У берегов Шотландии заметили маму-косатку с малышом

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Жительница Шотландии засняла на берегу океана удивительное зрелище - малыша косатки, плавающего с мамой. Они появились во время прилива примерно в 10 метрах от берега, и женщина успела сделать несколько снимков. Какие же чудесные существа!
44-летняя Карен Манро (Karen Munro), любительница дикой природы из Шотландии, обожает наблюдать за морскими животными - в том числе косатками. Недавно женщина наблюдала за этими существами у мыса Данкансбей во время прилива, и буквально в 10 метрах от себя увидела очаровательную пару - малыша косатки и его маму.
"У нас есть специальное сообщество любителей косаток, которые всегда советуют друг другу места для обзора. Я поменяла пару мест, прежде чем увидеть этих красавчиков. Я была на небольшом обрыве, а они плавали в 10-20 метрах от берега. Я была в восторге. Особенно приятно наблюдать за косатками в дикой природе, а не в бассейне," - рассказывает Карен.
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Женщина предположила, что малышу косатки, который был рядом с мамой, было около двух месяцев. Она также призналась, что еще ни разу не видела таких маленьких особей, тем более так близко. Кстати, недавно пару косаток впервые за последние десять лет обнаружили у берегов Корнуолла, Англия. Это был первый случай, когда косатки уплывали так далеко на юг.
Косатка - морской хищник, самый крупный представитель семейства дельфиновых. Они достигают в длину 10 метров, и имеют массу до 8 тонн. Косатки живут стаями примерно из 18 особей, где имеется сложная социальная организация, и все особи сильно привязаны друг к другу. Каждая такая семья обладает собственным вокальным диалектом.
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