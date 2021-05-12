Библия бездельника: как казаться очень занятым и важным работником

Пункт пятый. Возьмите с собой что-нибудь

Пусть это будет обычная бумажка формата A4 в какой-нибудь папке. Ходите по офису не с пустыми руками. Заставьте всех думать, что вы покинули рабочее место не просто так.

Пункт шестой. Отключите спящий режим на компьютере

Зайдите в настройки операционной системы. Отключите или сдвиньте на несколько часов настройки спящего режима. Одно дело экономить электроэнергию дома и совсем другое — заниматься этим на рабочем месте.

Пункт седьмой. Участвуйте в совещаниях

Если вы не хотите ничего делать — примите участие в совещании или встрече рабочей группы. Даже если вам нечего сказать, сам факт присутствия сделает вас заметнее. Но не стоит заниматься этим постоянно. Во время совещания делайте записки в блокноте или задавайте вопросы по теме (нечасто).

Пункт восьмой. Будьте частью рабочей группы

Размазать ответственность за проект по всем членам рабочей группы — вот золотое правило всех рабочих групп. Но ни в коем случае не становитесь секретарём или председателем рабочей группы. Единственное, что от вас требуется — быть частью чего-то, но при этом не стоит брать на себя ответственность.