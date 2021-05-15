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15 снимков, которые иллюстрируют настоящих гениев

15 снимков, которые иллюстрируют настоящих гениев (16 фото)

Автор:
15 мая 2021 23:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Гений   Пытливый   Случаи   задачи   иллюстрация   находчивость   
1479
16

Бывают случаи, когда мы действительно не хотим что-то делать, и наш пытливый ум пытается найти как можно более простое решение задачи. Поэтому часто говорят, что лень - двигатель прогресса, и для этого есть причина. Кстати, находчивость и острота ума людей в таких случаях, превосходят самые смелые ожидания.

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Метки: Гений   Пытливый   Случаи   задачи   иллюстрация   находчивость   
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Tuskub Час назад
И?
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456
Шурман Полчаса назад
это потолок в Голландской больнице , если точней сказать то в интесиве ( реанимация ) , люди лежат подключенные к системам и так проще расслабиться . Допустим у меня такое было такое за окном и на потолке . Второе фото как то так , за головой свет на потолке примерно тоже самое , вставать нельзя да и много нечего

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456
Шурман Sergey_Z 11 минут назад
На а куда еще смотреть . Все белое по кругу и только свет :) Если честно там самое главное свет увидеть .
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