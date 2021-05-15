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Совратила малолетку. Он испытал невыносимые моральные страдания

Совратила малолетку. Он испытал невыносимые моральные страдания (2 фото)

Автор:
15 мая 2021 05:23
Метки: Кизнер   Удмуртия   суд   
786
2
32-летнюю женщину, жительницу поселка Кизнер Удмуртии будут судить за совращение и вступление в половую связь с несовершеннолетним.
Прокурор Кизнерского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

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Метки: Кизнер   Удмуртия   суд   
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22  комментария
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2k
Альберт Шавлаков 3 часа назад
Нужна фотка "совратительницы", а то это дело очень мутное... Мало ли, а вдруг там совратительница такая, что и у умудренного жизнью дядьки потом пару месяцев не встанет

А скорее всего сынок тупо похвастался, а его папаша просто бабла захотел...
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2k
Mellivora 23 минуты назад
Давайте фото училки и желательно в купальнике, а там видно будет.
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9k
Nikita Полчаса назад
Какой-то батя не правильный
Если бы мой узнал, что переспал с учительницей
, то был бы респект
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5k
ваня панкин Полчаса назад

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5k
TirAn Полчаса назад
что то тут не так. Кто то из них дурак, или оба.
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133
Лучший Друг 37 минут назад
А фотографию преступницы можно посмотреть? Ну чтобы оценить "степень моральных страданий" пацана?
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369k
Алексей Час назад
папа обиделся.что его не позвали )))
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40k
Александр 2 часа назад
папе походу не дала
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873
Андрей 2 часа назад
Ой дурак!
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17k
Anna 2 часа назад
теперь просто представим ситуацию: ваша несовершеннолетняя дочь рассказывает, что у нее был секс с учителем на 20 лет ее старше. ваши действия? но это другое, понимать надо?
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426
Alex Anna 2 часа назад
Ну вообще то, это реально другое. Как говорится мужик трахает, а женщину трахают. Разницы нет?
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133
Лучший Друг Anna Полчаса назад
Естественно, но большинство на сайте бывшие 15 летние пацаны, которые только и мечтали о горячей училке
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8k
Вася 2 часа назад
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22k
Батончик с маком 4 часа назад
Юному педерасту не понравился секс с женщиной. Видимо там и папаша говномес
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10k
Джон Уик 4 часа назад
Если бы это было на оборот. То никакой жалости и всю строгость закона.
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