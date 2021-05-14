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Самые опасные рыбы в мире

Самые опасные рыбы в мире (13 фото)

Автор:
14 мая 2021 09:14
Сообщество : Аквариум
Метки: животные   интересное   подводный мир   рыба   факты   
682
13

Когда вас просят назвать самое опасное в мире животное, вы наверняка первым делом вспоминаете аллигаторов, тигров или ядовитых змей… но уж никак не рыб. А зря! Хотя они и не могут похвастаться острыми когтями или клыками, эти особи могут быть очень, очень опасными для человека — даже смертельными.

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Метки: животные   интересное   подводный мир   рыба   факты   
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8k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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Мафусаил Час назад
А где бычья акула?
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Nikita 2 часа назад
Кандиру. Может запбраться в уретру человека, когда тот мочится в реке. Попав туда, раскрывает шипы(про боль, которая наступает, даже думать не хочу), достать сможет только хирург.
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