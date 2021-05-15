Совратила малолетку. Он испытал невыносимые моральные страдания

Было установлено, что 10 января к обвиняемой в гости пришел её знакомый подросток, которому еще не исполнилось 16 лет. Женщина знала о его возрасте, тем не менее, это не помешало ей вступить с ним в половую связь.



О своей связи и о его совращении женщиной пацан рассказал отцу. А тот заявил в полицию. При этом упирал на то, что у сына сильное моральное и нервное потрясение.



Правоохранители привлекли совратительницу к уголовной ответственности. Ей грозит реальный срок...