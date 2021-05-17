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Кладоискатель делится военными находками и показывает Подольск времен СССР и сейчас

Кладоискатель делится военными находками и показывает Подольск времен СССР и сейчас (14 фото)

Автор:
17 мая 2021 08:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Подольск   архив   военные раскопки   до и после   московская область   сквозь года   фото   
6996
14
Подольск - город московской области с населением 200 тыс человек. У города богатая история, на его территории найдено немало уникальных памятников археологии, свидетельств того, как жили люди в прошлом. Занимаются раскопками и поисками следов не только археологи, но и любители.
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Метки: Подольск   архив   военные раскопки   до и после   московская область   сквозь года   фото   
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6  комментариев
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216
Dmitry 3 часа назад
И где военные находки? =\ Назибалово какое-то...
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4k
Станислав Час назад
ммммдаа....... какая большая коллекция находок....
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3k
skandere Час назад
Пост огонь! Конь, стул и 28.
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