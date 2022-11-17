Двойное дно «Идиота» Достоевского

Но писать Достоевский начал не ради шедевра, а в силу бедственного вынужденного положения. Он планировал поездку в Европу, желая таким способом убить сразу несколько зайцев: спрятаться от кредиторов, поправить здоровье (эпилептические припадки участились) и справиться с патологической зависимостью от азартных игр.

Во время работы у Достоевских родился первенец – дочка Соня, которой суждено было прожить всего пару месяцев. Что тоже наложило отпечаток на настроение автора.

Увы, но когда пара возвращалась в Россию, Федор сжег и черновые наброски, и чистовик, опасаясь, что его обыщут на границе, все отберут и не вернут.