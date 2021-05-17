История Ким Хен Хи – террористки, которой простили 115 смертей

Из 1010 «Боингов-707», выпущенных производителем, 192 погибли «не своей смертью». Часть из них была уничтожена террористами, некоторые погибли на земле в ходе боевых действий и пожаров, но и процент разбившихся из-за разных неполадок и ошибок экипажа также был очень высок. Проще говоря, надежными эти лайнеры не считались, а с возрастом и вовсе попадали в серьезную группу риска.



Настораживает то, что обломки самолета, найденные на побережье Мьянмы, у которой с Сеулом были прекрасные отношения, долго были невостребованными, а после возвращения в Южную Корею не подвергались серьезным экспертизам. Не слишком проверяли и биографию самой «Маюми» Ким Хен Хи.



Девушка явно не укладывалась в свой возраст, рассказывая о событиях жизни и учебы. Судя по всему, ей должно было быть на 2–3 года больше, чем она говорит. Не найдены были и следы семьи дипломатов, в которой появилась на свет Ким, а ведь это не какие-нибудь фермеры, а лица, работающие на международной арене.