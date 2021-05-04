Достопримечательности Кабардино-Балкарии

Мемориальный Дом-Музей Марко Вовчок

Дом украинской писательницы, в котором она жила последние два года своей жизни, с 1906 по 1907 год, стал музеем. В нем сохранились личные вещи и вся обстановка, какой она была при жизни Марко Вовчок, а также переписка с Шевченко, Писаревым, Гюго, Дюма. Ее могила находится здесь же, на территории усадьбы. Постройка признана памятником архитектуры, это единственный музей писательницы. Находится в Нальчике на улице Вовчок.