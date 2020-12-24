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Как сделать квас в домашних условиях

Как сделать квас в домашних условиях (11 фото + 2 видео)

Автор:
24 декабря 2020 09:38
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: видео   вкусно   квас   квас в домашних условиях   напиток   рецепт   фото   
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Квас считается традиционным славянским напитком, который оказывает бодрящий эффект и отлично справляется с утолением жажды. Хлебный квас выступает в качестве основы для приготовления такого известного блюда русской кухни, как окрошка.

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Метки: видео   вкусно   квас   квас в домашних условиях   напиток   рецепт   фото   
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