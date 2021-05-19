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Упоротый FixPrice: всё по 35, 36, 37 ... 50 рублей

Упоротый FixPrice: всё по 35, 36, 37 ... 50 рублей (15 фото)

Автор:
19 мая 2021 10:44
Сообщество : Юмор
Метки: fixprice   Юмор   магазин   подборка   прикол   супермаркет   
3044
15

Магазин низких цен радует тем... нет, он уже ничем не радует. Но при помощи него можно легко наблюдать за тем, как обесценивается из месяца в месяц заработная плата.

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Метки: fixprice   Юмор   магазин   подборка   прикол   супермаркет   
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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
Туалетную бумагу, мыло и шампуни, батарейки, полотенца, посуду там покупать очень здорово. Дёшево и сердито. Покупать инструмент там не стоит (хотя строительные карандаши по 55 р. за 12 штук - почему бы и нет?). Канцтовары - бумага-да, пишущие принадлежности - надо отдавать себе отчёт о их одноразовости. Игрушки маленьким детям в варианте "на и ломай на здоровье".
Всяческие фигнюшки для декоративных работ своими руками - тоже неплохо.
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4k
Димыч 12 минут назад
Fix-Price - самый дебильный магазин в моём районе. Делегировал себе полномочия Роспотребнадзора. Зашёл в магазин(в балаклаве). Кассир говорит: в следующий раз наденьте маску.. Я говорю: а я в чём??
- У вас ШАПКА(!) такая.
Подошла девушка: в чем проблема? Я сказал , что просят надеть маску. Говорит - оденьте. Я говорю: ещё одну???? Говорит: это у вас - шарф(!). Взрыв мозга...
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1k
rustemmedved Полчаса назад
"...как обесценивается из месяца в месяц заработная плата..." Пост о том как из любой фигни можно социально-политическую подоплеку высосать. Я помню как в период появления магнитов-пятерочек было зашкварно признаваться, что ты в них заходишь, ну, типа это не для нас, илиты)) Я заходил. Так вот, т.е. ты идешь в магазин "низких цен", чтобы купить за копеечку то, что за углом стоит рубль и говоришь, ха, а качество то низковато, небось в кетае сделано. Так не ходите, это же и есть свобода выбора. Или лабиринт с поросенком больше негде взять?
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677
DDM 39 минут назад
Покупаю там детям игрушки. Есть весьма годные! А главное не жалко, если сломают (хотя бережливости всё равно надо учить). Зато когда товары, которым место явно в ФикПрайсе, видишь в обычном детском магазине за три-четыре цены - вот тогда реально негодуешь!
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1k
Froll Час назад
Бытовую химию,мыло и т.д покупаю там.Дешевле чем где либо.Ну и мелочь всякую.А шмотки там покупать-цена соответствует качеству.
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5k
TirAn Час назад
Периодически захожу, просматриваю.
Бывают нормальные товары, но редко.
Корм для кошек дешевле чем в 5ке
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336
Татьяна 2 часа назад
При желании можно всегда придраться к чему угодно. А некачественные или бракованные товары попадаются везде, даже в элитных бутиках.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Поросёнка жалко))
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8
TORNADO Едондер пуп 2 часа назад
та не поросенка, а мелкого, который поседеет, пока будет пробовать довести его до желудя)))
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13k
куджо 2 часа назад
а мне норм
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