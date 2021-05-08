А вы знаете, сколько стоит попрыгать на надувной горке в Выборге?

Тем более в Питере лил дождь, а там было солнечно.

Город прекрасен. Трое взрослых и четверо детей получили массу впечатлений и море удовольствия от прогулки.



После четырёх часов пешего променада присели в парке отдохнуть.

Рядом какие-то детские аттракционы. Паровозики, карусельки всякие, тир и, кроме всего прочего -огромная надувная горка.



Дети хором: хотим на горку! Да ради бога, говорю, вот вам тысяча, бегите.

Ну, думаю, полчаса их не увижу, как раз будет время спокойно обсудить куда пойти дальше и где перекусить.

Минут через 10 приходят расстроенные: нас выгнали с горки. На вопрос почему, отвечают, что не хватило денег.



Иду разбираться: оказывается 5 минут стоит 120 рублей. 120, сука, рублей. Пять минут!! И время начинается с момента надрыва билетиков. Ребёнку надо разуться, выслушать что можно делать, чего нельзя, сообразить как там внутри всё устроено, забраться на самый верх, скатиться и.. всё. Время вышло.