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А вы знаете, сколько стоит попрыгать на надувной горке в Выборге?

А вы знаете, сколько стоит попрыгать на надувной горке в Выборге? (2 фото)

Автор:
08 мая 2021 16:10
Метки: батут   жадность   отдых   
668
2
Вчера с друзьями решили поехать в Выборг немножко развеяться.

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5  комментариев
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175
Татьяна 2 часа назад
Да, развлечение детей - удовольствие дорогое. Но если бы папаша сам отвел детей на батут, то проследил бы, что на тысячу дети бы прыгали не 5 минут, а 20. Но такая цена потому, что батут такой огромный. На таком, что на 2-й фотографии цена 50 руб. за 5 минут.
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8k
Vacony 10 минут назад
Про батут не скажу, но у нас (КРым) комната детская - пара этажей, лесенки, бассейн шариков и т.д. ) стоит 300-400 р от возраста и на сколько хочешь...
Машинка радиоуправляемая где малой сидит - 200 руб 15 минут.
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17k
生气Robot Час назад
Расчет видно делают на нытьё детей и слабохарактерных родителей, которые всё всё готовы сделать для своего чада! Не думаю что небольшие электро-турбинки поддерживающие эту махину в стоячем состоянии, уж так много жрут энергии. вот такой у людей бизнес - отбить стоимость этой игрушки раз в 10
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