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Ричард Воуро: жизнь с широко открытыми глазами

Ричард Воуро: жизнь с широко открытыми глазами

Автор:
13 февраля 2024 12:07
Сообщество : Искусство
Метки: Жизнь   Ричард Воуро   гениальность   глаза   картина   пастель   савант   способность   талант   художник   
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Ричард Воуро (1952-2006) прославился тем, что показал всем, что для того, чтобы увидеть красоту и поделиться ею с миром, не так уж нужно зрение в обычном понимании.

Когда мальчику было три года, родителям сказали, что он отстает в развитии от умеренной до тяжелой степени. Малыш также демонстрировал значительное аутичное поведение с характерным стремлением к однообразию, замкнутостью, хождением по кругу, бесконечным вращением предметов и нажиманием одной клавиши фортепиано по несколько часов подряд. Мальчик не владел речью до 11 лет. В детстве ему потребовалась операция по удалению катаракты на обоих глазах.

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Ричард начал рисовать на меловой доске примерно в 3 года. Он сразу же покрыл крошечную доску многочисленными изображениями. В 6 лет он попал в детский центр, где его познакомили с рисованием мелками, и тут же проявился его огромный талант.

Когда Ричарду было 12 лет, профессор Польской школы искусств в Лондоне Марьян Богуш-Шишко посмотрел рисунки Ричарда и был поражён. Он описал работы Ричарда как «невероятное явление, выполненное с точностью механика и видением поэта».

Как и другие саванты (люди с «островом гениальности»), Ричард обладал феноменальной памятью.

Он помнил, где нарисовал каждую картинку, и точно датировал их в уме. Он не использовал моделей для своих рисунков, а рисовал с изображений, увиденных лишь однажды, по телевизору или в книге в одном из книжных магазинов, которые он любил посещать.

Он всё прекрасно помнил, но часто добавлял к изображениям свои собственные штрихи, интерпретации или импровизации. Он был особенно очарован светом – его источниками и рассеиванием. Тона, которые он использовал для передачи света и теней, были невероятными.

Свою первую выставку Ричард провёл в Эдинбурге, когда ему было 17 лет. Сейчас художник-савант известен во всем мире. Одну из его выставок открывала Маргарет Тэтчер, когда была министром образования. Она приобрела несколько картин художника-саванта, как и Папа Римский Иоанн Павел II.

В 1983 году на  экраны  вышел трогательный фильм «С широко открытыми глазами», получивший множество наград во многих странах. Доктор Лоуренс Беккер, снявший его, рассказал, что фильм позволяет зрителю ощутить Ричарда Воуро и как высокоодарённого художника, и как личность. В нём показаны условия, которые позволили духу и таланту Ричарда расти и развиваться. Жизнь этого необычного художника и его творчество служат ярким доказательством силы и стойкости человеческого творческого духа.

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Метки: Жизнь   Ричард Воуро   гениальность   глаза   картина   пастель   савант   способность   талант   художник   
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Luc72 2 часа назад
"Сейчас художник-савант известен во всем мире. Одну из его выставок открывала Маргарет Тэтчер, когда была министром образования. Она приобрела несколько картин художника-саванта, как и Папа Римский Иоанн Павел II..."
А ему самому абсолютно плевать на это. У него есть кисти, есть краски... Есть кров над головой и, главное, вкусная еда... И все, ОН СЧАСТЛИВ, ему этого достаточно.

PS Никогда не задумывались, кто более счастлив, больной, который искренне считает себя Наполеоном и ведет себя так же, или его лечащий врач, которомц надо каждый день ходить на работу, каждый вечер возвращаться домой, где его ждут дети-засранцы и сварливая жена?
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