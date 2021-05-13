25.

Умер Фёдор Андреевич 28 августа (10 сентября) 1912 года, в возрасте 34 лет. Предположительно, от заболевания лёгких, хотя есть и иные версии. Кто-то поговаривал, будто великан был отравлен соперниками или завистниками, но никаких доказательств этому не приводится.

Похоронили его на погосте за деревней Горбачи. В 1939 году его прах был извлечён для научных исследований. Но гроб и памятник оставили в том же виде.

На обелиске до сих пор можно прочитать: «Фёдор Андреевич Махнов. Родился 6 июня 1878 года. Умер 28 августа 1912 года. Самый высокий человек в мире. Ростом был 3 аршина 9 вершков».



3 аршина 9 вершков составляют 254 сантиметра, этот показатель был взят из контракта 16-летнего Федора. Но после 16 лет Фёдор Махнов продолжал расти и, предположительно мог прибавить ещё 31 см, достигнув 285 см.

Жена гиганта, Ефросинья, хотела исправить неправильный показатель на памятнике, но ей помешали начавшаяся вскоре Первая мировая война, а затем революция.



К сожалению, не сохранилось никаких официальных подтверждений столь гигантского роста. Есть версия, что 285 см это показатель, который указывался на афишах и взят он был с учётом казацкой папахи и сапогов на высоких каблуках.

Эти элементы одежды непременно использовались в время выступлений Федора. Единственным достоверным источником, позволяющим судить о росте гиганта являются прижизненные фотографии.

Однако сопоставляя на них Федора с другими объектами известной высоты, представленных на снимках, можно сделать вывод о том, что, по крайней мере в момент съёмки рост гиганта не превышал 240 см.

Тем более, что во времена Фёдора Махнова официальные измерения не проводились, а поскольку тот выступал в туре по Европе, организаторы вполне могли преувеличить его рост. По иным сведениям, рост Фёдора составлял 239 см.