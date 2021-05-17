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Подольск - город московской области с населением 200 тыс человек. У города богатая история, на его территории найдено немало уникальных памятников археологии, свидетельств того, как жили люди в прошлом. Занимаются раскопками и поисками следов не только археологи, но и любители.
Кладоискатели "Белые Копатели" регулярно делятся в соцсетях фотографиями интересных находок времен СССР.
На блог подписаны 104 тыс человек
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Кроме раскопок и обзоров на технику для кладоискателей, автор блога "poisfan" также публикует фотосравнения родного Подольска, на территории которого (и в целом московской области) ведутся поиски "сокровищ".
Иногда автор инстаграма публикует фотосравнения не только родного города, вот кадры из Волгограда тогда и сейчас
Военное время, 1941 год, Санкт-Петербург и сейчас
"САУ движутся на ремонт в Кировский завод в Ленинграде мимо Нарвских триумфальных ворот" - подписал блогер.
А это взгляд сквозь время на Москву: в химкинском водохранилище до середины 1980-х стояла подводная лодка М-240
Также в инстаграме регулярно мелькают события из жизни затонувшей техники других стран
Этот немецкий истребитель Мессершмитт Bf109 G-2 затонул в Норвегии 24 марта 1943, со дна его подняли только в 2010 году.
Немецкий самолет Ju 52 подбит в 1943 году во время осады острова Лерос. Через 60 лет его подняли со дна.
А вы были в Подольске? И увлекаетесь ли военными раскопками?
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