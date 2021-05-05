Программист из России стал самым молодым криптомиллиардером

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27-летний Виталик Бутерин, создатель криптовалюты Эфириум, стал самым юным в мире криптомиллиардером после того, как стоимость эфириума перевалила за $3000. Поскольку Бутерин владеет 333 тысячами эфириумов, на сегодня его состояние оценивается в $1,029 миллиарда.
Российско-канадский программист официально стал самым юным в мире криптомиллионером. 27-летний Виталий Бутерин - или, как он предпочитает себя называть, Виталик Бутерин, - официально стал миллиардером после того, как созданная им криптовалюта эфириум перешагнула через планку стоимости в $3000 за один эфир. Виталик Бутерин, родившийся в России и выросший в Канаде, вместе с семью коллегами создал эфириум в 2015 году. Сейчас он стал второй по популярности криптовалютой после биткоина
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Эфириум завоевал множество поклонников в мире децентрализованных финансов благодаря короткому времени транзакции, что выгодно отличает его от биткоина. Личное состояние Бутерина равно 333000 эфиров, что по сегодняшнему курсу равняется $1 миллиарду 29 миллионам - неплохое состояние для парня, который, не доучившись, бросил колледж.
На сегодня рыночная капитализация проекта Бутерина и его соавторов составляет около $350 миллиардов, что больше, чем у Bank of America, второго по величине банка США.
Бутерин, который сейчас живет в Сингапуре, родился в 1994 году в подмосковной Коломне. Когда ему исполнилось 4, семья по экономическим соображениям перебралась в Канаду.
Когда родители подарили Виталику его первый компьютер, вместо того, чтобы играть в видеоигры, как большинство детей, он увлекся электронными таблицами в Microsoft Excel. В школе одаренный математик был заметно умнее своих сверстников, поэтому уже в третьем классе он стал учиться по программе для одаренных. По словам однокашников, он мгновенно складывал в уме трехзначные числа и считал вдвое
быстрее, чем средний человек.
С благословения родителей Виталик бросил университет Ватерлоо в 2013 году и путешествовал по миру, встречаясь с криптоэнтузиастами в других странах. Его отец, который руководил небольшим программным стартапом, познакомил его с биткойном в 2011 году. Позднее в интервью Бутерин признался: «Я считал все, что связано с государственным регулированием или корпоративным контролем, чистым злом. Я думал, что люди в этих учреждениях - что-то вроде мистера Бернса из «Симпсонов», который сидит за столом и говорит: "Ну, и как бы мне на этот раз обвести вокруг пальца человек эдак с тысячу?"
Бутерин, который сейчас живет в Сингапуре, родился в 1994 году в подмосковной Коломне. Когда ему исполнилось 4, семья по экономическим соображениям перебралась в Канаду.
Когда родители подарили Виталику его первый компьютер, вместо того, чтобы играть в видеоигры, как большинство детей, он увлекся электронными таблицами в Microsoft Excel. В школе одаренный математик был заметно умнее своих сверстников, поэтому уже в третьем классе он стал учиться по программе для одаренных. По словам однокашников, он мгновенно складывал в уме трехзначные числа и считал вдвое
быстрее, чем средний человек.
С благословения родителей Виталик бросил университет Ватерлоо в 2013 году и путешествовал по миру, встречаясь с криптоэнтузиастами в других странах. Его отец, который руководил небольшим программным стартапом, познакомил его с биткойном в 2011 году. Позднее в интервью Бутерин признался: «Я считал все, что связано с государственным регулированием или корпоративным контролем, чистым злом. Я думал, что люди в этих учреждениях - что-то вроде мистера Бернса из «Симпсонов», который сидит за столом и говорит: "Ну, и как бы мне на этот раз обвести вокруг пальца человек эдак с тысячу?"
Бутерин разработал концепцию эфириума в возрасте 19 лет. В его основу легла идея создания сценарного языка для разработки приложений на основе блокчейн-платформы. На первую сеть Эфириум деньги были собраны методом краудфандинга в 2014 году, она заработала в 2016 году с возможностью выпуска 72 миллионов эфиров. В 2017 году распространились ложные слухи о том, что Виталик Бутерин погиб в автокатастрофе, что привело к снижению рыночной капитализации эфириума примерно до $4 миллиардов.
Недавний скачок цен на эфириум, по-видимому, отразил негативную реакцию рынка на критику
Чарли Мангера, вице-президента компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффету.
Он сказал: «Я не приветствую валюту, которая так полезна похитителям, вымогателям и так далее, и я не хочу переводить несколько - много - лишних миллиардов тому, кто изобрел новый финансовый продукт из воздуха. Я думаю, что вся эта идея противоречит интересам цивилизации».
Как и биткоин, эфириум использует собственный блокчейн, онлайн-реестр, который отслеживает передачу информации или ценностей. Бутерин создал в системе платежную сеть, которая позволяет отправлять анонимные платежи через Интернет без необходимости задействовать банк.
Корпоративный интерес к сектору криптовалют повысил доверие розничных инвесторов к нерегулируемому сектору. Даже Европейский инвестиционный банк сегодня уже строит планы по выпуску цифровых облигаций на блокчейне эфириума.
Недавний скачок цен на эфириум, по-видимому, отразил негативную реакцию рынка на критику
Чарли Мангера, вице-президента компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффету.
Он сказал: «Я не приветствую валюту, которая так полезна похитителям, вымогателям и так далее, и я не хочу переводить несколько - много - лишних миллиардов тому, кто изобрел новый финансовый продукт из воздуха. Я думаю, что вся эта идея противоречит интересам цивилизации».
Как и биткоин, эфириум использует собственный блокчейн, онлайн-реестр, который отслеживает передачу информации или ценностей. Бутерин создал в системе платежную сеть, которая позволяет отправлять анонимные платежи через Интернет без необходимости задействовать банк.
Корпоративный интерес к сектору криптовалют повысил доверие розничных инвесторов к нерегулируемому сектору. Даже Европейский инвестиционный банк сегодня уже строит планы по выпуску цифровых облигаций на блокчейне эфириума.
Цена биткоина на рынке также существенно повысилась в последние дни - в первую очередь, в связи с тем, что Илон Маск объявил о существенных инвестициях компании "Тесла" в биткоин. Сейчас эфириум торгуется на рынке примерно по $3100 за эфир, а биткоин уже перешагнул рубеж в $58000. Общая капитализации блокчейна биткоин составляет сегодня более $1 триллиона.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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стал богатым. он может за эти деньги что-то купить? тогда да
Нищий и гениальный пацанчик свалил из РФ подался в программисты и стал миллиардером.
Весь мир завидует.
Иллюстрация мечты каждого, как бы не напрягаясь быстро стать миллиардером.
А что там было за кулисами успеха, никому не надо знать.
Папа который руководил стартапом и познакомил с криптовалютами.
Сынок который где-то там не доучился, но исколесил весь мир в путешествиях.
Осел-таки не в Канаде и США, а Сингапуре.
Может у меня просто опыт такой - негативный, но на 3-4 темах лично с таким столкнулся)))
Купить на нее можно да, как собственно и конвертировать в другие валюты.
Я в одной онлайн стратегии тоже миллионами ворочаю...
PS: одно дело иметь сколько-то там битков или эфиров, другое уметь вовремя их слить, когда весь этот пузырь лопнет.
А так да, эфир приятнее битка из-за времени транзакций, не такой тормоз, хотя по сравнению с банковскими транзакциями конечно черепаха)