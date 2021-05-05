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Программист из России стал самым молодым криптомиллиардером

Программист из России стал самым молодым криптомиллиардером (6 фото)

Автор:
05 мая 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Виталик Бутерин   криптовалюта   миллиардер   наши люди   новости   состояние   эфириум   
1371
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27-летний Виталик Бутерин, создатель криптовалюты Эфириум, стал самым юным в мире криптомиллиардером после того, как стоимость эфириума перевалила за $3000. Поскольку Бутерин владеет 333 тысячами эфириумов, на сегодня его состояние оценивается в $1,029 миллиарда.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Виталик Бутерин   криптовалюта   миллиардер   наши люди   новости   состояние   эфириум   
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33  комментария
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3k
Max Lu Час назад
какой он программист из россии, если он в 4 года уехал в канаду,а сейчас живёт в сингапуре? в 4 года он и слово это выговорить не мог

стал богатым. он может за эти деньги что-то купить? тогда да
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12k
Агент Безопасной Национальности 9 минут назад
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6k
Ф Ив 17 минут назад
Думаю центробанки рано или поздно или подомнут под себя или прикроют вовсе все эти криптовалюты. Контроль над деньгами слишком ценный ресурс, чтобы от него так просто отказаться.
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1k
Alex Trahtenberg 20 минут назад
Мде...всегда нравились "инвестиционные" миллиарды. что Маска что этих эфиродержателей..как только он попытается чтото куда-то продать и обналичить хотябы 10% своих "миллиардов" так они сразу миллионами и станут. Никому не нравится эфириум. всем нравится майнить его и получать за это вознаграждение.ну и наркодиллерам приватность нравится но как мы знаем - это миф т.к. путь каждой копеечки можно проследить в чейне до самого её создания - в этом же и смысл блокчейна не?
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2k
Mellivora 21 минуту назад
Вообще-то надо уметь подать новость.
Нищий и гениальный пацанчик свалил из РФ подался в программисты и стал миллиардером.
Весь мир завидует.
Иллюстрация мечты каждого, как бы не напрягаясь быстро стать миллиардером.

А что там было за кулисами успеха, никому не надо знать.
Папа который руководил стартапом и познакомил с криптовалютами.
Сынок который где-то там не доучился, но исколесил весь мир в путешествиях.
Осел-таки не в Канаде и США, а Сингапуре.
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202
manul74 37 минут назад
Как только он начнет фиксироватьприбыль. Народ увидит огромный слив эфира и цена резко упадет. Но пацан не избалован богатством. И такой шаг не сделает. Пока не сделает. Поэтому богат он пока формально. Крипта она такая. Сегодня + а завтра минус.
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4k
Дарвин и аморальная премия 48 минут назад
А я зато вчера соседку трахнул
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7k
bum-bum 52 минуты назад
Очередной министр финансов Попандопола.
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2k
Mellivora 55 минут назад
Каждому по своей криптовалюте и все счастливы. И пусть никто не уйдет обиженным.
Ссылка www.youtube.com
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12k
Вася Александрович 59 минут назад
Это обычный мошенник.
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1k
Bob 59 минут назад
Забавно каждый раз читать комментарии от диванных экспертов типа "мыльный пузырь", "ничего нельзя на эти фантики купить", "скоро все обанкротятся" ))
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437
nickolaus Час назад
Создал себе валюту , и стал же в ней богатым - гениально...
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61k
Доктор Джонс Час назад
Эфемерный миллиардер..
Я в одной онлайн стратегии тоже миллионами ворочаю...
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Не стоит уподобляться хохлам и записывать в русских всех, более-менее известных людей, которые хотябы проезжали по территории РФ. Я не совсем уверен, что он хоть как-то помнит русский язык, да и в культурном плане он больше канадец с украинскими корнями.
PS: одно дело иметь сколько-то там битков или эфиров, другое уметь вовремя их слить, когда весь этот пузырь лопнет.
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696
Сергей 2 часа назад
в принципе, не обманули, он действительно родился в России и до 4-х лет тут жил. В Коломне он такое не замутил бы. С населением 140 тыс человек у него были все шансы спиться или сторчаться. Молодец!
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437
nickolaus Сергей Час назад
Причем тут количество населения к "спится " ??
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4k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Ну он такой программист из России, как я хохол из Жмеринке))) (бабушка чистая украинка была) Только что родился в России, программистом стал всё же в Канаде видимо)
А так да, эфир приятнее битка из-за времени транзакций, не такой тормоз, хотя по сравнению с банковскими транзакциями конечно черепаха)
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12k
albedo 2 часа назад
Реклама новой криптовалюты?
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