История Ким Хен Хи – террористки, которой простили 115 смертей

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29 ноября 1987 года южнокорейский авиалайнер, следовавший рейсом Вена—Багдад—Абу-Даби—Сеул,пропал с радаров в районе Андаманского моря.Вскоре объявили,что самолет взорвался и упал в море,при этом погибли все находившиеся на борту.Катастрофа оказалась терактом и совершивших его особ быстро вычислили и нашли.Но поимка террористов не раскрыла тайну взрыва,а,наоборот,стала причиной появления множества загадок,на которые нет ответов до сих пор.
Спецслужбам оказалось совсем несложно найти людей, совершивших подрыв авиалайнера в воздухе. Ими оказались два пассажира, севшие на борт в Багдаде и покинувшие его в Абу-Даби. Мужчина и женщина азиатской внешности из столицы ОАЭ вылетели в Бахрейн, где их задержали прямо в аэропорту. Они выдавали себя за японцев – отца и дочь, совершавших бизнес-поездку.
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Преступление, наказание и прощение
Задержание террористов было неизбежным – у пары оказались фальшивые паспорта граждан Японии, в которых вместо фамилии стояло имя Маюми. Совершенно ясно, что организаторы взрыва не особенно старались, подготавливая исполнителей. Но ядом снабдить их не забыли – пожилой мужчина сразу же после задержания раскусил капсулу с цианидом и умер.
А вот «дочь» доставили в Сеул, столицу Республики Корея, в целости и сохранности. Можно сказать, что это произошло очень вовремя – в стране как раз готовились к президентским выборам и любое серьезное событие могло сместить чаши политических весов.
Арестованная девушка какое-то время выдавала себя сначала за японку, потом за кореянку родом из Китая, но потом призналась, что ее зовут Ким Хен Хи и что она из Северной Кореи. После этого начался фарс, способный разочаровать даже любителей низкопробных бульварных романов про шпионов. История террористки из КНДР была растиражирована сотнями изданий по всему миру и вызвала недоумение у многих читателей.
А вот «дочь» доставили в Сеул, столицу Республики Корея, в целости и сохранности. Можно сказать, что это произошло очень вовремя – в стране как раз готовились к президентским выборам и любое серьезное событие могло сместить чаши политических весов.
Арестованная девушка какое-то время выдавала себя сначала за японку, потом за кореянку родом из Китая, но потом призналась, что ее зовут Ким Хен Хи и что она из Северной Кореи. После этого начался фарс, способный разочаровать даже любителей низкопробных бульварных романов про шпионов. История террористки из КНДР была растиражирована сотнями изданий по всему миру и вызвала недоумение у многих читателей.
Ким Хен Хи (справа) с адвокатом возле здания суда. 1989 год
Ким Хен Хи рассказала о том, что получила задание взорвать самолет лично от лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, о деталях подготовки к террористическому акту, обильно перемежая эту историю мелодраматическими сюжетами из собственной непростой биографии.
По словам девушки, теракт должен был имитировать внутренний терроризм и заставить граждан стран соцлагеря отказаться от поездок в небезопасную капиталистическую страну. Еще одной важной целью была дестабилизация ситуации в стране накануне президентских выборов и Олимпиады 1988 года в Сеуле.
Молодая террористка поведала следователям о том, что родилась и воспитывалась в идейной семье северокорейского дипломата. Благодаря отцу, Ким Хен Хи смогла выучить английский и японский языки и устроиться работать во внешнюю разведку. Японский язык, если верить девушке, она оттачивала в компании похищенной спецслужбами КНДР японки. Успехи, проявленные разведчицей в учебе и боевой подготовке привели к тому, что лично Ким Чен Ир отобрал ее для опасного задания.
По словам девушки, теракт должен был имитировать внутренний терроризм и заставить граждан стран соцлагеря отказаться от поездок в небезопасную капиталистическую страну. Еще одной важной целью была дестабилизация ситуации в стране накануне президентских выборов и Олимпиады 1988 года в Сеуле.
Молодая террористка поведала следователям о том, что родилась и воспитывалась в идейной семье северокорейского дипломата. Благодаря отцу, Ким Хен Хи смогла выучить английский и японский языки и устроиться работать во внешнюю разведку. Японский язык, если верить девушке, она оттачивала в компании похищенной спецслужбами КНДР японки. Успехи, проявленные разведчицей в учебе и боевой подготовке привели к тому, что лично Ким Чен Ир отобрал ее для опасного задания.
При этом девушка вовсе не претендовала на роль героини, погибающей за свои коммунистические идеи. Она горячо твердила о том, что искренне раскаивается в содеянном, что была введена в заблуждение на родине и теперь видит, что Южная Корея не нищая страна с бесправными забитыми людьми, а процветающее современное государство. Пока продолжалось следствие Ким Хен Хи даже приняла протестантскую веру.
В марте 1988 года молодая террористка была приговорена к смертной казни, а через два года, весной 1990, ее помиловали. Сейчас Ким Хен Хи живет со своим мужем, с которым познакомилась в Южной Корее, в Сеуле и зарабатывает на жизнь писательской деятельностью и лекциями.
Женщина старательно изображает раскаявшуюся коммунистку и даже бывает в Японии, где выступает перед людьми с рассказами об ужасах северокорейского тоталитарного режима. Можно сказать, что жизнь бывшей террористки сложилась неплохо – своими книгами она заработала более 1 млн долларов и они продолжают приносить ей доход.
В марте 1988 года молодая террористка была приговорена к смертной казни, а через два года, весной 1990, ее помиловали. Сейчас Ким Хен Хи живет со своим мужем, с которым познакомилась в Южной Корее, в Сеуле и зарабатывает на жизнь писательской деятельностью и лекциями.
Женщина старательно изображает раскаявшуюся коммунистку и даже бывает в Японии, где выступает перед людьми с рассказами об ужасах северокорейского тоталитарного режима. Можно сказать, что жизнь бывшей террористки сложилась неплохо – своими книгами она заработала более 1 млн долларов и они продолжают приносить ей доход.
Сомнительная история
Но далеко не все верят в драматическую историю Ким и в ее разочарование в бывшей родине. Неожиданное помилование убийцы 115 человек, переход из агрессивного атеизма в протестантство и шаблонная история жизни этой женщины заставили многих сомневаться в том, кто организовал теракт над Андаманским морем и был ли это теракт вообще.
Ким Хен Хи плачет после одной из своих лекций в Японии
Ким Хен Хи плачет после одной из своих лекций в Японии
В истории Ким Хен Хи все «шито белыми нитками», начиная от кустарно изготовленных японских паспортов с грубой ошибкой на первой странице, и заканчивая ее «исправлением» и активной жизненной позиции после непродолжительной отсидки. Насторожило и то, что у Ким не было характерного северокорейского акцента и разговаривала она как обычная жительница Сеула.
Если углублять еще сильнее, то и техническая часть теракта вызвала серьезные вопросы у экспертов. Террористка имела очень смутное представление о взрывчатых веществах и, в частности, о бомбе, оставленной ею в южнокорейском самолете. Специалисты утверждают, что устройством такого типа и размера вообще маловероятно взорвать самолет мгновенно, так чтобы пилоты не успели даже подать сигнал SOS.
Среди вещей террористов было найдено немало странных предметов, которых просто не могло бы оказаться в багаже профессиональных разведчиков. «Папа» и «дочь» хранили фотографии, монеты, сувениры, клочки бумаги с какими-то записями и прочие вещи, которые могут быть в чемоданах туристов или коммерсантов, но никак не коммунистов-террористов. По фотографиям стало известно, что перед терактом исполнители побывали в Будапеште и Москве.
В истории Ким Хен Хи все «шито белыми нитками», начиная от кустарно изготовленных японских паспортов с грубой ошибкой на первой странице, и заканчивая ее «исправлением» и активной жизненной позиции после непродолжительной отсидки. Насторожило и то, что у Ким не было характерного северокорейского акцента и разговаривала она как обычная жительница Сеула.
Если углублять еще сильнее, то и техническая часть теракта вызвала серьезные вопросы у экспертов. Террористка имела очень смутное представление о взрывчатых веществах и, в частности, о бомбе, оставленной ею в южнокорейском самолете. Специалисты утверждают, что устройством такого типа и размера вообще маловероятно взорвать самолет мгновенно, так чтобы пилоты не успели даже подать сигнал SOS.
Среди вещей террористов было найдено немало странных предметов, которых просто не могло бы оказаться в багаже профессиональных разведчиков. «Папа» и «дочь» хранили фотографии, монеты, сувениры, клочки бумаги с какими-то записями и прочие вещи, которые могут быть в чемоданах туристов или коммерсантов, но никак не коммунистов-террористов. По фотографиям стало известно, что перед терактом исполнители побывали в Будапеште и Москве.
К 2006 году вопросов назрело столько, что спецслужбы Южной Кореи снова решили вернуться к делу о взрыве и начали вызывать на допросы Ким Хен Хи. Из-за возобновления расследования обострилась политическая обстановка в стране – новым, «левым» властям нужны были разоблачения военного режима, а консервативные партии отстаивали старую версию событий. Впрочем, новое расследование закончилось ничем.
В 2012 году США рассекретили ряд документов, касающихся теракта 1987 года, в которых была подтверждена версия причастности КНДР к взрыву самолета. Южнокорейские СМИ тут же начали писать о точке в расследовании, поставленной независимым американским расследованием. Но документы, доступные всем, не сообщили абсолютно ничего конкретного и загадка террористки Ким так и осталась неразгаданной.
В свете этих событий в прессе все чаще стало появляться мнение, что никакого взрыва на борту лайнера не было и «Боинг-707» потерпел крушение по техническим причинам. В пользу этого говорило то, что аварии с лайнерами этой модели случались частенько, а погибший самолет еще и имел 36 тыс. часов налета, что говорило о его весьма преклонном возрасте.
В 2012 году США рассекретили ряд документов, касающихся теракта 1987 года, в которых была подтверждена версия причастности КНДР к взрыву самолета. Южнокорейские СМИ тут же начали писать о точке в расследовании, поставленной независимым американским расследованием. Но документы, доступные всем, не сообщили абсолютно ничего конкретного и загадка террористки Ким так и осталась неразгаданной.
В свете этих событий в прессе все чаще стало появляться мнение, что никакого взрыва на борту лайнера не было и «Боинг-707» потерпел крушение по техническим причинам. В пользу этого говорило то, что аварии с лайнерами этой модели случались частенько, а погибший самолет еще и имел 36 тыс. часов налета, что говорило о его весьма преклонном возрасте.
Участники операции по поиску обломков лайнера на побережье Мьянмы (Бирмы)
Из 1010 «Боингов-707», выпущенных производителем, 192 погибли «не своей смертью». Часть из них была уничтожена террористами, некоторые погибли на земле в ходе боевых действий и пожаров, но и процент разбившихся из-за разных неполадок и ошибок экипажа также был очень высок. Проще говоря, надежными эти лайнеры не считались, а с возрастом и вовсе попадали в серьезную группу риска.
Настораживает то, что обломки самолета, найденные на побережье Мьянмы, у которой с Сеулом были прекрасные отношения, долго были невостребованными, а после возвращения в Южную Корею не подвергались серьезным экспертизам. Не слишком проверяли и биографию самой «Маюми» Ким Хен Хи.
Девушка явно не укладывалась в свой возраст, рассказывая о событиях жизни и учебы. Судя по всему, ей должно было быть на 2–3 года больше, чем она говорит. Не найдены были и следы семьи дипломатов, в которой появилась на свет Ким, а ведь это не какие-нибудь фермеры, а лица, работающие на международной арене.
Настораживает то, что обломки самолета, найденные на побережье Мьянмы, у которой с Сеулом были прекрасные отношения, долго были невостребованными, а после возвращения в Южную Корею не подвергались серьезным экспертизам. Не слишком проверяли и биографию самой «Маюми» Ким Хен Хи.
Девушка явно не укладывалась в свой возраст, рассказывая о событиях жизни и учебы. Судя по всему, ей должно было быть на 2–3 года больше, чем она говорит. Не найдены были и следы семьи дипломатов, в которой появилась на свет Ким, а ведь это не какие-нибудь фермеры, а лица, работающие на международной арене.
Обломки «Боинга-707»
Одним словом все оказалось очень похоже на то, что в Сеуле инсценировали теракт, воспользовавшись крушением лайнера, произошедшим по неизвестным причинам. Целью спектакля была очередная дискредитация Северной Кореи и ее лидера, якобы лично отдававшего людоедские приказы. Вполне возможно, что в трагедии не Виноваты ни Пхеньян, ни Сеул, а просто спецслужбы Южной Кореи воспользовались случаем и красиво, хоть и небезупречно, разыграли северокорейскую карту.
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Метки: загадки интересное история крушение самолеты
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Никого не то что не судили, даже не упрекнули. На мой взгляд это чистой воды убийство.