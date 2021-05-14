У берегов Шотландии заметили маму-косатку с малышом

Женщина предположила, что малышу косатки, который был рядом с мамой, было около двух месяцев. Она также призналась, что еще ни разу не видела таких маленьких особей, тем более так близко. Кстати, недавно пару косаток впервые за последние десять лет обнаружили у берегов Корнуолла, Англия. Это был первый случай, когда косатки уплывали так далеко на юг.