источник:
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Репетиторство - тоже нормальный вариант. Но он, как и курсовые/контрольные не для троечников.
А вообще самый популярный вариант - это кричать "свободная касса!" в фастфуде.
На практике: к концу моей учебы, только 7 человек из 26 работали. Потом это большинство столкнулось с тем, что без практики не берут работать. Кто хочет работать, тот найдет подработку.
1. Присмотр за маленькими детьми однозначно не для студентов. Да и наниматели чаще всего будут искать няню, у которой есть свои дети.
2. Не соглашусь. Есть люди, которые могут найти подход к любому животному и им нравится общение со зверьём. А на прогулку можно друзей взять. Как известно, с другом не страшен ни снег, ни зной.
3. Реально сложно, без опыта преподавания скоре всего даже разговаривать не станут. Исключения есть, нужна какая-то редкая и сложная тема, которую большинство репититоров не знают. Но это именно что исключение.
4. Ага, щаз, онлайн-сервис деньги возьмёт, но за результат не отвечает. К тому же, кроме курсовых есть контрольные и другие варианты работ. Если повезёт, можно взять однотипную контрольную у целой группы заочников - скорость выполнения будет ограничена скоростью движения ручки по бумаге. Для студента очень полезное занятие, можно не только немного заработать, но и улучшить знания в своей и смежных областях. А если вы хорошо разбираетесь в достаточно сложных технологиях, то у вас и конкуренции там не будет.
5. Это не серьёзно.
Любая подработка во время учёбы будет полезна. Даже если много не заработаете, то расширите круг общения, получите новый опыт.
А кнопка "мама-папа"?
Если, лет 20-30 назад, это были случаи достойные "Крокодила", то сейчас сплошь и рядом.
Это с чего это вдруг?