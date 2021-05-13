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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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19.
Фёдор Андреевич Махнов был самый высокий человек в Российской империи.
Стопа его была 51 сантиметр, а ладонь 32 сантиметра. Молодой крестьянин весил 182 килограмма и слыл очень сильным. По некоторым сведениям, он был самый высокий человек Земли за всю историю. Его рост составлял ровно 2 метра 85 сантиметров.
Стопа его была 51 сантиметр, а ладонь 32 сантиметра. Молодой крестьянин весил 182 килограмма и слыл очень сильным. По некоторым сведениям, он был самый высокий человек Земли за всю историю. Его рост составлял ровно 2 метра 85 сантиметров.
20.
Детство Феди
Родился в крестьянской семье Старосельской волости Витебской губернии (ныне Белоруссия) 6 июня 1878 года. Его родители, а так же братья и сестры были ростом выше среднего, но великанами не были. Фёдор же в юности вырос до 2,5 метров.
Из-за того что новорожденный был слишком крупным, его мать не вынесла тяжелых родов и умерла.
Маленького сироту забрали к себе на воспитание дедушка с бабушкой.
Но в 10-летнем возрасте отец забрал подросшего мальчика обратно к себе.
Помогая отцу по хозяйству, Федя окреп и закалился. Не по возрасту крупный, он мог запросто втянуть на гору груженую сеном крестьянскую телегу или на спор поднять взрослого человека. Соседи часто использовали его возможности при строительстве домов, где он помогал поднимать бревна.
В юном возрасте мальчик был нанят местным помещиком для очистки реки от валунов. Они мешали нормальному функционированию мельницы.
Родился в крестьянской семье Старосельской волости Витебской губернии (ныне Белоруссия) 6 июня 1878 года. Его родители, а так же братья и сестры были ростом выше среднего, но великанами не были. Фёдор же в юности вырос до 2,5 метров.
Из-за того что новорожденный был слишком крупным, его мать не вынесла тяжелых родов и умерла.
Маленького сироту забрали к себе на воспитание дедушка с бабушкой.
Но в 10-летнем возрасте отец забрал подросшего мальчика обратно к себе.
Помогая отцу по хозяйству, Федя окреп и закалился. Не по возрасту крупный, он мог запросто втянуть на гору груженую сеном крестьянскую телегу или на спор поднять взрослого человека. Соседи часто использовали его возможности при строительстве домов, где он помогал поднимать бревна.
В юном возрасте мальчик был нанят местным помещиком для очистки реки от валунов. Они мешали нормальному функционированию мельницы.
21.
Когда юному гиганту исполнилось 14 лет, он стал ударяться головой о потолок, пришлось перестроить избу.
Для Федора должны были сделать индивидуальную кровать, но кузнец затянул с выполнением заказа, и мальчик успел перерасти ее.
Однажды подростка-гиганта, подрабатывавшего на Полоцком базаре в Витебске, увидел Oттo Билиндер – владелец кочующего цирка. Стоит учесть, что это был конец XIX века, в то время выступления чудо-людей пользовались колоссальной популярностью. Немец уговорил родных Федора опустить его в Германию.
Так юный великан попал в Европу. Сначала Федор изучал немецкий язык и параллельно с этим овладевал цирковым ремеслом. Он учился эффектно разгибать подковы, разбивать ладонью кирпичи.
В 16 лет Федор Махнов подписал контракт на работу в цирке. Публика была в восторге. Люди приходили на представления не столько посмотреть на трюки, сколько просто своими глазами увидеть великана, рост которого был более 2,5 метров. Федор Махнов, лежа, без труда поднимал платформу с небольшим оркестром.
Для Федора должны были сделать индивидуальную кровать, но кузнец затянул с выполнением заказа, и мальчик успел перерасти ее.
Однажды подростка-гиганта, подрабатывавшего на Полоцком базаре в Витебске, увидел Oттo Билиндер – владелец кочующего цирка. Стоит учесть, что это был конец XIX века, в то время выступления чудо-людей пользовались колоссальной популярностью. Немец уговорил родных Федора опустить его в Германию.
Так юный великан попал в Европу. Сначала Федор изучал немецкий язык и параллельно с этим овладевал цирковым ремеслом. Он учился эффектно разгибать подковы, разбивать ладонью кирпичи.
В 16 лет Федор Махнов подписал контракт на работу в цирке. Публика была в восторге. Люди приходили на представления не столько посмотреть на трюки, сколько просто своими глазами увидеть великана, рост которого был более 2,5 метров. Федор Махнов, лежа, без труда поднимал платформу с небольшим оркестром.
22.
Выступал в Германии, Великобритании и США, где повстречался с президентом Теодором Рузвельтом.
В Европе гигант был настоящей диковинкой и любимцем публики.
Стоит отметить, что ему тяжело давались переезды, так как весь транспорт, гостиницы, заведения общественного питания рассчитывались только на людей стандартных размеров.
После девяти лет работы в цирке он вернулся в родную деревню. На заработанные деньги гигант выкупил у тамошнего помещика землю и его дом, который перестроил под себя. Стоит отметить, что ему всегда продолжал помогать Oттo Бидиндер. Владелец цирка и артист остались друзьями.
В Европе гигант был настоящей диковинкой и любимцем публики.
Стоит отметить, что ему тяжело давались переезды, так как весь транспорт, гостиницы, заведения общественного питания рассчитывались только на людей стандартных размеров.
После девяти лет работы в цирке он вернулся в родную деревню. На заработанные деньги гигант выкупил у тамошнего помещика землю и его дом, который перестроил под себя. Стоит отметить, что ему всегда продолжал помогать Oттo Бидиндер. Владелец цирка и артист остались друзьями.
23.
Семья
По приезду на родину Махнов выкупил имение и перестроил все под свой рост. Также он обставил все соответствующей мебелью. Кстати, строительные материалы присылал тот же Билиндер из Германии. позже селение, в котором проживала семья Фёдора назызвали «Великановым хутором». Это бывшая деревня Горбачи (ныне Гродненская область Белоруссии).
Спустя некоторое время Федор женился на местной учительнице Ефросинье Лебедевой. Ее рост был более 180 см, но супруга все равно выглядела крошкой рядом с мужем. В семье появилось пятеро детей.
Когда запас денег подходил к концу, великан снова отправлялся в Европу, где его встречали с неизменным успехом. После выступлений Федора Махнова с супругой приглашали на светские рауты.
Даже там Федор умудрялся веселить публику: он прикуривал сигареты прямо с люстр. Несколько раз за хулиганство или несоблюдение контракта его пыталась арестовать полиция. Но всякий раз Махнова отпускали, т. к. попросту не находилось камеры, в которую он бы поместился.
Махнов был очень добрым человеком, любил своих детей. Он всегда был готов прийти на помощь сельчанам
По приезду на родину Махнов выкупил имение и перестроил все под свой рост. Также он обставил все соответствующей мебелью. Кстати, строительные материалы присылал тот же Билиндер из Германии. позже селение, в котором проживала семья Фёдора назызвали «Великановым хутором». Это бывшая деревня Горбачи (ныне Гродненская область Белоруссии).
Спустя некоторое время Федор женился на местной учительнице Ефросинье Лебедевой. Ее рост был более 180 см, но супруга все равно выглядела крошкой рядом с мужем. В семье появилось пятеро детей.
Когда запас денег подходил к концу, великан снова отправлялся в Европу, где его встречали с неизменным успехом. После выступлений Федора Махнова с супругой приглашали на светские рауты.
Даже там Федор умудрялся веселить публику: он прикуривал сигареты прямо с люстр. Несколько раз за хулиганство или несоблюдение контракта его пыталась арестовать полиция. Но всякий раз Махнова отпускали, т. к. попросту не находилось камеры, в которую он бы поместился.
Махнов был очень добрым человеком, любил своих детей. Он всегда был готов прийти на помощь сельчанам
24.
Питание великана
Каждый прием пищи состоял из нескольких килограммов продуктов, а проспать Махнов мог целых 24 часа. Питание великана было 4-х разовым. К примеру, завтрак составлял набор из 8 круглых буханок хлеба с маслом, 20 яиц и 2 литров чая. На обед уходил 1 кг картофеля, 2,5 кг мяса и 3 литра пива. Ужин состоял из 2,5 кг мяса, 3 буханок хлеба, 2 литров чая и таза фруктов. И перед сном ему подавали еще 1 буханку хлеба, 15 яиц и 1 литр чая либо молока.
Каждый прием пищи состоял из нескольких килограммов продуктов, а проспать Махнов мог целых 24 часа. Питание великана было 4-х разовым. К примеру, завтрак составлял набор из 8 круглых буханок хлеба с маслом, 20 яиц и 2 литров чая. На обед уходил 1 кг картофеля, 2,5 кг мяса и 3 литра пива. Ужин состоял из 2,5 кг мяса, 3 буханок хлеба, 2 литров чая и таза фруктов. И перед сном ему подавали еще 1 буханку хлеба, 15 яиц и 1 литр чая либо молока.
25.
Умер Фёдор Андреевич 28 августа (10 сентября) 1912 года, в возрасте 34 лет. Предположительно, от заболевания лёгких, хотя есть и иные версии. Кто-то поговаривал, будто великан был отравлен соперниками или завистниками, но никаких доказательств этому не приводится.
Похоронили его на погосте за деревней Горбачи. В 1939 году его прах был извлечён для научных исследований. Но гроб и памятник оставили в том же виде.
На обелиске до сих пор можно прочитать: «Фёдор Андреевич Махнов. Родился 6 июня 1878 года. Умер 28 августа 1912 года. Самый высокий человек в мире. Ростом был 3 аршина 9 вершков».
3 аршина 9 вершков составляют 254 сантиметра, этот показатель был взят из контракта 16-летнего Федора. Но после 16 лет Фёдор Махнов продолжал расти и, предположительно мог прибавить ещё 31 см, достигнув 285 см.
Жена гиганта, Ефросинья, хотела исправить неправильный показатель на памятнике, но ей помешали начавшаяся вскоре Первая мировая война, а затем революция.
К сожалению, не сохранилось никаких официальных подтверждений столь гигантского роста. Есть версия, что 285 см это показатель, который указывался на афишах и взят он был с учётом казацкой папахи и сапогов на высоких каблуках.
Эти элементы одежды непременно использовались в время выступлений Федора. Единственным достоверным источником, позволяющим судить о росте гиганта являются прижизненные фотографии.
Однако сопоставляя на них Федора с другими объектами известной высоты, представленных на снимках, можно сделать вывод о том, что, по крайней мере в момент съёмки рост гиганта не превышал 240 см.
Тем более, что во времена Фёдора Махнова официальные измерения не проводились, а поскольку тот выступал в туре по Европе, организаторы вполне могли преувеличить его рост. По иным сведениям, рост Фёдора составлял 239 см.
Похоронили его на погосте за деревней Горбачи. В 1939 году его прах был извлечён для научных исследований. Но гроб и памятник оставили в том же виде.
На обелиске до сих пор можно прочитать: «Фёдор Андреевич Махнов. Родился 6 июня 1878 года. Умер 28 августа 1912 года. Самый высокий человек в мире. Ростом был 3 аршина 9 вершков».
3 аршина 9 вершков составляют 254 сантиметра, этот показатель был взят из контракта 16-летнего Федора. Но после 16 лет Фёдор Махнов продолжал расти и, предположительно мог прибавить ещё 31 см, достигнув 285 см.
Жена гиганта, Ефросинья, хотела исправить неправильный показатель на памятнике, но ей помешали начавшаяся вскоре Первая мировая война, а затем революция.
К сожалению, не сохранилось никаких официальных подтверждений столь гигантского роста. Есть версия, что 285 см это показатель, который указывался на афишах и взят он был с учётом казацкой папахи и сапогов на высоких каблуках.
Эти элементы одежды непременно использовались в время выступлений Федора. Единственным достоверным источником, позволяющим судить о росте гиганта являются прижизненные фотографии.
Однако сопоставляя на них Федора с другими объектами известной высоты, представленных на снимках, можно сделать вывод о том, что, по крайней мере в момент съёмки рост гиганта не превышал 240 см.
Тем более, что во времена Фёдора Махнова официальные измерения не проводились, а поскольку тот выступал в туре по Европе, организаторы вполне могли преувеличить его рост. По иным сведениям, рост Фёдора составлял 239 см.
26.
Интересные факты из жизни
Федор успел привнести в деревенское хозяйство много новшеств. Чуть ли не первым в округе он активно начал применять машины, связанные с сельским хозяйством, закупал которые в Германии.
При поездке на пароходе через Атлантику, пришлось переделывать каюту парохода под Фёдора.
Семья Махновых побывала практически во всех европейских странах. Они были даже в Ватикане и общались с самим Папой Римским. По семейному преданию, он подарил свой золотой крест дочери самого высокого человека в мире.
Федор успел привнести в деревенское хозяйство много новшеств. Чуть ли не первым в округе он активно начал применять машины, связанные с сельским хозяйством, закупал которые в Германии.
При поездке на пароходе через Атлантику, пришлось переделывать каюту парохода под Фёдора.
Семья Махновых побывала практически во всех европейских странах. Они были даже в Ватикане и общались с самим Папой Римским. По семейному преданию, он подарил свой золотой крест дочери самого высокого человека в мире.
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