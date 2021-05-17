Подольск - город московской области с населением 200 тыс человек. У города богатая история, на его территории найдено немало уникальных памятников археологии, свидетельств того, как жили люди в прошлом. Занимаются раскопками и поисками следов не только археологи, но и любители.

0 Кладоискатели "Белые Копатели" регулярно делятся в соцсетях фотографиями интересных находок времен СССР.

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0 Источник: Кроме раскопок и обзоров на технику для кладоискателей, автор блога "poisfan" также публикует фотосравнения родного Подольска, на территории которого (и в целом московской области) ведутся поиски "сокровищ".

Мост через реку Пахра в Подольске 0 Источник:

Пахра напротив усадьбы Ивановское 0 Источник:

Комсомольская улица в Подольске тогда и сейчас 0 Источник:

Район железнодорожной станции и памятник "Подольск город рабочего класса" 0 Источник:

Советская улица Подольска 0 Источник:

Вид на Площадь Ленина, Подольск 0 Источник:

Иногда автор инстаграма публикует фотосравнения не только родного города, вот кадры из Волгограда тогда и сейчас 0 Источник:

Военное время, 1941 год, Санкт-Петербург и сейчас 0 Источник: "САУ движутся на ремонт в Кировский завод в Ленинграде мимо Нарвских триумфальных ворот" - подписал блогер.

А это взгляд сквозь время на Москву: в химкинском водохранилище до середины 1980-х стояла подводная лодка М-240 0 Источник:

Также в инстаграме регулярно мелькают события из жизни затонувшей техники других стран 0 Источник: Этот немецкий истребитель Мессершмитт Bf109 G-2 затонул в Норвегии 24 марта 1943, со дна его подняли только в 2010 году.

0 Источник: Немецкий самолет Ju 52 подбит в 1943 году во время осады острова Лерос. Через 60 лет его подняли со дна.