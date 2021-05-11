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«Детишки БАМа»

«Детишки БАМа» (36 фото)

Автор:
11 мая 2021 22:01
Метки: БАМ   Россия   СССР   Фотографии.   дети   интересно   страна   
254
36
Сегодня им уже около сорока. Они росли на стройке в тайге.
У них сегодня уже свои дети, наверное, постарше.
Автор фотографий и подписи к ним: Яков Любченко.
Место съемки: Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, пос. Якурим.
Время съемки: 1985 - 1995 года.
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Метки: БАМ   Россия   СССР   Фотографии.   дети   интересно   страна   
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4k
Бу 4 часа назад
Красивые фото
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373
Usef Moto Полчаса назад
У меня фото есть оттуда. Помню слово Искитим. Помню снег и запах летней поляны. И "китайские" глаза из-за укусов комаров. Полёт на вертолёте... Рабочую столовую. Мне было 2/3 года примерно...
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35k
figny 2 часа назад
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17k
иванов дмитрий 4 часа назад
люто плюсую.
живая история
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