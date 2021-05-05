Программист из России стал самым молодым криптомиллиардером

На сегодня рыночная капитализация проекта Бутерина и его соавторов составляет около $350 миллиардов, что больше, чем у Bank of America, второго по величине банка США.

Бутерин, который сейчас живет в Сингапуре, родился в 1994 году в подмосковной Коломне. Когда ему исполнилось 4, семья по экономическим соображениям перебралась в Канаду.

Когда родители подарили Виталику его первый компьютер, вместо того, чтобы играть в видеоигры, как большинство детей, он увлекся электронными таблицами в Microsoft Excel. В школе одаренный математик был заметно умнее своих сверстников, поэтому уже в третьем классе он стал учиться по программе для одаренных. По словам однокашников, он мгновенно складывал в уме трехзначные числа и считал вдвое

быстрее, чем средний человек.

С благословения родителей Виталик бросил университет Ватерлоо в 2013 году и путешествовал по миру, встречаясь с криптоэнтузиастами в других странах. Его отец, который руководил небольшим программным стартапом, познакомил его с биткойном в 2011 году. Позднее в интервью Бутерин признался: «Я считал все, что связано с государственным регулированием или корпоративным контролем, чистым злом. Я думал, что люди в этих учреждениях - что-то вроде мистера Бернса из «Симпсонов», который сидит за столом и говорит: "Ну, и как бы мне на этот раз обвести вокруг пальца человек эдак с тысячу?"