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Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей

Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей (18 фото)

Автор:
05 апреля 2021 11:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   офисный планктон   подборка   прикол   трудовые будни   
1252
18

Я постарался собрать самые бодрые мемы и шутки, связанные с белыми воротничками.

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Метки: Юмор   интересное   офисный планктон   подборка   прикол   трудовые будни   
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Мистер Фикс 44 минуты назад
Ссылка youtu.be
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84
Андрей 13 минут назад
Тут всё просто!
Поел, кожа на пузе натянулась и растягивает веки!
Глаза закрываются и мы засыпаем
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