Женщина с двумя матками сумела зачать ребенка

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30-летняя Эвелин, бывшая работница сферы эскорт услуг в Квинсленде, родилась с двумя матками. Несмотря на эту редкую аномалию, женщина, к удивлению медиков, сумела благополучно зачать ребенка. Сейчас она на шестом месяце, и ее беременность протекает нормально.
Эвелин 30 лет, она родилась с редкой аномалией под названием uterus didelphys: у нее два влагалища и две матки. Неудивительно, что она выбрала карьеру в сфере услуг для взрослых.
Бывшая работница эскорт-сервиса из Квинсленда забеременела после того, как снялась в порноролике для своего аккаунта в видеосервисе OnlyFans со своим женихом и двумя подружками. Сейчас она на шестом месяце беременности, что удивляет и ее, и врачей: ведь она родилась с редкой аномалией - у нее две матки и два влагалища. Впрочем, девушку это никогда не смущало. "Я была секс-работницей, работала в эскорте, так что использовала одно для работы, а другое - для личной жизни, - рассказывает Эвелин. - Это было очень удобно".
Отец будущего ребенка - постоянный партнер и жених Эвелин. Теперь, когда ее личная жизнь устроена, она бросила работу в эскорте и зарегистрировалась на сервисе видеоконтента OnlyFans, где демонстрирует ролики для взрослых. Бизнес оказался прибыльным - Эвелин входит в число 0,18% создателей контента на платформе с максимальными доходами. "Мы с женихом снимаем ролики вместе с моими подружками, - говорит она. - Мне это нравится. Когда я работа а в эскорте, мой жених страдал и даже ругался со мной из-за того, что я сплю с другими мужчинами. Но с тех пор, как я снимаюсь для OnlyFans, и он делает контент вместе со мной, и постоянно оказывается в постели с моими подругами, у него нет никаких претензий".
Когда Эвелин работала в секс-индустрии, по ее признанию, она долго скрывала свою необычную особенность, поскольку стеснялась ее. "Иногда клиенты понимали, что что-то не так, - говорит она. - Один клиент обвинил меня в том, что я мужчина. Другой оказался гинекологом, и наше свидание вылилось в подробный осмотр".
По словам Эвелин, сама она предпочитает правое влагалище, поэтому левое использовала для работы, а правое - для встреч с партнером. "Я шутила об этом, говорила, что никому не изменяю, поскольку использую с другими мужчинами только "рабочую" половину", - говорит она.
По словам Эвелин, сама она предпочитает правое влагалище, поэтому левое использовала для работы, а правое - для встреч с партнером. "Я шутила об этом, говорила, что никому не изменяю, поскольку использую с другими мужчинами только "рабочую" половину", - говорит она.
Нынешняя беременность Эвелин развивается в правой матке. Она забеременела после съемок для своего аккаунта, где была со своим женихом и с двумя своими подругами. Теперь Эвелин ждет кесарево сечение. Она не может родить самостоятельно, утверждают врачи, поскольку ребенок не сможет преодолеть перегородку между двумя вагинами. "Кроме того, я не смогу доносить ребенка до срока, поскольку каждая из моих маток слишком мала для этого, - рассказывает Эвелин. - Мне сделают операцию после 30 недель - в тот момент, когда врачи поймут, что тянуть дальше будет опасно для ребенка".
По словам Эвелин, она всегда знала, что с ее телом что-то не так. Однако только когда ей было 20 лет, врачи разобрались с особенностями ее репродуктивной системы. "Я забеременела и пошла на аборт, - рассказывает она. - Когда я проснулась после наркоза, врачи сказали, что все сделали и беременности нет, но я-то чувствовала, что она никуда не делась!" Эвелин пошла на исследование - тогда-то и выяснились осоенности ее анатомии. "Самым ужасным было то, что мне пришлось во второй раз идти на аборт", - признается она.
Как утверждают медики, аномалия развития Эвелин связана с дефектной мутацией, происшедшей на стадии эмбриона. Возможно даже, речь идет о сросшихся на самой ранней стадии развития близнецах. Однако, конечно, чтобы точнее понять причину аномалии, требуется более тщательное исследование, к которому Эвелин не стремится: ее состояние ей самой никакого дискомфорта не доставляет.
Как утверждают медики, аномалия развития Эвелин связана с дефектной мутацией, происшедшей на стадии эмбриона. Возможно даже, речь идет о сросшихся на самой ранней стадии развития близнецах. Однако, конечно, чтобы точнее понять причину аномалии, требуется более тщательное исследование, к которому Эвелин не стремится: ее состояние ей самой никакого дискомфорта не доставляет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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