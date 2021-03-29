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Смешные комиксы с сарказмом, которые не все поймут

Смешные комиксы с сарказмом, которые не все поймут (21 фото)

Автор:
29 марта 2021 10:20
Сообщество : Комиксы
Метки: иллюстрация   комиксы   прикол   рисунки   сарказм   смешные рисунки   
2060
21
Говорят, что чувство юмора объединяет. И дружить проще с тем, кто понимает твои шутки. Мы собрали забавные комиксы со специфическим юмором не для всех. Немного очевидных, нелепых и откровенно саркастичных рисунков вам в ленту.
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Метки: иллюстрация   комиксы   прикол   рисунки   сарказм   смешные рисунки   
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3  комментария
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27k
Игорь 2 часа назад
Юмор на самом деле слишком специфический. Хорошо что честно предупредили, а не стали говорить что юмор высшего качества...

Ссылка www.youtube.com
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3k
Горожанин 23 минуты назад
Так понимаю, самое большое непонимание современного мира - это путаница в понятиях юмор, ирония и сарказм... Похоже, все идет к тому, что все сарказм... И так, типа, сойдет)
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29k
KiploksAKS 39 минут назад
Спонтанная покупка - это покупка с понтами.
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