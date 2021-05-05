20 главных городов Башкортостана

Ишимбай

Этот маленький город считается одним из самых красивых городов в Башкирии. В городе много зеленых зон. Недавно был реконструирован Парк Победы. После этого в нем можно посмотреть не только боевую технику военных лет, но и полюбоваться молодыми деревьями и красивыми клумбами. Любители отдыха на природе любят посещать Нугушское водохранилище. В самом городе много памятников и интересных строений.

Население – 65 тысяч человек.