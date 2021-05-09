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Душевные фотографии из СССР

Душевные фотографии из СССР (37 фото)

Автор:
09 мая 2021 19:28
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
1036
37
Перед вами подборка из интересных снимков нашего с вами советского прошлого.
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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11k
поручик Ржевский 55 минут назад
О, Ялта!

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6
kluvik 4 часа назад
Эх, сейчас бы пельмешков да с тем живым кваском! Вот сколько делаю квас из квасного сусла, а такой, как в бочках был не получается, чтобы был освежающим. У меня вечно полубражка получается.
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−95
xxlist 4 часа назад
Да но уж это фото явно трансов каких-то, или из азербаежарской асср, м. коломенское. Ну явно фюрер обсирает русских девах в агитации с целью обсерить наше все?
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1k
Карандаш 2,0 5 часов назад
Фотки тёплые, однозначно плюс. Но есть одна поправка. Фото школьниц не из СССР, а уже наверное Российские выпускницы. Ну не было раньше кружевных фартуков, да и у двух(в центре) платья не школьные. А вот фото школьниц(четырьмя фотографиями ниже) это фото из Союза - без сомнений.
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