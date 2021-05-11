«Детишки БАМа»

Сегодня им уже около сорока. Они росли на стройке в тайге.

У них сегодня уже свои дети, наверное, постарше.

Автор фотографий и подписи к ним: Яков Любченко.

Место съемки: Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, пос. Якурим.

Время съемки: 1985 - 1995 года.

1. 0 «Весна идет».

2. 0 «Гонщица».

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3. 0 «Уже больше веника».

4. 0 «Проснулся».

5. 0 После бани.

6. 0 «Камешек попал»

7. 0 «Скептик».

8. 0 «Любимый котик».

9. 0 «Я страшен в гневе».

10. 0 «Жарко».

11. 0 «Ванная танкиста».

12. 0 «У родного порога».

13. 0 «Королевишна».

14. 0 «Алло, гараж».

15. 0 «Будущий летчик».

16. 0 «Ну, чего глядишь».

17. 0 «Яркое солнышко».

18. 0 «Три мушкетера».

19. 0 Портрет.

20. 0 Верные друзья.

21. 0 «Запорожец».

22. 0 «Кокетки».

23. 0 «Счастье».

24. 0 «Ребята и зверята».

25. 0 День рождения.

26. 0 Подруги.

27. 0 «Мы вышли из леса».

28. 0 «Сестричка».

29. 0 Тройняшки.

30. 0 На завалинке.

31. 0 «Стартер».

32. 0 Настя.

33. 0 «Таежные звери».

34. 0 «На рыбалку».

35. 0 Велосипедист.