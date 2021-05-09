В Рязани из центра передержки бездомных собак неизвестные в ночь на 9 мая, путём взлома проникнув в служебные помещения, выпустили на волю около 500 собак.
Выяснилось, что около трёх часов ночи неизвестные срезали замок на въезде в приют, вывели из строя две камеры видеонаблюдения, а затем, пооткрывали остальные ворота и клетки. Три собаки впоследствии погибли — две пали в бою с собратьями по освобождению, третья угодила под машину. Остальные насались огромными стаями по окрестным улицам, что утром, к своему ужасу, узрело местное население и сразу кинулось названивать в полицию и МЧС. Работникам центра передержки пришлось немало потрудиться, чтобы ликвидировать это безобразие, загнав четвероногую братию обратно в вольеры, и к 11:00 это в целом удалось сделать.
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В интервью источнику работники приюта сообщили, что не могут точно сказать, кто именно такое мог сотворить, однако это был человек, знакомый с территорией и не боявшийся собак. По их словам, один ранее уволенный сотрудник нечто подобное им обещал.
В центре передержки, откуда накануне утром вырвался на оперативный простор лохматый четвероногий поток, содержатся животные, попавшие в отлов муниципального предприятия по контролю за безнадзорными животными. Большинство живут там годами, причём в общей массе есть и довольно агрессивные особи - два загрызенных утром пса, тому доказательство.
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Если это был бывший сотрудник, то он мог это сделать не из-за зоошизы, а из желания сделать подляну. И ещё непонятно, что хуже.
Права, по сути, диких животных, а уличных собак нельзя воспринимать иначе, ставят выше прав и жизни людей - детей, стариков, женщин, а это их главная цель.
Можете минусовать, но я догхантеров ни в коем случае не осуждаю.
По пользе для города их можно приравнять к голубям и крысам.