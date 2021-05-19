Упоротый FixPrice: всё по 35, 36, 37 ... 50 рублей

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Магазин
низких цен радует тем... нет, он уже ничем не радует. Но при помощи него можно легко наблюдать за тем, как обесценивается из месяца в месяц заработная плата.
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