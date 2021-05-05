20 главных городов Башкортостана

Республика Башкортостан является популярным туристическим направлением. В ней интересно все – озера, горы, города, культура. Ценят Башкортостан и любители этнотуризма. Российские традиции смешаны с башкирским национальным колоритом, что отражается в архитектуре как современных зданий, так и исторических памятников. А две ведущие религии – ислам и православное христианство – подарили городам красивые мечети и церкви.
Уфа
Столица Республики Башкортостан. Многие называют его самым зеленым городом России – в нем много парков и скверов. Архитектурных памятников не так много, но стоит посмотреть, например, дом-музей Т. А. Аксакова XVIII года. Красивы мечети – в них национальные башкирские мотивы смешаны с традиционным исламским стилем. Обязательно нужно посмотреть монумент национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву.
Население – 1 128 787 человек (2020).
Стерлитамак
Основан в 1766 году. Многие туристы начинают знакомство с городом с посещения Краеведческого музея. Экспозиции показывают историю города с дореволюционного периода до наших дней. Интересна архитектура религиозных сооружений. В Стерлитамаке есть и церкви, и мечети. Уникальны природные объекты, расположенные рядом с городом. Стерлитамакские шиханы известны ученым-геологам всего мира.
Население – 280 тысяч человек.
Салават
Основная застройка города происходила в 50-ые годы XX века. Городская архитектура сочетает в себе привычные мотивы «сталинок» и «хрущевок» с элементами башкирского стиля. Дома и культурные объекты украшены национальной росписью и мозаикой. Туристы любят наслаждаться тишиной и уютом этого города, прогуливаясь по Центральному парку или набережной реки Белой.
Население – 165 тысяч человек.
Нефтекамск
Небольшой город, основан в 1957 году. Развивается быстрыми темпами и ему есть, что предложить туристам. Например, построенная еще в XIX веке, до основания города, Церковь Петра и Павла. Есть краеведческий музей и картинная галерея. Многие памятники посвящены событиям Великой Отечественной Войны. В окрестностях города есть горнолыжные базы, а также знаменитое озеро Аслы-Куль.
Население – 126 тысяч человек.
Октябрьский
В летнее время города на центральной площади работает красивый фонтан, а в Парке культуры каждую субботу проводят концерты духового оркестра. Интересная архитектура у Смоленской церкви и Заитовской соборной мечети. А ДОСААФ России являются организаторами такого экстремального развлечения как прыжки с парашютом. Ценители природы могут подняться на гору Чатыр-тау, расположенную рядом с городом.
Население – 113 тысяч человек.
Туймазы
Многие туристы приезжают в этот город, чтобы посетить природный заповедник Кандры-Куль. Красивая природа, свежий воздух и озеро с чистой водой хорошо подходят для отдыха. Интересны постановки Туймазинского драматического театра. Театр часто гастролирует не только по республике Башкортостан, но и по городам Уральского региона. У музыкальной школы установлен памятник композитору Мусоргскому.
Население – 68 тысяч человек.
Белорецк
Водонапорная башня – главная достопримечательность города. Она построена в 1916 году. Сейчас пожарные используют ее в качестве наблюдательной площадки за городом. В черте города есть популярный горнолыжный комплекс Мраткино. В нем есть пять трасс для спортсменов разного уровня подготовки. Во время прогулки по городу интересно посетить деревянный пешеходный мост длиной 500 м через реку Белая.
Население – 65 тысяч человек.
Ишимбай
Этот маленький город считается одним из самых красивых городов в Башкирии. В городе много зеленых зон. Недавно был реконструирован Парк Победы. После этого в нем можно посмотреть не только боевую технику военных лет, но и полюбоваться молодыми деревьями и красивыми клумбами. Любители отдыха на природе любят посещать Нугушское водохранилище. В самом городе много памятников и интересных строений.
Население – 65 тысяч человек.
Сибай
Основан в 1925 году. Город находится рядом с границей с Челябинской областью. Сибайский карьер один из самых больших в мире, его диаметр составляет два километра. В нем добывают железную руду. Символ города – куница. В ее честь на центральной площади города установлена скульптура. В 2011 году открыт социальный памятник – в честь многодетных матерей и матерей-одиночек.
Население – 61 тысяч человек.
Кумертау
Название переводится как «Угольная гора», основой развития города стала именно добыча бурого угля. Уважение к тяжелой профессии угольщиков проявилось в установке памятника «Шахтеры». В Кумертау есть и авиационное предприятие. Памятники самолету «МиГ-17Ф» и вертолету «КА-26» – одни из главных достопримечательностей. В 1988 году основан Иоано-Предтеченский соборный храм.
Население – 60 тысяч человек.
Белебей
Основан город в 1757 году и до 2010 года имел статус исторического поселения. В этом городе много памятников истории и культуры. Подробно с увлекательной историей города можно познакомиться в историко-краеведческом музее. Несколько месяцев в Белебеевском уезде жила поэтесса Марина Цветаева. В ее честь открыт музей рядом с «Барским прудом» и установлен красивый памятник.
Население – 59 тысяч человек.
Мелеуз
Промышленный город, но в нем есть и зеленые зоны – парк культуры и отдыха «Слава» и сквер им. Гагарина. Интересно посетить Воскресенскую картинную галерею. В 30 км от города есть уникальные природные памятник – водопад на ручье Куперля и Карстовый мост. В городе много мемориалов в честь павших воинов – Монумент Славы, возле которого горит Вечный Огонь, и памятник воинам-интернационалистам.
Население – 58 тысяч человек.
Бирск
Дата основания – 1663 год, тогда это был город-крепость. Сожжен в 1774 году, но отстроился заново и продолжает развивается. В Бирске интересно посмотреть на соседство современных и старинных зданий. Этому городу есть чем удивить туристов. Интересен Музей яблока. В центре города установлен памятник купцу с лежащей у ног собакой. Дендрологический парк «Берендей» является единственным в Республике.
Население – 46 тысяч человек.
Учалы
Интересно, что только в 1798 году Учалы вошли в состав России. До этого на территории жили разные племена. Город находится между Учальских озер, на которых любят отдыхать местные жители и гости города. Летом на озере Калкан проводится традиционный фестиваль авторской песни. Основа промышленности города – медно-цинковый карьер. Из-за него в городе плохая экология.
Население – 37 тысяч человек.
Благовещенск
В этом маленьком городе есть интересное религиозное здание – Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь. Его называют в народе «Святые кустики» из-за святого источника, бьющегося в зарослях на месте разрушенного в советское время собора. В изгибе реки Белой находится озеро Абызово с живописным видом на природу вокруг. На озере Барауз советуют посмотреть на плавучий остров.
Население – 34 тысяч человек.
Дюртюли
Размеры города невелики. По его центральной аллее можно пройти через весь город. В Дюртюли много родников. Территория вокруг них облагорожена. А на одном из родников поставили большой самовар, и теперь родниковая вода льется прямо из его носика. Названия некоторых населенных пунктов области могут ввести в заблуждение – есть деревня Венеция и село Москва.
Население – 30 тысяч человек.
Янаул
Достопримечательностью города является Иверско-Ильинская церковь, открытая в 1993 году. Памятник паровозу Л-Э117 установлен в 2012 году. В Янауле находится железнодорожная станция ветки Москва – Екатеринбург. Именно строительство этого участка железной дороги положило начало основанию поселка Янаул в 1909 году. Статус города получен в 1991 году.
Население – 25 тысяч человек.
Давлеканово
На территории города при археологических раскопках были найдены останки древней лошади VII—VI тысячелетия до н. э. Также обнаружено погребение человека эпохи неолита V—IV тысячелетие до н. э. Основные достопримечательности расположены в окрестностях города. Это памятники природы – озеро Асылыкуль в 35 км от Давлеканово и голубые ели в поселке Комсомольский. Ели высажены еще в начале XX века.
Население – 23 тысячи человек.
Баймак
Основан в XIX веке на реке Танылак. На ней в это время начали осваивать месторождения золота. Людными местами города являются парк культуры и отдыха им. Салавата Юлаева и центральная площадь. На площади в зимнее время ставят елку и проводят праздничные программы, а летом устраивают ярмарки и концерты. Удивление приезжих вызывает «шлаковая гора» у литейно-механического завода.
Население – 17 тысяч человек.
Межгорье
Самый молодой город Башкортостана. С 1995 года находится в статусе закрытого административно-территориального образования. Нарушителям режима въезда в город положен штраф до 5000 рублей. Попасть в него можно только по специальному пропуску. В Межгорье много интересных композиций в стиле стрит-арт. Администрация города говорит, что это делает город современным и динамичным.
Население – 15 тысяч человек.
Источник:
- 15 крупнейших городов Таджикистана
- Достопримечательности Казани
- 30 главных достопримечательностей Камчатки
- 25 главных городов Норвегии
- 25 крупнейших городов Финляндии
Понравилось17
У автора проблемы с географией:
Асликуль не возле Нефтекамска;
Ишимбай не возле Нугушского водохранилища;
Октябрьский не возле Чатыр-Тау.
Почти 300 км это далеко не в окрестностях.