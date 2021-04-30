8 плодов, которые мы едим, но не знаем, как они растут

С точки зрения биологии авокадо – это костянка. Растет она на высоком вечнозеленом тропическом дереве с широкой кроной. Чтобы было удобнее собирать урожай, дерево постоянно обрезают, не давая ему расти вверх.

У плодов авокадо есть одна любопытная особенность – они никогда не созревают на дереве. Так же как, например, бананы авокадо являются климактерическими плодами, то есть такими, которые зреют на дереве, но окончательно дозревают будучи снятыми. Если же авокадо дозрел на ветке и упал на землю полностью созревшим, количество содержащихся в нем жиров очень велико, однако, для дальнейшего хранения и коммерческой реализации такие плоды уже непригодны.

После сбора плодов должно пройти не менее 1-2 недель до момент созревания. Чтобы это созревание ускорить авокадо надо убрать в темное место.