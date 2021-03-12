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Женщина с двумя матками сумела зачать ребенка

Женщина с двумя матками сумела зачать ребенка (6 фото)

Автор:
12 марта 2021 12:31
Сообщество : Истории
Метки: OnlyFans   uterus didelphys   Австралия   аномалия   история   необычно   секс-работница   странные люди   
1024
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30-летняя Эвелин, бывшая работница сферы эскорт услуг в Квинсленде, родилась с двумя матками. Несмотря на эту редкую аномалию, женщина, к удивлению медиков, сумела благополучно зачать ребенка. Сейчас она на шестом месяце, и ее беременность протекает нормально.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: OnlyFans   uterus didelphys   Австралия   аномалия   история   необычно   секс-работница   странные люди   
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11  комментариев
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646
neo 2 часа назад
Тема двух влагалищ не раскрыта. Любопытно же, как это выглядит...
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88k
сапер Водичка 2 минуты назад
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43k
zloykoyot Час назад
Просто немного мутировавшая инстаграмная тупая курица. Плять, 30 лет человеку, охереть.
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20k
Влад Час назад
А в чем вопрос то? Ну 2 матки, и почему не забеременеть? Вот если бы ни одной не было тогда да.
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Для нее есть чел
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463
Buhlo 2 часа назад
тут главное не перепутать влагалища)))
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614
Бомбардир Buhlo 15 минут назад
Подписывать надо.
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20k
Ратибор 2 часа назад
Выражение "сходить налево" заиграло новыми красками.
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−16
wr2x2 2 часа назад
фу....
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