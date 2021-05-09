9 мая 1944 года. Севастополь. Малоизвестные подробности

Единственный сухопутный путь на полуостров через узкий Перекопский перешейк (в самом широком месте 8 км). Там с древних времен строили оборонительные сооружения, крепко закупорившие вход на полуостров.

С востока от материка Крым отделяет Керченский пролив. Хоть и узкий, но все-таки морская серьезная преграда. И если все-таки преодолели эту преграду, придется пройти через узкий и длинный Керченский полуостров, где опять же малые силы обороняющихся могут задержать сильного противника на Акманайских позициях, самом узком месте – 17 км. Но если хоть одно из этих естественных укреплений падет, то легко падет почти и весь полуостров – открывается широкий простор для маневрирования и использования большей численности. Причем удобной местности для обороны уже нет. Останется только Севастополь, прикрытый по сухопутью лесистыми горами.

Стремительное наступление Красной Армии заставило немцев спешно отводить войска с Керченского полуострова, из опасения быть окруженными. Немцы отбирали у румын машины, из танков сливали топливо и бежали, оставляя в заслонах румынские подразделения. Но те тоже не хотели погибать и толпами, бросая оружие и ботинки, босиком бежали к Севастополю. Чудеса полные: румыны потеряли при отступлении к Севастополю 17700 человек пленными и всего лишь…49 убитыми.

Гитлер приказал защищать Крым до последней возможности, резонно считая, что если оставить полуостров, то это подтолкнёт Румынию и Болгарию к выходу из нацистской коалиции. Гебельсовская пропаганда воодушевляла своих солдат примером...советских бойцов, 250 дней оборонявших Севастополь в 1941-42 гг.