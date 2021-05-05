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20 главных городов Башкортостана

20 главных городов Башкортостана (21 фото)

Автор:
05 мая 2021 09:05
Сообщество : Путешествия
Метки: Башкортостан   в мире   города   отдых   путешествие   фото   
238
21

Республика Башкортостан является популярным туристическим направлением. В ней интересно все – озера, горы, города, культура. Ценят Башкортостан и любители этнотуризма. Российские традиции смешаны с башкирским национальным колоритом, что отражается в архитектуре как современных зданий, так и исторических памятников. А две ведущие религии – ислам и православное христианство – подарили городам красивые мечети и церкви.

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Метки: Башкортостан   в мире   города   отдых   путешествие   фото   
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6  комментариев
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477
Predictor 2 часа назад
В Башкортостане 3 дыры : Баймак, Сибай и Учалы.
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0
Ильгиз Валиахметов 8 минут назад
Что-то фотки стремные какие-то.
У автора проблемы с географией:
Асликуль не возле Нефтекамска;
Ишимбай не возле Нугушского водохранилища;
Октябрьский не возле Чатыр-Тау.
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6k
Женя 14 минут назад
Рождая такие опусы потрудитесь погуглить карты где Нефтекамск и где озеро.
Почти 300 км это далеко не в окрестностях.
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384
Марат Ульданов Полчаса назад
А где Агидель? Город с недостроенной АЭС
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12k
Dmitry Obuhov 36 минут назад
Учитывая, что в Башкирии всего 21 город, забавно, когда 20 городов считаются главными и только один нет!
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−105
С миру по нитке 40 минут назад
Забыли добавить что уровень жизни и благоустроенности в этой республике на порядок выше какой нибудь волгоградской области или ивановской области.
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