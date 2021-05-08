В первый год проката этот фильм увидели почти тридцать миллионов зрителей. Потом были еще кинороли, но своим главным занятием Алексей всегда считал спорт.

А потом совершил глупость, из-за которой попал в тюрьму и потерял всё. Его исключили с партии и перечеркнули все былые заслуги, а ведь ему было только 35 лет. Однажды, в качестве тренера выезжая на международные соревнования в Венгрию, он попытался провести через границу три десятка спортивных секундомеров, которые спрятал в своих личных вещах.

Он знал, что там они в цене, поэтому решил немного заработать, чтобы привести близким заграничные сувениры. Причем эти секундомеры он не украл, а купил на свои кровные в обычном спортивном магазине. Но тем не менее, в таком количестве вывозить их было нельзя, и вот за такую мальчишескую глупость он получил вполне реальный срок на зоне.

Вернувшись из заключения, он долго не мог найти нормальную работу. Четырехкратный призер первенств СССР и бывший член сборной страны с трудом устроился помощником тренера в одном из спортивных обществ. Попытался напомнить о себе на киностудии, но оказалось, что после осуждения его личное дело убрали в архив и больше снимать уже не планировали.

Так как зарплата в спортобществе была мизерной, чтобы содержать семью Алексею оставалось только по ночам разгружать вагоны на товарной станции.

И тут о его истории узнал Василий Шукшин. Они познакомились еще в конце пятидесятых на съемках фильма «Золотой эшелон», в котором Василий играл главную роль, а Алексей сыграл в одном из эпизодов. Оба сибиряка сразу нашли общий язык и стали друзьями. Правда потом их пути разошлись, и Шукшин потерял его из вида. О его злоключениях он впервые узнал, когда случайно наткнулся на него в коридоре «Мосфильма». Выслушал его исповедь и пошел к директору киностудии просить, чтобы Ванина вернули в работу.

К тому времени он снял «Живет такой парень», поэтому уже имел вес на «Мосфильме». Дело актёра вернули в отдел кадров, и сам же Шукшин сразу взял его в свой фильм «Ваш сын и брат» на одну из ролей первого плана.