Квас считается традиционным славянским напитком, который оказывает бодрящий эффект и отлично справляется с утолением жажды. Хлебный квас выступает в качестве основы для приготовления такого известного блюда русской кухни, как окрошка.
В магазинном напитке присутствует ряд составляющих, которые вредны для здоровья, поэтому его лучше готовить в домашних условиях. Существует масса рецептов кваса – с дрожжами, на закваске, из свеклы, ржаного хлеба. Какой из них выбрать, зависит от личных предпочтений. Итак, читаем, как сделать квас в домашних условиях?
Чем полезен для здоровья человека
Употребление кваса положительно сказывается на состоянии здоровья. Напиток содержит витамины, аминокислоты, ферменты. Он освежает, бодрит, справляется с утолением жажды в знойную пору, борется с усталостью, улучшает работоспособность, нормализует работу ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.
Напиток укрепляет иммунитет и служит профилактикой появления патогенной микрофлоры в кишечнике. По своим полезным свойствам он похож на такие кисломолочные напитки, как кефир, простокваша и кумыс. Он также способствует улучшению обмена веществ, облегчает процесс переваривания пищи.
Напиток укрепляет иммунитет и служит профилактикой появления патогенной микрофлоры в кишечнике. По своим полезным свойствам он похож на такие кисломолочные напитки, как кефир, простокваша и кумыс. Он также способствует улучшению обмена веществ, облегчает процесс переваривания пищи.
Полезные советы
Особую ценность несет в себе самодельный квас из натуральных продуктов. Чтобы напиток получился вкусным и обладал целебными свойствами, следует учитывать все тонкости его приготовления:
Если был выбран рецепт напитка на дрожжевой закваске, важно, чтобы они были свежими. Использовать просроченный продукт крайне нежелательно.
Многие считают, что для самодельного кваса подойдет любой хлеб. Но как показывает практика, самый вкусный и полезный напиток получается из ржаного хлеба. Прежде чем приступить к готовке, его следует просушить в духовке. Чем больше подрумянятся сухари, тем темнее получится цвет напитка.
Вода для кваса требует кипячения. Затем ее нужно обязательно остудить до комнатной температуры.
Для настаивания сусла подойдет стеклянная или эмалированная емкость. Использовать посуду из алюминия недопустимо, поскольку она склонна к окислению. Перед готовкой бутылки необходимо вымыть и обдать кипятком.
Закваску нужно настаивать при комнатной температуре. Когда она начнет бродить, ее необходимо пропустить через марлю и отправить на хранение в холодное место. Ее срок годности составляет 2-3 дня. Далее она утратит свой вкус и полезные качества.
Когда напиток будет готов, нужно строго придерживаться правил его хранения. Чтобы он принес организму исключительно пользу, его рекомендуют хранить в холодном месте не дольше 3-х дней. По истечении этого периода он станет слишком кислым.
Для улучшения вкусовых качеств подойдут различные добавки в виде трав, меда, ягод и фруктов. Тут все зависит от индивидуальных предпочтений.
Если был выбран рецепт напитка на дрожжевой закваске, важно, чтобы они были свежими. Использовать просроченный продукт крайне нежелательно.
Многие считают, что для самодельного кваса подойдет любой хлеб. Но как показывает практика, самый вкусный и полезный напиток получается из ржаного хлеба. Прежде чем приступить к готовке, его следует просушить в духовке. Чем больше подрумянятся сухари, тем темнее получится цвет напитка.
Вода для кваса требует кипячения. Затем ее нужно обязательно остудить до комнатной температуры.
Для настаивания сусла подойдет стеклянная или эмалированная емкость. Использовать посуду из алюминия недопустимо, поскольку она склонна к окислению. Перед готовкой бутылки необходимо вымыть и обдать кипятком.
Закваску нужно настаивать при комнатной температуре. Когда она начнет бродить, ее необходимо пропустить через марлю и отправить на хранение в холодное место. Ее срок годности составляет 2-3 дня. Далее она утратит свой вкус и полезные качества.
Когда напиток будет готов, нужно строго придерживаться правил его хранения. Чтобы он принес организму исключительно пользу, его рекомендуют хранить в холодном месте не дольше 3-х дней. По истечении этого периода он станет слишком кислым.
Для улучшения вкусовых качеств подойдут различные добавки в виде трав, меда, ягод и фруктов. Тут все зависит от индивидуальных предпочтений.
Без дрожжей из ржаного хлеба
Квас, приготовленный на закваске без дрожжей, лишен характерного запаха, который дают дрожжи. Его вкус зависит от того, насколько качественный хлеб был выбран. Если в нем присутствуют химические добавки, велика вероятность того, что напиток не забродит. Это также отрицательно отразится на его вкусе. Для самодельного кваса нужно брать ароматный хлеб, который начинает черстветь уже спустя 1-2 суток. Рецепт бездрожжевого кваса подразумевает использование сахара, который придает сладость напитку и насыщает его углекислым газом. Изюм в какой-то мере заменяет настоящие дрожжи, поэтому мыть его не рекомендуется.
Для бездрожжевого кваса потребуется:
хлеб из ржаной муки – 300 г;
вода – 2 л;
сахар – 0,5 ст.;
изюм – 2 горсти.
Для бездрожжевого кваса потребуется:
хлеб из ржаной муки – 300 г;
вода – 2 л;
сахар – 0,5 ст.;
изюм – 2 горсти.
Рецепт приготовления:
Измельчить хлеб на маленькие ломтики.
Выложить их на противень и отправить в разогретый до 160-180C духовой шкаф. Мякоть должна обрести румяную корочку, после чего ее нужно достать из духовки. Передерживать сухари не нужно, иначе напиток получится горьким.
Отправить подсушенный хлеб в кастрюлю, залить кипятком, добавить половину подготовленного сахара и перемешать.
После того как бездрожжевая закваска остынет, в нее необходимо добавить сухофрукты и перелить в другую посудину. Горлышко необходимо обязательно прикрыть марлей или куском ткани, что послужит защитой от попадания насекомых.
Поставить емкость в темное место. Появление кислого запаха, пузырчатость и пена на поверхности считаются признаками того, что процесс брожения запущен. Они должны дать о себе знать через 8-24 часа.
Через 2-3 дня с начала брожения квас нужно пропустить через марлю (сложить в несколько слоев).
Остатки после выжимки послужат основой для бездрожжевого кваса в будущем. Приготовленный напиток нужно перелить в банки или бутылки из стекла и при желании подсластить его путем добавления сахара.
Выложить их на противень и отправить в разогретый до 160-180C духовой шкаф. Мякоть должна обрести румяную корочку, после чего ее нужно достать из духовки. Передерживать сухари не нужно, иначе напиток получится горьким.
Отправить подсушенный хлеб в кастрюлю, залить кипятком, добавить половину подготовленного сахара и перемешать.
После того как бездрожжевая закваска остынет, в нее необходимо добавить сухофрукты и перелить в другую посудину. Горлышко необходимо обязательно прикрыть марлей или куском ткани, что послужит защитой от попадания насекомых.
Поставить емкость в темное место. Появление кислого запаха, пузырчатость и пена на поверхности считаются признаками того, что процесс брожения запущен. Они должны дать о себе знать через 8-24 часа.
Через 2-3 дня с начала брожения квас нужно пропустить через марлю (сложить в несколько слоев).
Остатки после выжимки послужат основой для бездрожжевого кваса в будущем. Приготовленный напиток нужно перелить в банки или бутылки из стекла и при желании подсластить его путем добавления сахара.
Со свежими дрожжами
Этот способ приготовления напитка считается одним из самых быстрых.
Нам понадобится:
бородинский хлеб –1 буханка;
кипяченая вода – 6 л;
прессованные дрожжи– 100 г;
сахар – 5 ст. л.;
теплая вода – 1 ст.;
пшеничная мука – 160 г.
Способ приготовления:
Порезанный хлеб сложить на противень и поместить в духовой шкаф, разогретый до 160-180 градусов. Важно следить за тем, чтобы в процессе сушке сухари не подгорели.
Готовые сухари складываются в 6-ти литровую емкость (тазик, ведро, эмалированная кастрюля).
Пока сухари намокают, нужно заняться приготовлением опары. В отдельную посудину необходимо поместить живые дрожжи, соединить их с сахаром и 250 мл теплой воды. Все компоненты следует аккуратно перемешать и всыпать в смесь муку.
Посудину с опарой нужно накрыть сухим полотенцем и отправить в темное место на 1 час. За это время опара должна увеличиться в объеме вдвое или втрое. Если она не поднимается, скорее всего, причина кроется в использовании несвежих дрожжей. Для кваса эта опара непригодна.
Поднявшуюся опару нужно перелить в емкость с размоченными сухарями и перемешать. Затем ее следует прикрыть чистым полотенцем и оставить на 10 часов.
По истечении указанного времени сухари отжимаются и выбрасываются. Жидкость необходимо оставить бродить еще на сутки.
Через 24 часа свежеприготовленный квас можно разлить по банкам. Для избавления от посторонних примесей нужно пропустить напиток через марлю, сложенную минимум в 3 слоя.
Если квас был приготовлен для окрошки, подслащать его дополнительно нет необходимости.
Нам понадобится:
бородинский хлеб –1 буханка;
кипяченая вода – 6 л;
прессованные дрожжи– 100 г;
сахар – 5 ст. л.;
теплая вода – 1 ст.;
пшеничная мука – 160 г.
Способ приготовления:
Порезанный хлеб сложить на противень и поместить в духовой шкаф, разогретый до 160-180 градусов. Важно следить за тем, чтобы в процессе сушке сухари не подгорели.
Готовые сухари складываются в 6-ти литровую емкость (тазик, ведро, эмалированная кастрюля).
Пока сухари намокают, нужно заняться приготовлением опары. В отдельную посудину необходимо поместить живые дрожжи, соединить их с сахаром и 250 мл теплой воды. Все компоненты следует аккуратно перемешать и всыпать в смесь муку.
Посудину с опарой нужно накрыть сухим полотенцем и отправить в темное место на 1 час. За это время опара должна увеличиться в объеме вдвое или втрое. Если она не поднимается, скорее всего, причина кроется в использовании несвежих дрожжей. Для кваса эта опара непригодна.
Поднявшуюся опару нужно перелить в емкость с размоченными сухарями и перемешать. Затем ее следует прикрыть чистым полотенцем и оставить на 10 часов.
По истечении указанного времени сухари отжимаются и выбрасываются. Жидкость необходимо оставить бродить еще на сутки.
Через 24 часа свежеприготовленный квас можно разлить по банкам. Для избавления от посторонних примесей нужно пропустить напиток через марлю, сложенную минимум в 3 слоя.
Если квас был приготовлен для окрошки, подслащать его дополнительно нет необходимости.
С сухими дрожжами
Для кваса на основе сухих дрожжей потребуется:
черный хлеб – несколько ломтиков;
вода – 2 л;
сахар – 4 ст.л.;
сухие дрожжи – 1 ч.л.
Приготовление:
Хлеб нужно измельчить на длинные ломтики, разложить на противне и отправить в духовой шкаф, разогретый до 200 С. Длительность готовки сухарей составляет около получаса.
Готовые сухари заливаются кипятком. Емкость с ними необходимо прикрыть салфеткой или полотенцем. Настаивать не менее 5-ти часов.
В жидкость нужно всыпать сахар и дрожжи, перемешать ингредиенты и вновь отправить бродить в теплое место.
Через полтора суток напиток готов. Его нужно пропустить через марлю, сложенную в 3-4 слоя и разлить по бутылкам.
черный хлеб – несколько ломтиков;
вода – 2 л;
сахар – 4 ст.л.;
сухие дрожжи – 1 ч.л.
Приготовление:
Хлеб нужно измельчить на длинные ломтики, разложить на противне и отправить в духовой шкаф, разогретый до 200 С. Длительность готовки сухарей составляет около получаса.
Готовые сухари заливаются кипятком. Емкость с ними необходимо прикрыть салфеткой или полотенцем. Настаивать не менее 5-ти часов.
В жидкость нужно всыпать сахар и дрожжи, перемешать ингредиенты и вновь отправить бродить в теплое место.
Через полтора суток напиток готов. Его нужно пропустить через марлю, сложенную в 3-4 слоя и разлить по бутылкам.
Из закваски
Квас на ржаной закваске, обретает особый вкус и аромат. Закваска для него готовится очень просто. Необходимо высыпать 150 г цельнозерновой ржаной муки в банку, залить ее 250 мл теплой воды, перемешать и закрыть крышкой. Поставить емкость с будущей закваской в не холодное место на 3 дня. За этот период жидкость должна покрыться пузырьками. В нее нужно добавить еще 20 г муки и при необходимости долить воду. Вносить подкормку в закваску в течение нескольких дней. Увеличение ее в объеме — признак того, что она готова. Теперь ее можно использовать для приготовления напитка.
Из продуктов понадобится:
вода – 3 л;
хлеб из ржаной муки – несколько ломтиков;
ржаная закваска – 50 г;
сахар – 3 ст. л.
Способ приготовления:
Хлеб измельчить на кубики и подсушить в духовке при 190 градусах. Сушить хлеб нужно не дольше 20-ти минут, иначе они сгорят, и квас обретет горьковатый привкус.
Всыпать сахар кипящую воду, перемешать до полного растворения. Поставить жидкость охлаждаться.
Залить остывшие сухари сладкой водой, один стакан такой жидкости отлить в отдельную посудину.
Добавить в стакан воды закваску из ржаной муки и перемешать.
Соединить разведенную закваску с размоченными сухарями и перемешать.
Закрыть кастрюлю марлей или полотенцем. Отправить на брожение в темное место на 10 часов.
За это время жидкость должна покрыться пеной. Ее нужно пропустить через марлю, сложенную в 3 слоя.
Разлить питье по бутылкам и поместить в холодильник до полного дозревания на 12 часов. Чтобы квас вышел более газированным, его можно дополнить изюмом.
Из продуктов понадобится:
вода – 3 л;
хлеб из ржаной муки – несколько ломтиков;
ржаная закваска – 50 г;
сахар – 3 ст. л.
Способ приготовления:
Хлеб измельчить на кубики и подсушить в духовке при 190 градусах. Сушить хлеб нужно не дольше 20-ти минут, иначе они сгорят, и квас обретет горьковатый привкус.
Всыпать сахар кипящую воду, перемешать до полного растворения. Поставить жидкость охлаждаться.
Залить остывшие сухари сладкой водой, один стакан такой жидкости отлить в отдельную посудину.
Добавить в стакан воды закваску из ржаной муки и перемешать.
Соединить разведенную закваску с размоченными сухарями и перемешать.
Закрыть кастрюлю марлей или полотенцем. Отправить на брожение в темное место на 10 часов.
За это время жидкость должна покрыться пеной. Ее нужно пропустить через марлю, сложенную в 3 слоя.
Разлить питье по бутылкам и поместить в холодильник до полного дозревания на 12 часов. Чтобы квас вышел более газированным, его можно дополнить изюмом.
Рецепт для окрошки
Главным компонентом такого блюда, как окрошка, является квас. Магазинный напиток для нее не подходит, поскольку производитель добавляет в него большое количество сахара. Окрошечный квас должен иметь более кислый вкус.
Классический рецепт кваса для окрошки подразумевает использование ржаного или ячменного солода. Процесс приготовления напитка по такому рецепту довольно длительный. Поэтому можно взять на вооружение более простой способ, который предполагает использование сухарей из ржаного хлеба и дрожжей.
Классический рецепт кваса для окрошки подразумевает использование ржаного или ячменного солода. Процесс приготовления напитка по такому рецепту довольно длительный. Поэтому можно взять на вооружение более простой способ, который предполагает использование сухарей из ржаного хлеба и дрожжей.
Для рецепта понадобится:
вода – 3 л;
хлеб из ржаной муки – 400 г;
сахар – 2 ст. л.;
сухие дрожжи – 4 г.
Способ приготовления:
Порезать хлеб на ломтики и отправить сушиться их в духовой шкаф, разогретый до 190 градусов. Через 20 минут сухари будут готовы.
Всыпать в кипящую воду сахар, перемешать и поставить охлаждаться.
Часть воды отлить в банку (около 150 мл) и высыпать в нее дрожжи.
Оставшейся жидкостью залить остывшие сухари.
Добавить к жидкости с хлебом воду, в которой были разведены дрожжи и осторожно перемешать.
6. Закрыть емкость с будущим квасом марлей и поставить в теплое место на 10-12 часов.
За это время на поверхности жидкости должна появиться пена.
Процедить содержимое кастрюли через марлю, разлить по бутылкам и поместить в холодное место для дозревания.
вода – 3 л;
хлеб из ржаной муки – 400 г;
сахар – 2 ст. л.;
сухие дрожжи – 4 г.
Способ приготовления:
Порезать хлеб на ломтики и отправить сушиться их в духовой шкаф, разогретый до 190 градусов. Через 20 минут сухари будут готовы.
Всыпать в кипящую воду сахар, перемешать и поставить охлаждаться.
Часть воды отлить в банку (около 150 мл) и высыпать в нее дрожжи.
Оставшейся жидкостью залить остывшие сухари.
Добавить к жидкости с хлебом воду, в которой были разведены дрожжи и осторожно перемешать.
6. Закрыть емкость с будущим квасом марлей и поставить в теплое место на 10-12 часов.
За это время на поверхности жидкости должна появиться пена.
Процедить содержимое кастрюли через марлю, разлить по бутылкам и поместить в холодное место для дозревания.
Из хлеба без дрожжей: рецепт на 3 литра
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Рецепт со свеклой
Квас из свеклы обладает множеством целебных свойств. Его употребление снижает давление, насыщает организм витаминами, очищает организм от шлаков. Напиток приводит в норму обмен веществ, что в свою очередь позволяет вести борьбу с лишним весом.
Несмотря на большой перечень полезных свойств, его неграмотное употребление может повлечь за собой ухудшение самочувствия. Напиток противопоказан людям, у которых диагностированы заболевания почек, ЖКТ, мочекаменная болезнь, подагра, гипотония.
Что понадобится:
свекла – 1 шт.;
кипяченая вода – 2 л;
сахар – 70 г;
хлеб из ржаной муки – 1 ломтик.
Способ приготовления:
Свеклу необходимо вымыть и снять кожуру. Нарезать корнеплод кольцами и отправить в стеклянную посудину.
Залить нарезанную свеклу кипятком, добавить сахар и кусочек хлеба.
Затянуть горлышко емкости марлей, и отправить квас в темное место на 3- суток.
Свежий квас пропустить через марлю, разлить в стеклянную тару и поставить в холодильник.
Что понадобится:
свекла – 1 шт.;
кипяченая вода – 2 л;
сахар – 70 г;
хлеб из ржаной муки – 1 ломтик.
Способ приготовления:
Свеклу необходимо вымыть и снять кожуру. Нарезать корнеплод кольцами и отправить в стеклянную посудину.
Залить нарезанную свеклу кипятком, добавить сахар и кусочек хлеба.
Затянуть горлышко емкости марлей, и отправить квас в темное место на 3- суток.
Свежий квас пропустить через марлю, разлить в стеклянную тару и поставить в холодильник.
Березовый квас: рецепт с изюмом
Источник:
Квас с давних времен был самым популярным напитком русской кухни. Однако не многие знают, что квас можно приготовить на основе натуральных напитков. Березовый сок подходит для этого как нельзя лучше, ведь он в процессе приготовления не теряет своих свойств, а витаминный состав даже увеличивается!
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