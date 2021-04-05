Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей

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18
Я постарался собрать самые бодрые мемы и шутки, связанные с белыми воротничками.
2.
Трудоустройство
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9.
Корпоративы...
10.
Во время пандемии
16.
Когда ты наврал в резюме, и очень нуждаешься в коммуникабельности, стрессоустойчивости, умении работать в команде
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Поел, кожа на пузе натянулась и растягивает веки!
Глаза закрываются и мы засыпаем