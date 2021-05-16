7 советских кассетных видео магнитофонов. Когда кассеты были большими

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Первая модель советского кассетного видеомагнитофона, легендарная Электроника ВМ-12, была копией японского видеомагнитофона Panasonic NV-2000, выпущенного аж в 1975 году.

С учетом того, что в продаже она появилась только в 1984 году, отставание было весьма серьезным. Магнитофон работал на запись и воспроизведение видеосигнала в системах ПАЛ и СЕКАМ, в нем был счётчик расхода ленты и таймер, с электронными часами и установкой времени начала и конца записи выбранной ТВ программы на 14 дней.

Модель производилась в трёх вариантах оформления лицевой панели и корпуса, аппараты были окрашены в серебристый, чёрный, молочный или комбинированные цвета. Встречались и версии с горизонтальными кнопками. Вес аппарата составлял 10 килограмм. Различные варианты ветерана производились вплоть до 1991 года.