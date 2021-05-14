Гренландские акулы не похожи на больших белых или тигровых акул: они совсем не агрессивны, живут в ледяной воде, на их глазных яблоках живут паразиты, и они могут дожить до 400 лет (согласно Guardian, это делает их самыми древними позвоночными животными на планете). Но эти акулы опасны, потому что они ядовиты, а также потому, что жители Исландии любят скормить ничего не подозревающим туристам нанизанные на зубочистки гнилые кусочки этой рыбы. Дело в том, что просто так гренландскую акулу съесть не получиться из-за высокого содержания ядовитых соединений в ее мясе. Поэтому когда-то давно кто-то в Исландии сказал: «А что если зарыть это мясо в землю на четыре месяца, пока оно не сгниет, а уже потом попробовать его съесть?». Над шуткой никто не посмеялся, потому что оказалось, что такой способ приготовления устраняет яд, и так появился хаукарль — национальное блюдо Исландии. Так что гуляйте по Исландии осторожно — кто-нибудь обязательно попытается вас угостить.