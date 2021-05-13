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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (27 фото)

Автор:
13 мая 2021 20:27
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
777
27
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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Павел Плеханов 3 часа назад
Только это не мойка вагонов метро, а вагон-мойка для мойки тоннелей.
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154
Кондратий Собакин 2 часа назад
9-е фото. Троллейбус не "ЛК-"1", а "ЯТБ-2". А на переднем плане - автомобиль "М-1" ("Эмка"), серийный выпуск которого был начат в 1936 году. Так что и год не 1933-й.
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