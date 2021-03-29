Смешные комиксы с сарказмом, которые не все поймут

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Говорят, что чувство юмора объединяет. И дружить проще с тем, кто понимает твои шутки. Мы собрали забавные комиксы со специфическим юмором не для всех. Немного очевидных, нелепых и откровенно саркастичных рисунков вам в ленту.
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3. Недавно у автора появился профиль в инстаграме, но пока там немного комиксов и подписчиков
4. Художник рисует комиксы, как он сам их называет - "сомнительного качества", но юмор у всех разный, многим его зарисовки кажутся очень смешными
5. Иллюстратор шутит на абсолютно разные темы, порой не привязанные к актуальным событиям, давая волю своей фантазии
6. Но иногда все же обращается за сюжетом к реальности: шутка про фильм Зака Снайдера "Лига справедливости"
18. Автор настолько продуктивен, что рисует комиксы в разных манерах: вот еще один проект "Зеленый"
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