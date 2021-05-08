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Только Василий Шукшин не испугался подать руку оступившемуся актёру. Как Алексей Ванин после заключения вернулся в кино (8 фото)

Автор:
08 мая 2021 13:37
Метки: актер   биография   кино   
323
8

Этот актёр знаком почти каждому любителю советского кино. Красивый крепкий мужчина с открытым лицом и обаятельной улыбкой не умел играть злодеев. Зато роли спортсменов, комсомольцев, и вообще правильных людей, ему удавались очень хорошо. Да и профессиональным актёром его можно было назвать только с натяжкой, потому что такого образования у него не было. Даже в детский театральный кружок или студию он никогда не ходил.

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Метки: актер   биография   кино   
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