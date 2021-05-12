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"Будем жить, Маэстро!"

"Будем жить, Маэстро!" (10 фото)

Автор:
12 мая 2021 23:44
Метки: актеры   кино   фото   фото со съемок   
316
10

10 фото со съёмок фильмов о войне.

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Метки: актеры   кино   фото   фото со съемок   
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3  комментария
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13k
Алексей 6 часов назад
Классика.
Сейчас не снимают таких фильмов, где атмосфера передается не только сюжетом, но в большей степени актерским исполнением.
Да и не прочувствует нынешнее поколение психологию момента. .. время стерло.
Теперь в чести экшн.
Ну да пускай будет экшн... главное, чтобы не перевирали суть событий.
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11k
ss 6 часов назад
Классные фильмы!!!
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143
阿鋒 ss 3 часа назад
Интересно, кто минус поставил.
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