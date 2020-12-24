Как сделать квас в домашних условиях

Квас на ржаной закваске, обретает особый вкус и аромат. Закваска для него готовится очень просто. Необходимо высыпать 150 г цельнозерновой ржаной муки в банку, залить ее 250 мл теплой воды, перемешать и закрыть крышкой. Поставить емкость с будущей закваской в не холодное место на 3 дня. За этот период жидкость должна покрыться пузырьками. В нее нужно добавить еще 20 г муки и при необходимости долить воду. Вносить подкормку в закваску в течение нескольких дней. Увеличение ее в объеме — признак того, что она готова. Теперь ее можно использовать для приготовления напитка.



Из продуктов понадобится:



вода – 3 л;

хлеб из ржаной муки – несколько ломтиков;

ржаная закваска – 50 г;

сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:



Хлеб измельчить на кубики и подсушить в духовке при 190 градусах. Сушить хлеб нужно не дольше 20-ти минут, иначе они сгорят, и квас обретет горьковатый привкус.

Всыпать сахар кипящую воду, перемешать до полного растворения. Поставить жидкость охлаждаться.

Залить остывшие сухари сладкой водой, один стакан такой жидкости отлить в отдельную посудину.

Добавить в стакан воды закваску из ржаной муки и перемешать.

Соединить разведенную закваску с размоченными сухарями и перемешать.

Закрыть кастрюлю марлей или полотенцем. Отправить на брожение в темное место на 10 часов.

За это время жидкость должна покрыться пеной. Ее нужно пропустить через марлю, сложенную в 3 слоя.

Разлить питье по бутылкам и поместить в холодильник до полного дозревания на 12 часов. Чтобы квас вышел более газированным, его можно дополнить изюмом.