Когда вас просят назвать самое опасное в мире животное, вы наверняка первым делом вспоминаете аллигаторов, тигров или ядовитых змей… но уж никак не рыб. А зря! Хотя они и не могут похвастаться острыми когтями или клыками, эти особи могут быть очень, очень опасными для человека — даже смертельными.
Об этих рыбешках вы уже знаете, во многом благодаря голливудским злодеям, которые скармливают им своих врагов. У пираний острые как бритва зубы, и ученые Смитсоновского института утверждают, что некоторые особи могут кусаться с силой в 320 ньютонов (32 килограмма). И, как известно, они вполне способны пожирать людей — как правило, тех несчастных, которые случайно падают в реку. Однако существуют некоторые сомнения относительно того, сколько жертв пираньи были действительно съедены живьем, а не после смерти. Пираньи и правда больше питаются падалью, чем убивают, и, скорее всего, многие жертвы пираний действительно сначала утонули, и только потом стали кормом для рыб.
Нельзя написать такой список и ни разу не упомянуть звезду «Челюстей». Если пираний еще можно попытаться оправдать, то белые акулы в полной мере заслуживают свою репутацию. Конечно, от нападения акул все еще страдает меньше людей, чем умирает в результате удара молнии, это точно не заслуга белых акул. По данным National Geographic, ежегодно происходит около 100 нападений акул, и от трети до половины этих нападений совершают именно белые акулы.
Впрочем, не стоит все сваливать только на белых акул — тигровым тоже палец в рот не клади (буквально); этот вид считается вторым самым опасным. Согласно Океанариуму Джорджии, тигровые акулы являются самыми крупными в семействе кархариновых, длина их тела может превышать пять метров. Опасность тигровых акул в основном заключается в их близости — они нападают на людей, поскольку живут там, где люди предпочитают плавать. Акулы, обитающие в более глубоких водах, на самом деле не представляют особой угрозы для людей просто потому, что мы редко им мешаем. На самом деле вас может утешить то, что всего около дюжины видов акул готовы перекусить людьми. Остальные 360 видов в основном безвредны, по крайней мере, для нас.
Иглобрюхие не только выглядят уродливо, они еще и страшно опасны. По данным National Geographic, одна рыба-фугу может убить 30 взрослых людей — правда, непонятно, о каких людях идет речь, потому что между тридцатью Шварценеггерами и тридцатью Дэнни ДеВито, согласитесь, большая разница. Яд рыбы-иглобрюха в 1200 раз сильнее цианида, так что неплохо бы держать такую в аквариуме дома на случай зомби-апокалипсиса, когда срочно понадобится оружие. Однако то, что эти рыбы ядовиты, еще не значит, что их нельзя попробовать — в Японии можно заказать фугу в специальном ресторане, где повара получили лицензию на приготовление этого блюда. И даже это не гарантия: ежегодно фиксируют примерно 50 случаев отравления фугу.
Крылатка — одна из самых опасных рыб в океане. Согласно Healthline, внушительные шипы крылатки содержат мощный нейротоксин, похожий на яд кобры. Однако, в отличие от укуса кобры, укус крылатки, скорее всего, вас не убьет. И поскольку они не слишком агрессивны, они вряд ли сами нападут на вас. Чем действительно опасна эта рыба, так это тем, что ее можно встретить везде, кроме южной части Тихого океана или Индийского океана. А поскольку крылатки — хищники, они плохо ладят с местными жителями. Они едят пищу, которую обычно едят промысловые виды, такие как окунь. Они также охотятся на травоядные виды, из-за чего снижается популяция рыб, которые собирают водоросли с коралловых рифов, из-за чего водоросли начинают поглощать рифы. К счастью, местные жители нашли способ бороться с крылатками: они подают их в ресторанах. Так что, в отличие от иглобрюхих, этот опасный вид действительно стоит есть.
Крылаток часто объединяют с другим ядовитым видом — бородавчатками. Логично, поскольку они принадлежат к одному семейству скорпеоновых, и совпадение со словом «скорпион» не случайно, уж поверьте. Но бородавчаток — скорее дальний несимпатичный родственник крылатки. С виду они похожи на обычные камни и легко сливаются с океанским дном, так что заметить их не так просто. Однако они гораздо более ядовитые, чем их родственники. Согласно Oceana, бородавчатки вообще самые ядовитые рыбы в мире, и смерть от их укуса наступает уже через час. От яда бородавчатка есть противоядие, но чтобы его получить нужно еще успеть доехать до больницы. К счастью, эта рыба водится только в тропических водах вокруг Индии и в районе Большого Барьерного рифа.
Самые опасные рыбы — те, что могут тебя съесть, так что самое время вспомнить про таинственного жителя вод реки Кали в Индии. В 1998 году здесь начались убийства, которые совершил… гигантский сом. Серьезно. Первой жертвой стал 17-летний мальчик, которого на глазах свидетелей что-то утянуло под воду. Несколько месяцев спустя ситуация повторилась с другим ребенком. Затем неизвестный маньяк убил еще несколько человек. Два свидетеля двух разных нападений описали животное, напоминающее «вытянутую свинью». По данным Africa Hunting, следователи исключили три местных вида крокодилов. Затем они организовали поиск под водой и заметили сома-гунча размером с человека в том же месте, где произошли убийства. Позже из воды вытащили особь длиной 180 сантиметров и весом 75 килограмм, хотя исследователи полагали, что в воде скрывались и особи большего размера.
Согласно Critter Science, некоторые виды мурен могут достигать длины до 4,5 метров, то есть почти такой же длины, как тигровая акула. Они являются хищниками и нападают из засады, то есть вы даже не увидите это чудище, пока оно на вас не бросится. Зубы у мурен загнуты назад — такими очень удобно превратить человеческую руку в бескостный кусок филе, так что лучше не размахивать ими при встрече. О, а еще у них есть глоточные челюсти: проще говоря, у них есть внутренние челюсти, которые выдвигаются из внешних — на случай, если они выглядят недостаточно устрашающе. И все это не пустой звук — в 2004 году журнал Wilderness and Environmental Medicine опубликовал статью о дайвере, который чуть не лишился руки в результате столкновения с муреной.
Вы, наверное, еще не отошли от сома-людоеда, так что заранее извините за этот пункт. Да, действительно существует «ходячий» сом, то есть рыба, которая гуляет по суше. Однако лягушковый клариевый сом опасен не тем, что может подкараулить вас у подъезда — проблема в том, насколько легко ему перемещаться из одного пруда в другой и пожирать их обитателей. Они не слишком опасны для экосистем, поскольку их любят есть птицы, но лягушковые сомы они могут нанести большой ущерб, когда попадают на рыбоводные фермы. Так что опасность представляет скорее экономический характер, но согласитесь, «ходячая» рыба — тот еще кошмар.
Каждый рыбак знает, что иногда рыба может буквально соскочить с крючка, свалиться в лодку, устроить там полный разгром, а потом выскочить обратно в воду. Так вот, некоторые рыбы в такой ситуации могут нанести серьезный ущерб — особенно если они такие же крупные, как рыба ваху. Согласно организации Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, самая большая ваху в истории весила около 72 килограммов, а в воде наверняка водятся особи еще больше. Некоторые из них могут разрастись до 90 и более килограмм. Так что даже просто поймать такую рыбу и затащить ее на лодку — уже угроза для жизни. Ием более что ваху — хищник с невероятно острыми зубами.
В чистом виде кафельник на самом деле представляет собой приятный на вкус, неядовитый и очень питательный кусок рыбы, которую хорошо подавать с маслом и чесноком. К сожалению, это также самая загрязненная ртутью рыба в море — каждая порция в четыре унции (113 граммов) содержит 219 микрограммов ртути. На втором месте по загрязнению ртутью стоят акулы, и они содержат примерно на 68 микрограммов этого. Ртут попадает в наши с вами морепродукты из-за загрязнения атмосферы. Согласно Huffington Post, во время дождя ртуть смывается в океан, а затем накапливается в тканях рыб, которые ее глотают. Если съесть слишком много загрязненной ртутью рыбы, можно повредить нервную систему или сердце, а также иммунную систему. Есть и хорошая новость: кафельники, обитающие в Мексиканском заливе, — худшие сборщики ртути, так что, если придерживаться в диете атлантического кафельника, вероятность проглотить ртуть за ужином минимальна.
Гренландские акулы не похожи на больших белых или тигровых акул: они совсем не агрессивны, живут в ледяной воде, на их глазных яблоках живут паразиты, и они могут дожить до 400 лет (согласно Guardian, это делает их самыми древними позвоночными животными на планете). Но эти акулы опасны, потому что они ядовиты, а также потому, что жители Исландии любят скормить ничего не подозревающим туристам нанизанные на зубочистки гнилые кусочки этой рыбы. Дело в том, что просто так гренландскую акулу съесть не получиться из-за высокого содержания ядовитых соединений в ее мясе. Поэтому когда-то давно кто-то в Исландии сказал: «А что если зарыть это мясо в землю на четыре месяца, пока оно не сгниет, а уже потом попробовать его съесть?». Над шуткой никто не посмеялся, потому что оказалось, что такой способ приготовления устраняет яд, и так появился хаукарль — национальное блюдо Исландии. Так что гуляйте по Исландии осторожно — кто-нибудь обязательно попытается вас угостить.
Источник:
- Жуткий глубоководный монстр, при встрече с которым инфаркт гарантирован
- Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь
- Экстремофилы и прочие филы: 15 запредельных возможностей из мира животных
- В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
- Биоинженерия будущего: как стекло, живущее на морском дне, поможет нам освоить космос
Понравилось16