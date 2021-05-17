Заработок для студента: почему популярные темы не работают

Относительно нормально работать при очной форме обучения получится только после второго/третьего курса. Следует учиться очень хорошо, чтобы была возможно получить одобрение на "свободное посещение" в деканате (и то не факт, что получится).

Всегда можно поискать работу в самом вузе. Высшие учебные заведения привлекают на низкооплачиваемую работу самих студентов. Для этого придётся обратиться в деканат или на кафедру. Обычно студентов берут в качестве лаборантов и помощников. Но здесь стоит быть готовым, что работать придётся много, а зарабатывать очень мало.

Возможность трудоустройства на предприятии, на котором проходит летняя практика. Это более прибыльно, чем работать в самом университете, но и трудоустроиться намного сложнее. Во время практики придётся показать себя усердным и грамотным студентом. Опять же... не все предприятия готовы брать на работу людей без опыта.

К сожалению, не существует волшебной кнопки "бабло". Студентам стоит быть готовым к тому, что их труд цениться не будет, конкуренция же будет очень высокой.

И не бывает подработки, которая не сказывается на учёбе. Либо вы учитесь — либо работаете. В противном случае жизнь будет похожа на сущий ад. А во время сессий захочется бросить всё.

Был ли у вас опыт работы в студенческие годы?