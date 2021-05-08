30 главных достопримечательностей Зарайска

Древний небольшой город на востоке Московской области. За время его истории в несколько сотен лет в городе появилось множество архитектурных и культурных памятников. Главной достопримечательностью города считается старинный Зарайский Кремль. На его территории сохранились древние церкви, также функционирует музей, уникальные экспонаты в котором известны во всем мире.
Зарайский кремль
Построен в XVI веке для защиты от нападений Золотой Орды. Это единственный кремль в Подмосковье, который сохранился практически в первозданном виде. Общая протяженность стен Зарайского кремля 650 метров, они перемежаются семью башнями и воротами с каждой стороны. В настоящее время в нем расположен музей, в котором представлено 4 основных экспозиции – историческая, архитектурная, художественная и археологическая.
Собор Николая Чудотворца
Православный храм, строительство которого закончилось в 1681 году на месте деревянной церкви XIII века. Считается главным храмом Зарайска. Расположен на территории городского кремля. Является памятником архитектуры. Святыней храма считается икона св. Николая, которую в 1224 году привнесли в Рязанские пределы из города Корсун. Икона выполнена в древнем византийском стиле и украшена большим количеством драгоценных камней.
Иоанно-Предтеченский собор
Построен в начале XX века на территории Зарайского кремля. Во времена Советской власти внешний облик храма сильно пострадал, колокольню взорвали. В конце XX века возвели новую деревянную колокольню с 10 колоколами и воссоздали образ святого Николая Зарайского. Собор построен в стиле классицизма с присущей ему торжественностью архитектуры, в его убранстве присутствуют элементы ренессанса. Храм вмещает около 1000 человек.
Некрополь князя Фёдора и княгини Евпраксии и их сына
Некрополь построен в память о трагичной истории рязанского князя Федора и его семьи. Князь отказался покориться войскам хана Батыя и был убит. Узнав о гибели мужа, княгиня Евпраксия с малолетним сыном выбросилась из окна, чтобы не достаться Батыю. В 1238 году на могиле княжеской семьи установили каменные кресты, а сейчас надгробие покрыто шатром на четырех колоннах. В начале августа в память о них проводят панихиду.
Зарайская стоянка
Считается археологическим памятником мирового значения. Во время раскопок у стен кремля находят уникальные следы высокоорганизованной культуры первобытных людей эпохи палеолита. В одном из залов музея Зарайского кремля выставлены подлинники статуэток из костей и бивня мамонта, останки животных ледникового периода – шерстистого носорога и мамонта, орудия труда и охоты, которым несколько тысяч лет.
Музей «Зарайский кремль»
Создан в 1918 году, с 2014 года располагается в отреставрированных помещения Присутственных мест – бывшего духовного училища. В музее более 200 000 экспонатов, наиболее ценными считаются коллекции портретов XVIII-XIX веков, коллекция фарфора XVIII-XIX веков, объекты западноевропейского искусства XVII-XX веков и коллекция археологических экспонатов Зарайской стоянки. Для посетителей проводят обзорные экскурсии.
Торговые ряды
Построены в XVIII веке во времена развития торговли. До самой революции 1917 года здесь регулярно проводили ярмарки, собирающие покупателей и купцов с близлежащих земель. В настоящее время являются одной из главных городских достопримечательностей. Представляют собой выкрашенные в белый цвет здания из кирпича в виде прямоугольника. В части сооружений находятся магазины, рядом расположен рынок с продавцами-частниками.
Церковь Троицы Живоначальной
Является памятником архитектуры. Каменная церковь построена в XVIII-XIX веках на месте сгоревшей деревянной. Храм и высокая колокольня при нем возведены в стиле барокко, трапезная построена несколько позже в стиле классицизма и объединила два придела церкви. Многие считают, что с архитектурной точки зрения церковь Троицы Живоначальной является самым интересным религиозным зданием в городе.
Мемориал «Вечный огонь»
Мемориал в память погибших во время Великой Отечественной Войны солдат установлен в центре города, близ торговых рядов. Мемориал выполнен в виде колонны из гранита, у которой установлена статуя неизвестного солдата с винтовкой в руке. Памятник установлен в 1967 году. Автором проекта является архитектор А. А. Гайко, скульптор – В. П. Данилов. В памятные даты у мемориала проводят тождественные мероприятия, возлагают цветы.
Дом-музей А. С. Голубкиной
Мемориальный дом скульптора Анны Голубкиной, которая родилась в Зарайске, открыт в 1974 году. Музей расположен в доме, где проживала семья Голубкиных. На мемориальной и скульптурной экспозициях выставлены как оригиналы ее работ, так и копии работ, размещенных в Русском музее в Санкт-Петербурге. На втором этаже музея, в интерьерах соответствующих той эпохе, выставлены личные вещи семьи Голубкиных.
Усадьба «Даровое»
Усадьба Достоевских в 15 км от Зарайска, где провел детство знаменитый писатель Федор Михайлович. В ее состав входят флигель, старые дома крестьян, кладбище, природная территория и пруд. Большая часть построек сгорела во время пожара в 1832 году. В уцелевшем здании выставлены временные экспозиции. Усадьба входит в состав комплекса Зарайский кремль. Дубы на территории рощи растут еще с времен проживания здесь Достоевских.
Святой источник «Белый Колодец»
Расположен на окраине города в его северо-западной части. Рядом с источником протекает река Осетр. По преданиям источник забил в день передачи иконы с изображением Николая Чудотворца из города Корсун в Зарайск в 1225 году. На омовения к святому источнику приезжали московские цари, в том числе Иван Грозный. Территория вокруг источника благоустроена. Есть удобная купель, лавочки, раздевалка и церковная лавка.
Водонапорная башня
Построена в 1916 году, реконструирована в 2016 году. Башню возводили для улучшения городского водоснабжения, а сейчас она является городской достопримечательностью. Высота башни составляет 29 метров. Ее расположение в самой высокой точке города позволяет обозревать с нее окрестности города в радиусе 30 км. Четырёхъярусная башня построена из кирпича в форме донжона, вокруг нее разбит небольшой зеленый сквер.
Памятник Дмитрию Пожарскому
Установлен в 2003 году. Проект памятника выполнили заслуженный художник Ю.Ф. Иванов и архитектор С. В. Киреев. Памятник установлен в честь деятельности Пожарского в Зарайске в качестве воеводы в начале XVII века. Именно в Зарайске Пожарской начал собирать народное ополчение для освобождения Москвы от польско-литовских оккупантов. Создание памятника – дань памяти еще всем защитникам Отечества, спасителям России.
Памятник маршалу К. А. Мерецкову
Установлен на площади Победы в 1976 году. Памятник-бюст маршалу и герою СССР выполнен по эскизам скульптора В. В. Глебова и архитекторов Г. В. Крюкова и И. Г. Шумской. Кирилл Афанасьевич Мерецков родился в деревне Назарьево Зарайского района. Именно поэтому память о своем прославленном и героическом земляке решили увековечить в Зарайске. Бюст выполнен из гранита и расположен в сквере среди зеленых насаждений.
Ильинский храм
Деревянный храм Ильи Пророка возведен в 1621 году, в 1718 году на его месте возвели каменную церковь. Она сильно пострадала во время пожара 1860 года, однако была полностью восстановлена. Храм представляет собой внушительное здание в стиле классицизма с массивной купольной ротондой. Есть большая трапезная и трёхъярусная колокольня. После разрушений в Советское время в нем продолжаются восстановительные работы.
Аллея Героев
Открыта в 1967 году на площади Урицкого. Аллея проложена у бюста дважды героя СССР Н. Леонова. На ней установлены постаменты с изображением жителей Зарайска, которые стали героями страны – К. А. Мерецкова, А. И. Пчелкина, С. М. Новичкова, Н. И. Власова, В. И. Хряева, Ф. И. Каменева. Архитектором проекта является А. А. Гайко. На аллее возведено два фонтана, установлены лавочки и красивые уличные светильники.
Плотина на реке Осётр
Построена в середине XX века и расположена недалеко от главного входа в Зарайский кремль. Воды реки с шумом прорываются через плотину, создавая небольшой, но мощный водопад. Шум воды привлекает посетителей, ведь его слышно даже на стоянке туристических автобусов. У плотины собирается много рыбаков, которые говорят о хорошем улове рыбы в этом месте. В настоящее время плотина не используется для выработки электроэнергии.
«Театральный музей в Зарайске»
Одна из постоянных экспозиций музея рассказывает об истории семьи Бахрушиных – меценатах, благотворителях и коллекционерах. Предки основателей Театрального музея прожили в Зарайске около 200 лет. Одной из основных задач арт-центра и театрально-музейного комплекса является популяризация художественных ценностей среди молодого поколения. Музей разрабатывает образовательные проекты и поддерживает творческие объединения.
Могила-курган воинам, павшим в сражении в 1608 году
Памятник в честь воинов, погибших в борьбе против польских интервентов, установлен на улице Дзержинского. Братскую могилу солдатам в виде кургана основали на деньги, собранные полковником Мариным в 1880 году. В 1960 году на могиле установили гранитный обелиск с выбитыми на нем благодарственными строками. Чугунный крест, венчавший курган в 1880 году и впоследствии пропавший, восстановили в 2008 году.
Благовещенский храм
Построен в 1614 году близ кургана, где захоронены арзамасские воины, погибшие в 1608 году. Здание каменного храма, сохранившегося до наших дней, начали строить на месте старого храма в 1777 году. Завершили строительство в XIX веке. Храм с гранитным алтарем выполнен в стиле провинциального барокко, а трёхъярусная колокольня при нем – в стиле классицизма. Почитаемой реликвией храма является старинная икона Николая Зарайского.
Памятник В. И. Ленину
Расположен на Советской площади в окружении зеленых насаждений. Открытие памятника состоялось в 1964 году. Архитектором проекта стал Е. В. Яковлев, скульптором – В. И. Шишков. Он выполнен в манере традиционной для памятников подобного типа. Скульптура расположена на высоком постаменте, вокруг которого высажены клумбы с цветами. В сквере установлены лавочки, под сенью деревьев проложены аллеи.
Мемориал героям русско-турецкой войны
Находится на территории военкомата на улице Маркса, но к мемориалу свободный доступ. На кирпичной стене расположены барельефы с изображениями героев страны, которые родились и выросли в Зарайске – генерала А. П. Меженинова и генерал-лейтенанта Ф. Э. Келлера. На информационных стендах размещена их биография и рассказ о боевых действиях. Скульптор, создавший проект мемориала, также является уроженцем Зарайска.
Мемориал воинам 140-го Зарайского пехотного полка
Открыт в 1979 году. Автором проекта мемориала является художник Е. П. Шишков. Автором памятных строк на постаменте стал работник культуры В. И. Полянчев. Лаконичная и сдержанная композиция символизирует честь, героизм и доблесть, проявленных воинами-зарайцами в битвах во время Русско-Турецкой войны. При изготовлении мемориала использованы металл, бетон, чеканка, мозаика и местный камень.
Памятник участникам гражданской войны в Испании в 1936— 1939 гг.
Один из особенных памятников Зарайска. Он установлен в память о воинах, которые одними из первых в стране получили звание героя СССР – Б. А. Туржанскому и П. А. Джибелли. Это бывшие курсанты Зарайской школы военных летчиков. Мемориал в их честь установлен на улице Ленинская в 1968 году. Памятник выполнен из металла и бетона. Эскиз проекта выполнил архитектор А. А. Гайко, скульптором памятника стал В. И. Полянчев.
Казанский храм
Каменное здание храма, сохранившееся до наших дней, возведено в 1879 году на средства купцов-меценатов Бахрушиных. Ранее на этом месте размещались богадельня и деревянная церковь. Здание храма пострадало во времена Советской власти, в настоящее время в нем ведутся восстановительные работы. Храм является действующим, в нем проводятся богослужения, ведется миссионерская деятельность.
Памятник-стела Димитру Благоеву
Димитр Благоев известен как активный распространитель марксизма в России, основатель компартии в Болгарии. Памятник ему открыт в 1969 году на улице Благоева после присвоения улице имени известного общественного деятеля. Автор проекта – работник культуры В. И. Полянчев. Памятник и стела выполнены из гранита. Мемориал представляет собой прямоугольную стелу с барельефом в виде лица Благоева.
Памятник погибшим в локальных войнах
Постамент памятника выполнен в оригинальной форме – в виде ступеней на кургане, ведущих к основанию стелы. На памятнике выбиты имена 9 воинов-зарайцев, погибших при выполнении воинского долга в локальных конфликтах. На гранитной плите-обелиске – барельеф Михаила Архангела и эмблема Минобороны России. Авторы проекта памятника – М. А. Сигаев и Г. В. Полупанов. Архитектор – С. А. Овчаренко. Открытие памятника состоялось в 2009 году.
Водопады на Гремухе
Интересный природный объект расположен в 20 км от Зарайска, на границе с Рязанской областью в деревне Большие Белыничи. Два небольших водопада находятся на ручье Гремуха, который впадает в реку Осетр. Высота каскадных водопадов – 1 и 2 метра. Их с удовольствием посещают не только местные жители, но и приезжие туристы. Ведь водопады являются прекрасным дополнением к красоте окружающих их первозданной природы.
Зооцентр «Святополе»
В 10 километрах от Зарайска расположено удивительное место – ферма «Святополе». Ее основными обитателями являются хаски. С ними можно играть и фотографироваться, а зимой строит совершить прогулку на санях, запряженных этими красивыми собаками. Другими обитателями фермы являются рыжий кот, гуси, козел и северный олень. С удовольствием принимают угощение от посетителей лошади. Интересным будет фото с хищным канюком.
Источник:
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