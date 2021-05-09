В интервью источнику работники приюта сообщили, что не могут точно сказать, кто именно такое мог сотворить, однако это был человек, знакомый с территорией и не боявшийся собак. По их словам, один ранее уволенный сотрудник нечто подобное им обещал.

В центре передержки, откуда накануне утром вырвался на оперативный простор лохматый четвероногий поток, содержатся животные, попавшие в отлов муниципального предприятия по контролю за безнадзорными животными. Большинство живут там годами, причём в общей массе есть и довольно агрессивные особи - два загрызенных утром пса, тому доказательство.