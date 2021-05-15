Совратила малолетку. Он испытал невыносимые моральные страдания

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32-летнюю женщину, жительницу поселка Кизнер Удмуртии будут судить за совращение и вступление в половую связь с несовершеннолетним.
Прокурор Кизнерского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).
Прокурор Кизнерского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).
Было установлено, что 10 января к обвиняемой в гости пришел её знакомый подросток, которому еще не исполнилось 16 лет. Женщина знала о его возрасте, тем не менее, это не помешало ей вступить с ним в половую связь.
О своей связи и о его совращении женщиной пацан рассказал отцу. А тот заявил в полицию. При этом упирал на то, что у сына сильное моральное и нервное потрясение.
Правоохранители привлекли совратительницу к уголовной ответственности. Ей грозит реальный срок...
О своей связи и о его совращении женщиной пацан рассказал отцу. А тот заявил в полицию. При этом упирал на то, что у сына сильное моральное и нервное потрясение.
Правоохранители привлекли совратительницу к уголовной ответственности. Ей грозит реальный срок...
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А скорее всего сынок тупо похвастался, а его папаша просто бабла захотел...