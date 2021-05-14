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У берегов Шотландии заметили маму-косатку с малышом

У берегов Шотландии заметили маму-косатку с малышом (6 фото)

Автор:
14 мая 2021 21:01
Сообщество : Животные
Метки: великобритания   дикая природа   дикие животные   косатка   морские животные   океан   природа   фото   
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6

Жительница Шотландии засняла на берегу океана удивительное зрелище - малыша косатки, плавающего с мамой. Они появились во время прилива примерно в 10 метрах от берега, и женщина успела сделать несколько снимков. Какие же чудесные существа!

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Метки: великобритания   дикая природа   дикие животные   косатка   морские животные   океан   природа   фото   
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Corvus Corax 2 часа назад
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Алексей 57 минут назад
А если особей не 18, то не стая а банда?
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