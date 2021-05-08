30 главных достопримечательностей Зарайска

Памятник участникам гражданской войны в Испании в 1936— 1939 гг.

Один из особенных памятников Зарайска. Он установлен в память о воинах, которые одними из первых в стране получили звание героя СССР – Б. А. Туржанскому и П. А. Джибелли. Это бывшие курсанты Зарайской школы военных летчиков. Мемориал в их честь установлен на улице Ленинская в 1968 году. Памятник выполнен из металла и бетона. Эскиз проекта выполнил архитектор А. А. Гайко, скульптором памятника стал В. И. Полянчев.