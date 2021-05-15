15 снимков, которые иллюстрируют настоящих гениев

Бывают случаи, когда мы действительно не хотим что-то делать, и наш пытливый ум пытается найти как можно более простое решение задачи. Поэтому часто говорят, что лень - двигатель прогресса, и для этого есть причина. Кстати, находчивость и острота ума людей в таких случаях, превосходят самые смелые ожидания.