Самая короткая граница в мире

И, хотя испанцы владеют этой крохотной скалой с XVI века, уникальная граница между анклавом и африканским материком - явление сравнительно недавнее.



Небольшой утёс, поднимающийся на 87 метров над уровнем моря большинство своей истории был живописным прибрежным островом, размером где-то 400 на 100 метров.



В середине XII века правитель очередного арабского Халифата приказал построить здесь первые укрепления. Впоследствии крепость использовалась пиратами в качестве базы для набегов на южное побережье Испании. В 1508 году испанцам это надоело, и король отправил отряд солдат, чтобы захватить остров. Так он впервые стал испанским.



Через 15 лет крепость захватили Берберы, потом она отошла Османской Империи, но в 1560х испанцы вновь завладели ей, и держали практически непрерывно с тех далёких времён, отразив за прошедшие века несколько вражеских осад. За это время испанские владения в Северной Африке росли и уменьшались, Марокко стало испанским протекторатом, а затем приобрело свою независимость. Однако Испания по сей день удерживает несколько клочков земли, которые были захвачены ещё много веков назад. (Официально Марокко не признаёт эти испанские владения.)



Уникальность Пеньона де-Велес-де-ла-Гомера заключается в том, что в 1934 году сильная буря намела песчаный перешеек между островом и материком, и между испанской территорией и Марокко образовалась сухопутная граница. Ширина этого перешейка - всего 80 метров, что делает границу, проходящую по его середине, самой короткой в мире.