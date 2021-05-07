15 удивительных фотографий с иллюзиями и перспективой

Многие жизненные ситуации учат нас тому, что верить можно только своим глазам. Однако и их можно с лёгкостью провести, если за дело берётся обманщица-перспектива. Благодаря сбивающей с толку оптической иллюзии нашему взору порой открываются такие картинки, что в голове у нас точно пробежит мысль о том, что что-то тут не так. Но прелесть в том, что это может нас не только смутить, но ещё и позабавить!

Сегодня мы собрали для вас 17 фотографий, где сбивающая с толку перспектива сделала всё возможное, чтобы удержать ваше внимание на снимках как можно дольше!

Здание 2-D