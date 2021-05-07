15 удивительных фотографий с иллюзиями и перспективой

Над некоторыми фотографиями из этой подборки перспектива постаралась так усердно, что для того, чтобы разобраться, что творится на снимке, необходимо задержаться на нём немного дольше.
Многие жизненные ситуации учат нас тому, что верить можно только своим глазам. Однако и их можно с лёгкостью провести, если за дело берётся обманщица-перспектива. Благодаря сбивающей с толку оптической иллюзии нашему взору порой открываются такие картинки, что в голове у нас точно пробежит мысль о том, что что-то тут не так. Но прелесть в том, что это может нас не только смутить, но ещё и позабавить!
Сегодня мы собрали для вас 17 фотографий, где сбивающая с толку перспектива сделала всё возможное, чтобы удержать ваше внимание на снимках как можно дольше!
Здание 2-D
Я так смеялась над этой фотографией, что не могу не поделиться ею со всеми
Человек-кокос
Мой водитель выглядит как-то странно
Фотография должна была быть милой, а получилось немного криповой
Никакого фотошопа!
У этой собаки всё отлично
Маленькая шляпка в виде собаки
Её ноги пугают меня
Куда делась половина ребёнка?
Чья это голова?
Игра перспективы или огромный кот
Из-за положения котов сложно понять, эта лестница ведёт вверх или вниз
Вот это трюк!
Какое совпадение!
Не самое удобное положение
В нужное время, в нужном месте
Источник:
- Иногда нарисованным персонажам лучше оставаться в мультфильмах
- Карты, которые вам никогда не понадобятся
- Забавные фото, которые получились случайно
- Комиксы: пришельцы, которые пытаются жить по земным традициям
- Кусь тебя: как кусаются разные животные
Понравилось33