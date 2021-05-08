Самая короткая граница в мире

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Вдоль средиземноморского побережья Северной Африки по сей день сохранилось несколько клочков суши, принадлежащих Испании. Это остатки некогда могучей империи, когда испанская монархия была сильнейшей державой. Одно такое место - крохотный скалистый полуостров Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера (Peñón de Vélez de la Gomera) - делит с соседним Марокко самую короткую в мире сухопутную границу.
И, хотя испанцы владеют этой крохотной скалой с XVI века, уникальная граница между анклавом и африканским материком - явление сравнительно недавнее.
Небольшой утёс, поднимающийся на 87 метров над уровнем моря большинство своей истории был живописным прибрежным островом, размером где-то 400 на 100 метров.
В середине XII века правитель очередного арабского Халифата приказал построить здесь первые укрепления. Впоследствии крепость использовалась пиратами в качестве базы для набегов на южное побережье Испании. В 1508 году испанцам это надоело, и король отправил отряд солдат, чтобы захватить остров. Так он впервые стал испанским.
Через 15 лет крепость захватили Берберы, потом она отошла Османской Империи, но в 1560х испанцы вновь завладели ей, и держали практически непрерывно с тех далёких времён, отразив за прошедшие века несколько вражеских осад. За это время испанские владения в Северной Африке росли и уменьшались, Марокко стало испанским протекторатом, а затем приобрело свою независимость. Однако Испания по сей день удерживает несколько клочков земли, которые были захвачены ещё много веков назад. (Официально Марокко не признаёт эти испанские владения.)
Уникальность Пеньона де-Велес-де-ла-Гомера заключается в том, что в 1934 году сильная буря намела песчаный перешеек между островом и материком, и между испанской территорией и Марокко образовалась сухопутная граница. Ширина этого перешейка - всего 80 метров, что делает границу, проходящую по его середине, самой короткой в мире.
Небольшой утёс, поднимающийся на 87 метров над уровнем моря большинство своей истории был живописным прибрежным островом, размером где-то 400 на 100 метров.
В середине XII века правитель очередного арабского Халифата приказал построить здесь первые укрепления. Впоследствии крепость использовалась пиратами в качестве базы для набегов на южное побережье Испании. В 1508 году испанцам это надоело, и король отправил отряд солдат, чтобы захватить остров. Так он впервые стал испанским.
Через 15 лет крепость захватили Берберы, потом она отошла Османской Империи, но в 1560х испанцы вновь завладели ей, и держали практически непрерывно с тех далёких времён, отразив за прошедшие века несколько вражеских осад. За это время испанские владения в Северной Африке росли и уменьшались, Марокко стало испанским протекторатом, а затем приобрело свою независимость. Однако Испания по сей день удерживает несколько клочков земли, которые были захвачены ещё много веков назад. (Официально Марокко не признаёт эти испанские владения.)
Уникальность Пеньона де-Велес-де-ла-Гомера заключается в том, что в 1934 году сильная буря намела песчаный перешеек между островом и материком, и между испанской территорией и Марокко образовалась сухопутная граница. Ширина этого перешейка - всего 80 метров, что делает границу, проходящую по его середине, самой короткой в мире.
К сожалению туристам на этот красивый утёс дорога закрыта. Сегодня единственные обитатели Пеньона (испанское слово "peñon" означает "наскальная крепость") - это испанский военный гарнизон. Где-то 60 солдат охраняют твердыню, давно потерявшую любое стратегическое значение. Раньше солдатам разрешалось посещать соседей-марокканцев, однако в последние десятилетия граница на замке, и единственное сообщение полуострова с внешним миром проходит с помощью вертолётов.
Разумеется, о том, чтобы отдать эту территорию Марокко не может быть и речи - это будет демонстрация испанской слабости. Вот и продолжают оплачивать его защиту и снабжение.
Разумеется, о том, чтобы отдать эту территорию Марокко не может быть и речи - это будет демонстрация испанской слабости. Вот и продолжают оплачивать его защиту и снабжение.
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А испанцы все грезят сбросить англичан с гибралтара
Да ну? Как раз стратегическое значение огромное - это контроль над Гибралтаром и водами вдоль африканского побережья.
Наличие этих островков делает всю акваторию территориальным и водами Испании.