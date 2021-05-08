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Самая короткая граница в мире

Самая короткая граница в мире (3 фото)

Автор:
08 мая 2021 17:30
Метки: Самая   в мире   граница   короткая   
345
3
Вдоль средиземноморского побережья Северной Африки по сей день сохранилось несколько клочков суши, принадлежащих Испании. Это остатки некогда могучей империи, когда испанская монархия была сильнейшей державой. Одно такое место - крохотный скалистый полуостров Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера (Peñón de Vélez de la Gomera) - делит с соседним Марокко самую короткую в мире сухопутную границу.

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Метки: Самая   в мире   граница   короткая   
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11  комментариев
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40k
Александр 2 часа назад
Испанская монархия никогда не была сильнейшей державой. Персия, Македония, Рим (не Италия), СССР, США, Британия, можно сказать что были. Испания никогда
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368
Лучший Друг Александр 2 часа назад
Насмешил.
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705
Андрей Полчаса назад
Дело чести
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10k
Bill 2 часа назад
Марроканцы не требуют вернуть им исконные "северные территории"?
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368
Лучший Друг Bill 59 минут назад
Сеутанаш!

А испанцы все грезят сбросить англичан с гибралтара
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368
Лучший Друг 2 часа назад
твердыню, давно потерявшую любое стратегическое значение

Да ну? Как раз стратегическое значение огромное - это контроль над Гибралтаром и водами вдоль африканского побережья.

Наличие этих островков делает всю акваторию территориальным и водами Испании.
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
А что, Марокко в состоянии содержать на прежнем уровне этот клочок? Или мечеть построят и всё на этом?
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368
Лучший Друг Александр Иванов 2 часа назад
Дело тут в контроле над морем и экономические зоны. Сами скалы особо никому не нужны. Как Китай захватил скалы в южное тайском море и теперь контролирует громадную акваторию с самым большим трафиком в мире
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267
Sandmann Александр Иванов Час назад
Вобчето это не аргумент. Географически и исторически это марокканская земля и по чесноку в лучшем случае испанцы могут с разрешения арабов там арендовать за приличные бабки площадку под свой гарнизон. Испания и так поимела от своих колоний больше чем оно того стоило.
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