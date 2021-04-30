8 плодов, которые мы едим, но не знаем, как они растут

Давайте посмотрим, как же растут вкусняшки, которые мы привыкли видеть только на прилавках супермаркетов.
Некоторые думают, что помело (ударение на второй слог) является гибридом грейпфрута или апельсина. Но это заблуждение. Помпельмус – не гибрид, а самостоятельный фрукт.
Помело – вечнозеленое тропическое дерево с шарообразной формой кроны, которое у себя на родине достигает 15 метров в высоту. Ветви у него длинные, с острыми шипами. Масса одного фрукта достигает иногда 10 килограммов! А вот если выращивать помело не в его родной среде, тогда оно будет весить чуть больше килограмма.
Дынное дерево очень любит тепло и не выносит даже маленького минуса. Внешне растение напоминает пальму, высотой до 15 метров. Ствол у этой «пальмы» внутри полый, а боковые ветви полностью отсутствуют. Листья есть только на верху ствола, зато какие! До 90 см в длину.
Драконий фрукт растет на… кактусе. Но не простом, а вьющемся. Кактус этот настолько урожаен, что с плодоносит до шести раз в год! Кстати, цветет кактус только ночью. Большие белые цветы раскрываются с заходом солнца и распространяют нежный аромат.
С точки зрения биологии авокадо – это костянка. Растет она на высоком вечнозеленом тропическом дереве с широкой кроной. Чтобы было удобнее собирать урожай, дерево постоянно обрезают, не давая ему расти вверх.
У плодов авокадо есть одна любопытная особенность – они никогда не созревают на дереве. Так же как, например, бананы авокадо являются климактерическими плодами, то есть такими, которые зреют на дереве, но окончательно дозревают будучи снятыми. Если же авокадо дозрел на ветке и упал на землю полностью созревшим, количество содержащихся в нем жиров очень велико, однако, для дальнейшего хранения и коммерческой реализации такие плоды уже непригодны.
После сбора плодов должно пройти не менее 1-2 недель до момент созревания. Чтобы это созревание ускорить авокадо надо убрать в темное место.
Взрослое дерево личи (на родине в Китае его называют «драконьи глаза») может вымахать до 30 метров в высоту. Правда, растет онo oчeнь мeдлeннo, а плодоносить начинает в лучшем случае на пятый год жизни.
Фейхоа – это вечнозелёный субтропический кустарник, реже – дерево, но невысокое, не более 4 м. Листья фейхоа немного напоминают мать-и-мачеху: они гладкие сверху, а с обратной стороны – опушённые. На ощупь же кожистые и жёсткие. Кстати, цветы кустарника очень эффектны и экзотичны. Каждый цветок содержит 4 бархатистых лепестка. И – срприз! – они съедобны и на вкус – сладкие.
Макадамия, макадамский или австралийский орех относится к роду древесных растений семейства протейных. Деревья макадамии часто подвергаются нападению вредителей, начинают приносить плоды только через 7 лет после посадки, да и то раз в четыре года.
«Кешью» переводится как «желтый плод».
Так вот, этот самый «желтый плод» съедобен. Яблоко кешью – кислое, но очень сочное, а его волокнистая мякоть по структуре и вкусу напоминает знакомую нам хурму. К сожалению, плодоножка ореха очень плохо хранится и не переносит транспортировку, поэтому попробовать ее можно только на родине произрастания – в Бразилии.
Местные жители съедают его сразу либо пускают на соки, джемы или вино.
На одной плодоножке вызревает только один орех. Теперь понимаете, почему они такие дорогие? Но это еще не все!
Плотная оболочка ореха состоит из двух слоев: внешней и внутренней. При этом внешняя оболочка содержит ядовитую фенольную смолу. При соприкосновении с человеческой кожей смола вызывает сильнейшие ожоги.
Поэтому и срывать и раскрывать кешью надо очень осторожно и занимаются этим специально обученные люди, которые работают только в перчатках, а орехи извлекают при помощи специального оборудования прямо на плантации.
Однако извлеченный орех, по-прежнему опасен. Чтобы его можно было без печальных последствий съесть, необходима термическая обработка. Для этого кешью обжаривают, пока токсичное масло полностью не испарится. И только после этого снимают шелуху.
Ну а потом, кешью идет на стол человеку. Из ореха делают вкусное масло, которое не теряет своих полезных свойств после обработки, добавляют в выпечку, салаты, жаркое, едят в чистом виде.
Впрочем, тут тоже есть одно «но». Кешью очень полезен (содержит ненасыщенные жирные кислоты – Омега 3, Омега 6 и Омега 9, витамины группы В, калий, магний, цинк, селен, медь и железо ), но съедать можно не более 10 орехов в сутки. Причем, запивая минеральной водой, которая усиливает всасывание витаминов и минералов.
Источник:
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