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Сообщество Саморазвитие и философия 67 постов • 89 подписчиков подписаться
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Библия бездельника: как казаться очень занятым и важным работником

Библия бездельника: как казаться очень занятым и важным работником (1 фото + 3 гиф)

Автор:
12 мая 2021 10:42
Сообщество : Саморазвитие и философия
Метки: бездельник   вредные советы   офис   офисный планктон   полезные советы   шуточный пост   
2855
4
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Прошу отнестись с пониманием к шуточному посту. Хотя, уверен, что в каждом коллективе найдётся такой сотрудник, который свято выполняет все пункты из этого поста. И ещё умудряется получать заработную плату в три раза больше обычной…

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Метки: бездельник   вредные советы   офис   офисный планктон   полезные советы   шуточный пост   
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17  комментариев
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8k
Вася Час назад
пфф школота.. учитесь у профи
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1k
Daggers D. 7 минут назад
Какой-то очешуенно хитрый сисадмин пост набил =)
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7k
Профессор Преображенский Полчаса назад
А как можно поиск очистить? Так что бы вообще никак не просмотреть никому?
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8k
kaboza Полчаса назад
как мне с самим собой..подружится))))
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327
Bastard Fat kaboza 5 минут назад
выпейте вместе пивка в серверной разок-другой
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3k
Горожанин 36 минут назад
"Подружитесь с сисадмином (или сисадминкой)"

Сисьадминкой...
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37
Ford Henry 38 минут назад
При желании руководителя такой работник вычисляется на раз-два. Смотреть надо на результаты труда.
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8k
Клёст 42 минуты назад
Столько всего требуется, что это больше похоже не на благостное безделие, а на серьёзную работу, просто другую))
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32k
Nefrion 48 минут назад
Ссылка coub.com
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33k
Игорь 49 минут назад
Самый главный пункт - руководитель никогда не должен знать, сколько времени Вам нужно для того, чтобы сделать ту или иную работу. Чтобы этого добиться нужно всё-таки поработать:
- Иметь заготовки и шаблоны часто используемых документов
- Отработать методику часто используемых расчётов (включая написание собственных функций в VBA) или прикладного ПО на всём доступном.
- Потратить время на автоматизацию поиска часто запрашиваемой начальством информации (включая создание собственной БД)

Ну а дальше только наслаждаться результатами своего труда.
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32k
Nefrion 49 минут назад
Слишком много действий, проще работать
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65k
Варакин Алексей Час назад
Вспотел..покажись начальству.
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3k
KL11 Час назад
можно сделать скриншот запущенной программы (например 1С) и сделать его фоном рабочего стола.
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