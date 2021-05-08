Этот актёр знаком почти каждому любителю советского кино. Красивый крепкий мужчина с открытым лицом и обаятельной улыбкой не умел играть злодеев. Зато роли спортсменов, комсомольцев, и вообще правильных людей, ему удавались очень хорошо. Да и профессиональным актёром его можно было назвать только с натяжкой, потому что такого образования у него не было. Даже в детский театральный кружок или студию он никогда не ходил.
Мальчишкой ушел добровольцем на фронт, приписав себе лишний год. Попал в разведку, был трижды ранен, в 1943 году был награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. После войны серьезно занялся спортом, добился высоких результатов – несколько раз был чемпионом и призером первенств страны по классической борьбе. Потом случайно попал в кино и испытал всенародную славу уже не только как спортсмен, но и как популярный актёр, сыграв в 1954 году главную роль в фильме «Чемпион мира».
В первый год проката этот фильм увидели почти тридцать миллионов зрителей. Потом были еще кинороли, но своим главным занятием Алексей всегда считал спорт.
А потом совершил глупость, из-за которой попал в тюрьму и потерял всё. Его исключили с партии и перечеркнули все былые заслуги, а ведь ему было только 35 лет. Однажды, в качестве тренера выезжая на международные соревнования в Венгрию, он попытался провести через границу три десятка спортивных секундомеров, которые спрятал в своих личных вещах.
Он знал, что там они в цене, поэтому решил немного заработать, чтобы привести близким заграничные сувениры. Причем эти секундомеры он не украл, а купил на свои кровные в обычном спортивном магазине. Но тем не менее, в таком количестве вывозить их было нельзя, и вот за такую мальчишескую глупость он получил вполне реальный срок на зоне.
Вернувшись из заключения, он долго не мог найти нормальную работу. Четырехкратный призер первенств СССР и бывший член сборной страны с трудом устроился помощником тренера в одном из спортивных обществ. Попытался напомнить о себе на киностудии, но оказалось, что после осуждения его личное дело убрали в архив и больше снимать уже не планировали.
Так как зарплата в спортобществе была мизерной, чтобы содержать семью Алексею оставалось только по ночам разгружать вагоны на товарной станции.
И тут о его истории узнал Василий Шукшин. Они познакомились еще в конце пятидесятых на съемках фильма «Золотой эшелон», в котором Василий играл главную роль, а Алексей сыграл в одном из эпизодов. Оба сибиряка сразу нашли общий язык и стали друзьями. Правда потом их пути разошлись, и Шукшин потерял его из вида. О его злоключениях он впервые узнал, когда случайно наткнулся на него в коридоре «Мосфильма». Выслушал его исповедь и пошел к директору киностудии просить, чтобы Ванина вернули в работу.
К тому времени он снял «Живет такой парень», поэтому уже имел вес на «Мосфильме». Дело актёра вернули в отдел кадров, и сам же Шукшин сразу взял его в свой фильм «Ваш сын и брат» на одну из ролей первого плана.
И тот полностью оправдал доверие земляка. Роль Алексею удалась, крепкого фактурного актёра заметили другие кинорежиссеры и кинокарьера Алексея Ванина вышла на второй виток.
Всего он снялся в более восьмидесяти фильмах, в том числе и в картине своего знаменитого земляка «Калина красная».
На похоронах Шукшина он не смог сдержать слезы, а на поминках актёра откровенно рыдал, потому что считал его своим ангелом-хранителем.
Самого Алексея Захаровича Ванина не стало в 2012 году. 88-летнего актёра похоронили на Владыкинском кладбище в Москве.
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