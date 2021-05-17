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История Ким Хен Хи – террористки, которой простили 115 смертей

История Ким Хен Хи – террористки, которой простили 115 смертей (8 фото)

Автор:
17 мая 2021 10:01
Метки: загадки   интересное   история   крушение   самолеты   
1237
8
29 ноября 1987 года южнокорейский авиалайнер, следовавший рейсом Вена—Багдад—Абу-Даби—Сеул,пропал с радаров в районе Андаманского моря.Вскоре объявили,что самолет взорвался и упал в море,при этом погибли все находившиеся на борту.Катастрофа оказалась терактом и совершивших его особ быстро вычислили и нашли.Но поимка террористов не раскрыла тайну взрыва,а,наоборот,стала причиной появления множества загадок,на которые нет ответов до сих пор.
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Метки: загадки   интересное   история   крушение   самолеты   
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7  комментариев
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2k
Frank Borman 3 часа назад
У ЦРУ есть большой опыт организовывать провокации с использованием пассажирских лайнеров. Тут и Южнокорейский Боинг, сбитый над Сахалином в 1983 году, и цирк с конями 9/11 в Нью-Йорке, и малайзийский Боинг, сбитый над Донбассом. А Юж.Корея в 80-90х была послушной американской колонией, под управленем жесткой военной хунты. Ну и Сев.Корея была злейшим врагом и Юж.Кореи, и США. Что нам подсказывает метод логической дедукции?
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4k
Vlad Час назад
АПЛ К-141 «Курск»
..."Потерпел крушение в Баренцевом море, на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли".
Никого не то что не судили, даже не упрекнули. На мой взгляд это чистой воды убийство.
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32k
Alex 3 часа назад
Хохлы, вместе с америкосами, тоже боинг сбили. А свалили все на других. Правда хохлы по традиции все через жопу сделали
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9k
Kucher 3 часа назад
В свете последних "расследований" в Солсбери и Врбетице, мы то теперь точно знаем, кто на самом деле взорвал "Боинг".
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