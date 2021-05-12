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10 фото со съёмок фильмов о войне.
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Метки: актеры кино фото фото со съемок
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Сейчас не снимают таких фильмов, где атмосфера передается не только сюжетом, но в большей степени актерским исполнением.
Да и не прочувствует нынешнее поколение психологию момента. .. время стерло.
Теперь в чести экшн.
Ну да пускай будет экшн... главное, чтобы не перевирали суть событий.