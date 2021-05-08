А вы знаете, сколько стоит попрыгать на надувной горке в Выборге?

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Вчера с друзьями решили поехать в Выборг немножко развеяться.
Тем более в Питере лил дождь, а там было солнечно.
Город прекрасен. Трое взрослых и четверо детей получили массу впечатлений и море удовольствия от прогулки.
После четырёх часов пешего променада присели в парке отдохнуть.
Рядом какие-то детские аттракционы. Паровозики, карусельки всякие, тир и, кроме всего прочего -огромная надувная горка.
Дети хором: хотим на горку! Да ради бога, говорю, вот вам тысяча, бегите.
Ну, думаю, полчаса их не увижу, как раз будет время спокойно обсудить куда пойти дальше и где перекусить.
Минут через 10 приходят расстроенные: нас выгнали с горки. На вопрос почему, отвечают, что не хватило денег.
Иду разбираться: оказывается 5 минут стоит 120 рублей. 120, сука, рублей. Пять минут!! И время начинается с момента надрыва билетиков. Ребёнку надо разуться, выслушать что можно делать, чего нельзя, сообразить как там внутри всё устроено, забраться на самый верх, скатиться и.. всё. Время вышло.
Город прекрасен. Трое взрослых и четверо детей получили массу впечатлений и море удовольствия от прогулки.
После четырёх часов пешего променада присели в парке отдохнуть.
Рядом какие-то детские аттракционы. Паровозики, карусельки всякие, тир и, кроме всего прочего -огромная надувная горка.
Дети хором: хотим на горку! Да ради бога, говорю, вот вам тысяча, бегите.
Ну, думаю, полчаса их не увижу, как раз будет время спокойно обсудить куда пойти дальше и где перекусить.
Минут через 10 приходят расстроенные: нас выгнали с горки. На вопрос почему, отвечают, что не хватило денег.
Иду разбираться: оказывается 5 минут стоит 120 рублей. 120, сука, рублей. Пять минут!! И время начинается с момента надрыва билетиков. Ребёнку надо разуться, выслушать что можно делать, чего нельзя, сообразить как там внутри всё устроено, забраться на самый верх, скатиться и.. всё. Время вышло.
Жадность владельцев парка развлечения зашкаливает.
И ладно бы там очереди стояли как в мавзолей, можно было бы хоть как-то понять желание сделать быстро деньги на глупых туристах.
Так нет же. Пусто. Хотя весь город переполнен отдыхающими.
Реально на улочках не разойтись иногда. Я так понимаю, что однажды побывавшие там -больше не имеют желания возвращаться. И аттракционов я больше в Выборге не наблюдал.
Пришлось успокоить детей и пообещать сводить их на Диво-Остров (есть в Питере такой огромный парк развлечений). Пусть я потрачу немножко больше денег, но и они получат кратно больше веселья.
Спасибо. Выговорился.
Но охреневать не перестал.
И ладно бы там очереди стояли как в мавзолей, можно было бы хоть как-то понять желание сделать быстро деньги на глупых туристах.
Так нет же. Пусто. Хотя весь город переполнен отдыхающими.
Реально на улочках не разойтись иногда. Я так понимаю, что однажды побывавшие там -больше не имеют желания возвращаться. И аттракционов я больше в Выборге не наблюдал.
Пришлось успокоить детей и пообещать сводить их на Диво-Остров (есть в Питере такой огромный парк развлечений). Пусть я потрачу немножко больше денег, но и они получат кратно больше веселья.
Спасибо. Выговорился.
Но охреневать не перестал.
Авторский пост
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