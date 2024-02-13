Ричард Воуро: жизнь с широко открытыми глазами

Ричард начал рисовать на меловой доске примерно в 3 года. Он сразу же покрыл крошечную доску многочисленными изображениями. В 6 лет он попал в детский центр, где его познакомили с рисованием мелками, и тут же проявился его огромный талант.

Когда Ричарду было 12 лет, профессор Польской школы искусств в Лондоне Марьян Богуш-Шишко посмотрел рисунки Ричарда и был поражён. Он описал работы Ричарда как «невероятное явление, выполненное с точностью механика и видением поэта».