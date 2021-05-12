Библия бездельника: как казаться очень занятым и важным работником

Прошу отнестись с пониманием к шуточному посту. Хотя, уверен, что в каждом коллективе найдётся такой сотрудник, который свято выполняет все пункты из этого поста. И ещё умудряется получать заработную плату в три раза больше обычной…
Пункт первый. Организация рабочего места
Правильно организовать рабочее пространство — это очень непростое дело. Никто не должен видеть, что вы ничем важным не заняты. Если получится, займите в офисе такое место, чтобы никто не мог видеть экран вашего ПК/ноутбука. Желательно, чтобы к вам не могли подойти со спины. Если все удачные места уже заняты — передвиньте компьютер или стол таким образом, чтобы выполнялись все условия первого пункта.
Пункт второй. Рабочий беспорядок
Устраивайте рабочий беспорядок за своим столом. И это касается не только самого стола, но и рабочего стола на компьютере. Но здесь важны детали. Важно чтобы все видели рабочие документы. Принесите несколько папок со служебными записками, проектами, сметами, технической документацией, черновиками писем, входящими документами... Вытащите на рабочий стол ярлыки всех необходимых программ, папок со старыми проектами и прочим. Откройте в вашей программе старый проект. Будет казаться так, словно вы действительно над чем-то работаете. Помните, что существует грань между обычным бардаком на рабочем месте и рабочим беспорядком.
Пункт третий. Горячие клавиши
Запомните несколько важных рабочих клавиш, которые помогут быстро скрыть следы пребывания в "левых" программах в экстренном случае:
Переключение между окнами программ:
Alt + Tab (Windows, Linux), Command-Tab (Mac)
Закрыть вкладку программы:
Ctrl + W (Windows, Linux), Command + W (Mac)
Свернуть все вкладки:
Win + D (Windows, Linux), F11 (Mac)
Всегда держите несколько полезных вкладок в браузере на экстренный случай.
Пункт четвёртый. Следите за своей мимикой и позой
Человека выдают детали. Сидите в кресле ровно с покерфейсом.
Пункт пятый. Возьмите с собой что-нибудь
Пусть это будет обычная бумажка формата A4 в какой-нибудь папке. Ходите по офису не с пустыми руками. Заставьте всех думать, что вы покинули рабочее место не просто так.
Пункт шестой. Отключите спящий режим на компьютере
Зайдите в настройки операционной системы. Отключите или сдвиньте на несколько часов настройки спящего режима. Одно дело экономить электроэнергию дома и совсем другое — заниматься этим на рабочем месте.
Пункт седьмой. Участвуйте в совещаниях
Если вы не хотите ничего делать — примите участие в совещании или встрече рабочей группы. Даже если вам нечего сказать, сам факт присутствия сделает вас заметнее. Но не стоит заниматься этим постоянно. Во время совещания делайте записки в блокноте или задавайте вопросы по теме (нечасто).
Пункт восьмой. Будьте частью рабочей группы
Размазать ответственность за проект по всем членам рабочей группы — вот золотое правило всех рабочих групп. Но ни в коем случае не становитесь секретарём или председателем рабочей группы. Единственное, что от вас требуется — быть частью чего-то, но при этом не стоит брать на себя ответственность.
Пункт девятый. Подружитесь с сисадмином (или сисадминкой)
Узнайте в отделе кадров, когда день рождения у системного администратора. Даже если в вашем коллективе не принято делать подарки, для системного администратор можно сделать исключение. Идеально будет сдружиться с системным администратором, чтобы в случае проверки вашей деятельности в интернете, он всегда мог вас прикрыть.
Источник:
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Сисьадминкой...
- Иметь заготовки и шаблоны часто используемых документов
- Отработать методику часто используемых расчётов (включая написание собственных функций в VBA) или прикладного ПО на всём доступном.
- Потратить время на автоматизацию поиска часто запрашиваемой начальством информации (включая создание собственной БД)
Ну а дальше только наслаждаться результатами своего труда.