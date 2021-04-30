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8 плодов, которые мы едим, но не знаем, как они растут

8 плодов, которые мы едим, но не знаем, как они растут (10 фото)

Автор:
30 апреля 2021 09:41
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: еда   интересно   как растут   плоды   познавательно   фото   
930
10

Давайте посмотрим, как же растут вкусняшки, которые мы привыкли видеть только на прилавках супермаркетов.

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Метки: еда   интересно   как растут   плоды   познавательно   фото   
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4  комментария
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495
Шурман 2 часа назад
Я недавно начитался как вырастить авокадо , могу сказать что ожидание первого ствола и корня это примерно 6-7 недель , еще не пересаживал но могу сделать фотки как это выглядит , ради эксперимента одну косточку поставил у сына в комнате вторую у дочки , у дочки раньше а у сына позже так у сына быстрей дало корни и пошел ствол из раскрытой семечки .
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1k
Григорий Бабкин Шурман 48 минут назад
Я по-приколу штук пять вырастил, все погибли. В земле расплодились червячки, поедающие корни. Маленькие, прозрачные. Почитал, ими практически вся почва заражена магазинная, при сильном и частом поливе очень быстро размножаются. А так авокадо вымахали в человеческий рост очень быстро. Большие листья. Проращивал на зубочистках в воде. От двух недель до полутора месяцев. Пробовал кожицу снимать - ещё быстрее заработало. Вот только сколько лет должно пройти, чтобы выросло дерево? И климат у нас. Если только огромная оранжерея.
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Григорий Бабкин 59 минут назад
Про дерево - спагетти забыли.
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14k
Corvus Corax Час назад
Не мы, а вы! (с)
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