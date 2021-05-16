7 советских кассетных видео магнитофонов. Когда кассеты были большими

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Видеомагнитофон, или как его называли в народе «видик», долгое время был недостижимой мечтой для многих советских граждан, а для счастливых обладателей — предметом особой гордости.
Маленький обзор советских видео магнитофонов.
Маленький обзор советских видео магнитофонов.
1.
Электроника ВМ-12
Первая модель советского кассетного видеомагнитофона, легендарная Электроника ВМ-12, была копией японского видеомагнитофона Panasonic NV-2000, выпущенного аж в 1975 году.
С учетом того, что в продаже она появилась только в 1984 году, отставание было весьма серьезным. Магнитофон работал на запись и воспроизведение видеосигнала в системах ПАЛ и СЕКАМ, в нем был счётчик расхода ленты и таймер, с электронными часами и установкой времени начала и конца записи выбранной ТВ программы на 14 дней.
Модель производилась в трёх вариантах оформления лицевой панели и корпуса, аппараты были окрашены в серебристый, чёрный, молочный или комбинированные цвета. Встречались и версии с горизонтальными кнопками. Вес аппарата составлял 10 килограмм. Различные варианты ветерана производились вплоть до 1991 года.
С учетом того, что в продаже она появилась только в 1984 году, отставание было весьма серьезным. Магнитофон работал на запись и воспроизведение видеосигнала в системах ПАЛ и СЕКАМ, в нем был счётчик расхода ленты и таймер, с электронными часами и установкой времени начала и конца записи выбранной ТВ программы на 14 дней.
Модель производилась в трёх вариантах оформления лицевой панели и корпуса, аппараты были окрашены в серебристый, чёрный, молочный или комбинированные цвета. Встречались и версии с горизонтальными кнопками. Вес аппарата составлял 10 килограмм. Различные варианты ветерана производились вплоть до 1991 года.
2.
Электроника ВМ-15
Этот кассетный видеомагнитофон опытно выпускался в 1986 году Воронежским НИИ полупроводникового машиностроения.
Модель была разработана на смену «Электронике ВМ-12», в отличие от первенца аппарат был упрощён и уменьшен по габаритам и массе. Однако в массовое производство видеомагнитофон не пошел, было выпущено всего около двухсот экземпляров. Цена модели составляла 1080 рублей.
Модель была разработана на смену «Электронике ВМ-12», в отличие от первенца аппарат был упрощён и уменьшен по габаритам и массе. Однако в массовое производство видеомагнитофон не пошел, было выпущено всего около двухсот экземпляров. Цена модели составляла 1080 рублей.
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3.
Электроника ВМЦ-8220
Данная модель производилась с 1987 года Воронежским заводом «Видеофон» и представляла собой полную копию видеомагнитофона Samsung VX-8220.
Ее функции включали просмотр ТВ при одновременной записи другой программы, запись и воспроизведение в течение четырёх часов, поиск изображения при перемотке, пауза.
Встроенный тюнер принимал 69 каналов в варианте 6,5 МГц и 80 каналов в 5,5 МГц. Разрешающая способность по горизонтали была не менее 240 линий, в полном соответствии со стандартом VHS. Весил аппарат 6,6 килограмма.
Ее функции включали просмотр ТВ при одновременной записи другой программы, запись и воспроизведение в течение четырёх часов, поиск изображения при перемотке, пауза.
Встроенный тюнер принимал 69 каналов в варианте 6,5 МГц и 80 каналов в 5,5 МГц. Разрешающая способность по горизонтали была не менее 240 линий, в полном соответствии со стандартом VHS. Весил аппарат 6,6 килограмма.
4.
Весна ВМЦ-1
Опытная модель производства Запорожского электромашиностроительного завода «Искра», выпускавшаяся с 1988 года. Видеомагнитофон был создан на основе модели Электроника ВМ-12 и имел облегченную и удобную для переноски конструкцию без тюнера. Опытный выпуск такого же видеомагнитофона под наименованием Иссык-Куль ВМЦ-1 с 1988 года начал также Фрунзенский завод ЭВМ.
5.
Электроника ВМ-18/ВМ-32
Кассетные видеомагнитофоны Электроника ВМ-18 и Электроника ВМ-32 выпускались с 1989 и 1991 года Саратовским производственным объединением «Тантал» и Воронежским НПО «Электроника».
Различаются они надписями на корпусе - на ВМ-18 все надписи сделаны на русском, а на ВМ-32 – на английском.
Кроме того, откидывающаяся крышка у ВМ-18 была на всю ширину передней панели, а у ВМ-32 она скрывала только рускоязычную часть клавиатуры.
Схема аппаратов практически идентична таковой ВМ-12, однако существенная часть была выполнена на отечественной элементной базе, что означало значительное увеличение энергопотребления. Весили магнитофоны 8,5 килограмм.
Различаются они надписями на корпусе - на ВМ-18 все надписи сделаны на русском, а на ВМ-32 – на английском.
Кроме того, откидывающаяся крышка у ВМ-18 была на всю ширину передней панели, а у ВМ-32 она скрывала только рускоязычную часть клавиатуры.
Схема аппаратов практически идентична таковой ВМ-12, однако существенная часть была выполнена на отечественной элементной базе, что означало значительное увеличение энергопотребления. Весили магнитофоны 8,5 килограмм.
6.
Электроника ВМ-25
Данный кассетный видеомагнитофон с 1990 года выпускал Воронежский завод «Видеофон». Он поддерживал стандарт VHS и обеспечивал запись и воспроизведение программ в системах СЕКАМ и ПАЛ.
В качестве шасси использовалось таковое Электроники ВМЦ-8220, а все узлы лентопротяжного механизма унифицированы с узлами модели Электроника ВМ-12. При этом вся компонентная база модели была отечественной, и весил аппарат 7 килограмм.
В качестве шасси использовалось таковое Электроники ВМЦ-8220, а все узлы лентопротяжного механизма унифицированы с узлами модели Электроника ВМ-12. При этом вся компонентная база модели была отечественной, и весил аппарат 7 килограмм.
7.
Электроника ВМ-54
Опытная модель производилась с 1990 года Ленинградским производственным объединением «Позитрон». Использовалась она для записи и воспроизведения изображения в системах SECAM или PAL с поддержкой кассет от 30 до 240 минут, внутри также был полноценный ТВ тюнер.
Лентопротяжный механизм поддерживал все актуальные функции, включая автостоп и ускоренный просмотр записанного изображения, в комплект входил пульт дистанционного управления.
Правда, дальнейшее развитие собственного производства видеомагнитофонов в СССР было признано нецелесообразным, все последующие редкие аппараты представляли собой местную сборку из OEM-комплектов.
Лентопротяжный механизм поддерживал все актуальные функции, включая автостоп и ускоренный просмотр записанного изображения, в комплект входил пульт дистанционного управления.
Правда, дальнейшее развитие собственного производства видеомагнитофонов в СССР было признано нецелесообразным, все последующие редкие аппараты представляли собой местную сборку из OEM-комплектов.
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Метки: Видеомагнитофоны СССР интересно фотографии
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Даже фото не нашли, смотрю.
По факту, был один вм-12, и все. Потом все покупали иностранные видаки, так как они стали доступны и по цене не сильно разнились. А потом иностранные вообще стали дешевле.
Варианты:
1. Вернуться в ту молодость, ничего не зная о будущем.
2. Вернуться в то время с багажём знаний о будущем, но и с нынешним возрастом.
3. Да его нафиг, не хочу туда ни под каким соусом.
вот бы вернутся в третий класс 1979 года но с багажом знаний о будущем
но и не хочу потому что тогда бы моих родителей точно посадили бы потому что я не смог бы промолчать))