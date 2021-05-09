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В российском городе "зоо-Робин Гуд"&nbsp;помог выбраться на&nbsp;волю 500&nbsp;бездомным псам

В российском городе "зоо-Робин Гуд" помог выбраться на волю 500 бездомным псам (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 мая 2021 21:25
Сообщество : Животные
Метки: Россия   Рязань   взлом   видео   побег   собаки   содержания   центр   
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В Рязани из центра передержки бездомных собак неизвестные в ночь на 9 мая, путём взлома проникнув в служебные помещения, выпустили на волю около 500 собак.

Источник:

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Метки: Россия   Рязань   взлом   видео   побег   собаки   содержания   центр   
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24  комментария
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13k
Сергей 9 часов назад
Мудень, если ты так печешся о собачков бездомных, так возьми их всех себе. Корми, пои, выгуливай, вычешивай, а не выпускай на волю,где они создают проблемы... Дебил зоошизоидный.
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2
Karpov Dmitriy Час назад
Жесть! Страшно за людей, что рядом живут! Надеюсь, что ни кто не пострадал. Прям террористический акт!
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1k
.357 magnum 2 часа назад
"Остальные насались огромными стаями..." Исправьте, пожалуйста.
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991
b_e_l_i_a_l 6 часов назад
А кормить кто их будет, а? Дегенераты.... Это же каким мудаком надо быть, чтоб такое сделать...
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27k
Игорь 6 часов назад
Напомнило сюжет одного старого фильма, где так же был и смертельный вирус выкосивший много-много людей. И сумасшедший - выпустивший из зоопарка животных...

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943
Moon24 7 часов назад
Идиотский поступок . Собаки на улице голодают , им не доступна ветпомощь и дом найти у них меньше шансов чем в приюте
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19k
ПаганецЪ 7 часов назад
(С) один ранее уволенный сотрудник нечто подобное им обещал.(/С)

Если это был бывший сотрудник, то он мог это сделать не из-за зоошизы, а из желания сделать подляну. И ещё непонятно, что хуже.
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4k
Ya 8 часов назад
Этих зоозащитников я бы сажал в загоны вместе с собаками, так же кормил и также стерилизовал-такие твари не должны размножаться. Ну и естественно подсчитать все убытки-за порчу имущества, и затраты на отлов собак и восстановление первоначального состояния, потянет на уголовку, по злому умыслу и сговору. А вообще жалко что свора не разорвала этих тварей.
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9k
Kucher 8 часов назад
Ну любишь ты собачек, забери себе домой. А на улицах бездомные твари сродни противопехотным минам - с десяток мимо пройдёт, а одиннадцатый наступит.
Права, по сути, диких животных, а уличных собак нельзя воспринимать иначе, ставят выше прав и жизни людей - детей, стариков, женщин, а это их главная цель.
Можете минусовать, но я догхантеров ни в коем случае не осуждаю.
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36k
Бабай 8 часов назад
Это просто новую версию клипа снимали.

Ссылка youtu.be
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10k
Чингачгук 9 часов назад
Жаль что Робин Гуда не сожрали.
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20k
Очевидное-Невероятное 9 часов назад
Кто может сказать, какая польза от бездомных собак?
По пользе для города их можно приравнять к голубям и крысам.
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105
dev null Очевидное-Невероятное 9 часов назад
Смотря какие цели приследовать . Получить к примеру средства из бюджета повторно на отлов)))
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446
Константин ****** Core Час назад
А держать их в приютах и тратить деньги на этот концлагерь выход что-ли?
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485
Палыч 9 часов назад
Зоошиза ублюдочная.
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105
dev null Палыч 9 часов назад
Ща псинолюбы тебя затрепают, как эта свора прохожих. Они тоже сворой нападают)))
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