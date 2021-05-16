FISHKINET
Российские вебкамщицы - об изнанке работы Российские вебкамщицы - об изнанке работы В Томской области медведь задрал мужчину, занимавшегося вырубкой леса В Томской области медведь задрал мужчину, занимавшегося вырубкой леса В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту Шесть причин, по которым Марс наиболее перспективен для колонизации Шесть причин, по которым Марс наиболее перспективен для колонизации Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей Находки, сделанные при помощи металлоискателя Находки, сделанные при помощи металлоискателя Лучше одного кота могут быть только два Лучше одного кота могут быть только два 22 заброшки, от которых захватывает дух 22 заброшки, от которых захватывает дух Японка стала миллионером благодаря советской книге Японка стала миллионером благодаря советской книге Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Кто заказал терроризм в школах? Мнение отца пятерых детей Кто заказал терроризм в школах? Мнение отца пятерых детей Гифки Гифки Безгильзовый автомат Безгильзовый автомат В США поймали чернокожего грабителя, который маскировался под белого В США поймали чернокожего грабителя, который маскировался под белого Повороты судьбы Елены Кореневой: на пике карьеры ушла в официантки Повороты судьбы Елены Кореневой: на пике карьеры ушла в официантки Ситуации жизни, иногда смешные, иногда забавные Ситуации жизни, иногда смешные, иногда забавные Они явно переборщили с весом Они явно переборщили с весом С добрым утром! С добрым утром! 7 фанатских теорий, которые заставят вас взглянуть на известные фильмы по-другому 7 фанатских теорий, которые заставят вас взглянуть на известные...
7 советских кассетных видео магнитофонов. Когда кассеты были большими

7 советских кассетных видео магнитофонов. Когда кассеты были большими (7 фото)

Автор:
16 мая 2021 21:27
Метки: Видеомагнитофоны   СССР   интересно   фотографии   
316
7
Видеомагнитофон, или как его называли в народе «видик», долгое время был недостижимой мечтой для многих советских граждан, а для счастливых обладателей — предметом особой гордости.
Маленький обзор советских видео магнитофонов.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видеомагнитофоны   СССР   интересно   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
105k
БрОдЯгА 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Вит Вит 51 минуту назад
ВМ-12,тот ещё трактор,разбирал его конечно не повинтикам ,но,головку чистил,пассики менял,а с ними был напряг,использовал от шариков воздушных,когда открывной/закрывной механизм не срабатывал,как то догадался,нагружать его грузом небольшим,было мне лет 13 тогда),но пахал реально как трактор)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Кыся 52 минуты назад
Трудно описывать то, чего не было...
Даже фото не нашли, смотрю.

По факту, был один вм-12, и все. Потом все покупали иностранные видаки, так как они стали доступны и по цене не сильно разнились. А потом иностранные вообще стали дешевле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Dr.CrAzY Час назад
Гы... а я видел и был уверен, что только ВМ-12 и ВМЦ мы делали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
стас 2 часа назад
насколько я помню свою ремонтную практику ВМ-18 ни разу не был схемотехнически идентичен ВМ-12.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105k
БрОдЯгА 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Андрей 2 часа назад
Кто бы хотел вернуться в 87-й и прожить всё это ещё раз?
Варианты:
1. Вернуться в ту молодость, ничего не зная о будущем.
2. Вернуться в то время с багажём знаний о будущем, но и с нынешним возрастом.
3. Да его нафиг, не хочу туда ни под каким соусом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Tim_G 2 часа назад
сколько фишки существуют, столько будет повторов возраста г...на мамонтов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Так я выгляжу, когда иду из магазина Так я выгляжу, когда иду из магазина Картинки, которые напомнят вам о том, сколько в жизни удивительного Картинки, которые напомнят вам о том, сколько в жизни удивительного Как в СССР создавали леса в форме слов Как в СССР создавали леса в форме слов 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями 20+ интересных фото с редкими и необычными явлениями Китайское кладбище велосипедов: вид сверху Китайское кладбище велосипедов: вид сверху 36 любопытных фото, которые доказывают, как интересен наш мир 36 любопытных фото, которые доказывают, как интересен наш мир
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

501512



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Ностальгия
1
67
Ностальгия
«Детишки БАМа»
1
20
«Детишки БАМа»
﻿
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Так я выгляжу, когда иду из магазина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#история#факты#подборка#Россия#фотографии#китай#оружие#прикольные#интересное
#интересно#животные#картинки#люди#дети#прикол#неожиданно#позитив#война#фильм
#Юмор#СССР#кино#сша#забавно#еда#новости#приколы#спорт#страна

На что жалуетесь?

Вернуться