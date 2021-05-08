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30 главных достопримечательностей Зарайска

30 главных достопримечательностей Зарайска (31 фото)

Автор:
08 мая 2021 11:18
Метки: в мире   достопримечательность   зарайск   красота   отдых   фото   
115
31

Древний небольшой город на востоке Московской области. За время его истории в несколько сотен лет в городе появилось множество архитектурных и культурных памятников. Главной достопримечательностью города считается старинный Зарайский Кремль. На его территории сохранились древние церкви, также функционирует музей, уникальные экспонаты в котором известны во всем мире.

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Метки: в мире   достопримечательность   зарайск   красота   отдых   фото   
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2  комментария
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Андрей 4 часа назад
В Зарайске работа есть?
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