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9 мая 1944 года. Севастополь. Малоизвестные подробности

9 мая 1944 года. Севастополь. Малоизвестные подробности (5 фото)

Автор:
09 мая 2021 12:46
Метки: Севастополь   война   история   
623
5

Когда советские войска взяли Перекоп и Акмонайские позиции на Керченском полуострове немецкие войска вынуждены были отходить к Севастополю. Это природная особенность полуострова Крым – его удобно и в то же время трудно защищать малыми силами от превосходящих сил противника.

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Метки: Севастополь   война   история   
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7  комментариев
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76k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
Жаль, что было кому мемуары писать.
Земля им всем стекловатой.
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124k
Leff Час назад
Добавлю немного фото тех лет.

13 мая 1944 года. Вход в подземный немецкий госпиталь на Херсонесском мысу под Севастополем. Сгорел вместе с ранеными.
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