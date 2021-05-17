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Заработок для студента: почему популярные темы не работают

Заработок для студента: почему популярные темы не работают (1 фото + 3 гиф)

Автор:
17 мая 2021 14:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Разбор   заработок   интересное   методы заработка   студент   финансы   
1858
4
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Часто приходится сталкиваться со статьями, написанными в качестве откровений. Когда начинаешь копать чуть глубже, то становится ясно, что никаким откровением и не пахнет. В этом посте пойдёт речь идёт о студентах, обучающихся очно.

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Метки: Разбор   заработок   интересное   методы заработка   студент   финансы   
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3k
Горожанин 2 часа назад
Психолог писал, даже не штатный, а в мечтах своих.
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124k
Алексей Полминуты назад
Курсовики, контрольные - вполне действенный вариант. просто не надо браться за все подряд, а только за то, в чем понимаешь. в идеальном случае придется решать одно и то же только с разными числами.
Репетиторство - тоже нормальный вариант. Но он, как и курсовые/контрольные не для троечников.

А вообще самый популярный вариант - это кричать "свободная касса!" в фастфуде.
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5k
Серега Полминуты назад
Со второго курса как начал работать (на очке), так уже 14 лет все в той же фирме и работаю.
На практике: к концу моей учебы, только 7 человек из 26 работали. Потом это большинство столкнулось с тем, что без практики не берут работать. Кто хочет работать, тот найдет подработку.
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1k
Rustam Ramazanov 4 минуты назад
Лёгкий заработок - это типичная замануха. Разве что есть влиятельный родственник, который введёт в вас в наблюдательный совет крупной организации. По пунктам:
1. Присмотр за маленькими детьми однозначно не для студентов. Да и наниматели чаще всего будут искать няню, у которой есть свои дети.
2. Не соглашусь. Есть люди, которые могут найти подход к любому животному и им нравится общение со зверьём. А на прогулку можно друзей взять. Как известно, с другом не страшен ни снег, ни зной.
3. Реально сложно, без опыта преподавания скоре всего даже разговаривать не станут. Исключения есть, нужна какая-то редкая и сложная тема, которую большинство репититоров не знают. Но это именно что исключение.
4. Ага, щаз, онлайн-сервис деньги возьмёт, но за результат не отвечает. К тому же, кроме курсовых есть контрольные и другие варианты работ. Если повезёт, можно взять однотипную контрольную у целой группы заочников - скорость выполнения будет ограничена скоростью движения ручки по бумаге. Для студента очень полезное занятие, можно не только немного заработать, но и улучшить знания в своей и смежных областях. А если вы хорошо разбираетесь в достаточно сложных технологиях, то у вас и конкуренции там не будет.
5. Это не серьёзно.

Любая подработка во время учёбы будет полезна. Даже если много не заработаете, то расширите круг общения, получите новый опыт.
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3k
Andrey 4 минуты назад
Делал задания по программированию в своё время. Эх давно же это было!
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42k
doker 4 минуты назад
"... К сожалению, не существует волшебной кнопки "бабло."
А кнопка "мама-папа"?

Если, лет 20-30 назад, это были случаи достойные "Крокодила", то сейчас сплошь и рядом.

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21k
SerGProS Полчаса назад
1. Присмотр за детьми.. "И ещё... парней на такую работу не возьмут".

Это с чего это вдруг?
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1k
Виктор Полчаса назад
Сняться в порно )))))
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9k
harlamov 39 минут назад
Самый большой минус всех вышеперечисленных подработок, да и не только их, это большая конкуренция. Репетиторов тысячи. Начиная от опытных и заканчивая недорогими. То что выберут именно тебя, молодого студента, очень маловероятно. И так по всем пунктам. Очень большая конкуренция и нет особого доверия к молодым.
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
В кассе института-знали в лицо(из 10 000 студентов)...получал деньги по 5 ведомостям (единичный случай,обычно по 3-4)
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382
vmsoroka 2 часа назад
Подрабатывал в фирме по озеленению, в 1998-2003, сразу по выходным, а на старших курсах уже и в рабочие дни. Зарплата от 10 до 25 вечно убитых енотов в день (зависит от типа работ), расчет в конце рабочего дня. Степендия тогда была около 4-5 баксов в месяц...
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382
vmsoroka Сергей 44 минуты назад
Киев
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3k
Андрина 2 часа назад
Официант или бармен.Работаешь в тепле,есть еда,чаевые.Учишься решать конфликты,общаться с людьми.Гибкий график.
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12k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
На 1-2 курсах работал сторожем "ночь через две". Была неплохая прибавка к 50 рублям стипендии - зарплата 70 руб в месяц (88-90 гг.)
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53k
pynh 2 часа назад
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4k
Bartello 2 часа назад
Стройка. Круглое - тащить, квадратное - катить. Выходные.
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