«Детишки БАМа»

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Сегодня им уже около сорока. Они росли на стройке в тайге.
У них сегодня уже свои дети, наверное, постарше.
Автор фотографий и подписи к ним: Яков Любченко.
Место съемки: Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, пос. Якурим.
Время съемки: 1985 - 1995 года.
У них сегодня уже свои дети, наверное, постарше.
Автор фотографий и подписи к ним: Яков Любченко.
Место съемки: Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, пос. Якурим.
Время съемки: 1985 - 1995 года.
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