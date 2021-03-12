Женщина с двумя матками сумела зачать ребенка

По словам Эвелин, она всегда знала, что с ее телом что-то не так. Однако только когда ей было 20 лет, врачи разобрались с особенностями ее репродуктивной системы. "Я забеременела и пошла на аборт, - рассказывает она. - Когда я проснулась после наркоза, врачи сказали, что все сделали и беременности нет, но я-то чувствовала, что она никуда не делась!" Эвелин пошла на исследование - тогда-то и выяснились осоенности ее анатомии. "Самым ужасным было то, что мне пришлось во второй раз идти на аборт", - признается она.

Как утверждают медики, аномалия развития Эвелин связана с дефектной мутацией, происшедшей на стадии эмбриона. Возможно даже, речь идет о сросшихся на самой ранней стадии развития близнецах. Однако, конечно, чтобы точнее понять причину аномалии, требуется более тщательное исследование, к которому Эвелин не стремится: ее состояние ей самой никакого дискомфорта не доставляет.