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15 удивительных фотографий с иллюзиями и перспективой

15 удивительных фотографий с иллюзиями и перспективой (18 фото)

Автор:
07 мая 2021 09:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   иллюзия   перспектива   подборка   фото   
701
18

Над некоторыми фотографиями из этой подборки перспектива постаралась так усердно, что для того, чтобы разобраться, что творится на снимке, необходимо задержаться на нём немного дольше.

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Метки: забавно   иллюзия   перспектива   подборка   фото   
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