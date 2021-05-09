Душевные фотографии из СССР

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Перед вами подборка из интересных снимков нашего с вами советского прошлого.
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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Не в качестве рекламы - попробуйте Лидский. Мне он показался наиболее близким к "тому". Ессно охлажденный.