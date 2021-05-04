Достопримечательности Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкария – небольшая республика на юге нашей страны. Она граничит с Грузией, основную часть ее территории занимают предгорья и горы. Самая большая гордость региона – двуглавый красавец Эльбрус, который в хорошую погоду виден даже из соседних регионов. Приэльбрусье можно назвать одной огромной достопримечательностью, настолько много прекрасных и удивительных мест создано здесь природой
Гора Эльбрус
Самая высокая вершина России и Европы находится на границе республик Кабардино-Балкария и Крачаево-Черкесия. Покрыт 23 ледниками, которые питают крупные реки. Гора вулканического происхождения, имеет две вершины на расстоянии 1,5 км друг от друга. Высота Восточной вершины 5 621 метр, Западной – 5 642 метра, в седловине между ними построен самый высокогорный приют Кавказа (5 416 метров). Канатная дорога поднимается на высоту 3 847 метров.
Национальный парк «Приэльбрусье»
Природный парк находится в центральной части Кавказа. Территория охватывает ближайшие районы гор Эльбрус и Чегет, а также долину реки Баксан. Здесь встречается множество редких представителей флоры и фауны, некоторые не представлены больше нигде на планете. Отдых в Приэльбрусье – это катание с горных склонов зимой, альпинистские походы, чистый воздух, целебные нарзаны. Самые популярные маршруты по парку – на Эльбрус, к минеральным и термальным источникам, водопадам и горным озерам.
Горнолыжный комплекс «Эльбрус-Азау»
Комплекс представлен 7 трассами, в основном они относятся к синей категории, есть красная и черная трасса. Суммарная длина спусков 11 км, а перепад высот – около 2 км. На склонах первой и второй очереди есть кафе, закусочные, пункты проката. У подножия находится поселок поляна Азау – нижняя точка обеих канатных дорог и самый высокогорный населенный пункт Приэльбрусья. По периметру есть гостиницы, в шаговой доступности от подъемников.
Горнолыжный комплекс «Чегет»
Гора Чегет находится немного южнее Эльбруса, имеет две вершины, высотой 3 769 метров и 3 461 метр. У подножия находится одноименная поляна с современными гостиницами и развлечениями для туристов. Здесь катаются наиболее опытные лыжники: 16 км трасс относятся к красной и черной категории, хорошие условия для внетрассового катания. На высоту 3 050 метров поднимают 4 подъемника. С вершины Чегета открываются виды на Эльбрус, поселок Терскол и Баксанское ущелье.
Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник
Территория заповедника охватывает высокогорье Большого Кавказа, а именно 13-километровый хребет Безенгийской стены. Здесь находится вторая по высоте вершина нашей страны, гора Дыхтау. Более половины территории заповедника занимает нивальный пояс, это 256 ледников, дающих начало широкой сети горных рек. Зеленая часть заповедника – это леса и альпийские луга. Флора и фауна этих мест очень богата, есть краснокнижные виды и эндемики Кавказа.
Урочище Джилы-су
Место находится на северном склоне Эльбруса. Здесь из-под земли бьют теплые нарзанные источники (в среднем температура 22 – 24 0С). Помимо лечения, здесь есть на что посмотреть. С гор стекает четыре водопада, самый крупный из них, Султан, имеет высоту 40 метров и воду, окрашенную в серый цвет. Поляна Эммануэля летом покрывается якро-желтым ковром лютиков, а рядом с ней находятся необычные скалы «Каменные грибы». Серебряный источник бьет только с августа по сентябрь, наполняя холодную целебную ванну.
Чегемские водопады
Чегемское ущелье находится в часе езды от Нальчика. Скалы здесь сходятся очень близко, по дну ущелья, вдоль бурной реки Чегем проходит асфальтовая дорога. Водопады представляют собой сотни тонких струй, летящих с большой высоты и разносимых ветром мелкими брызгами. На первой смотровой площадке находятся кафе и рынок, отсюда можно подняться на второй ярус, где потоки более мощные. В 16 км от водопадов находится парадром – место сборов парапланеристов.
Голубые озера
Пять озер карстового происхождения находятся в 30 км к югу от Нальчика, в долине реки Черек Балкарский. Нижнее озеро – самое глубокое, предположительно 279 метров, имеет прозрачную воду с запахом сероводорода. Два верхних озера не очень глубокие, около 18 – 20 метров. Сухое озеро представляет собой большой водоем на дне глубокого провала глубиной 177 метров. Секретное озеро примерно равно по величине Нижнему, но имеет небольшую глубину. Все озера, кроме Нижнего, сообщаются, в них водится форель.
Водопад Гедмишх
Водопад находится на правом притоке реки Гедмишх близ поселка Хабаз Зольского района. Высота около 60 метров. Добраться до него можно по грунтовой дороге, но последний участок маршрута придется пройти пешком. Питается из горного родника. Водопад называют царским за великолепные виды. Среди зеленых горных лугов тысячи струй летят с высокого холма, разбиваясь в мелкую водяную пыль.
Баксанское ущелье
Самое известное ущелье Приэльбрусья: здесь расположены горнолыжные поляны и начинаются все маршруты восхождения. По нему течет река Баксан, проходит автотрасса, здесь находятся города Тырныауз, Баксан, поселки Терскол и Эльбрус. На всем пути пейзажи очень живописны, склоны сходятся очень близко и расступаются, расходятся более мелкие ущелья, скалы меняют свой оттенок. Во второй половине пути начинается густой хвойный лес, вплоть до самого Эльбруса.
Баксанский ледник
Второе название ледника – Большой Азау. Он является самым крупным в Приэльбрусье, его длина 9,28 км, а площадь – 23 км2. Находится у истоков реки Азау, в глубоком ущелье у отрогов Кюкюртлю. В результате таяния, он отступает на 31 метр в год. Чтобы подняться на него, необходима подготовка и альпинистское снаряжение. На поверхности небезопасно: под мелкой осыпью камней скользкий лед, случаются камнепады и ледопады.
Долина нарзанов
Долина реки Хасаут, окруженная горами и защищенная от ветров, получила свое название за обилие источников минеральной воды. На протяжении 3 км можно встретить 20 мощных источников, кажется, что вода в них буквально кипит. Она сильно газирована углекислотой, состав богат микроэлементами, особенно железом. Сама долина покрыта травами субальпийских лугов, окружена хвойным лесом. В окрестностях есть водопады, пещеры.
Замок Шато Эркен
Небольшой уголок средневековой Европы находится недалеко от Нальчика, близ села Черная речка. Красивый замок построен в наше время, он стоит посреди пруда, окруженного парковым комплексом, к воротам ведет перекидной мост. Весь комплекс принадлежит местному винодельческому предприятию, он открыт для туристов, экскурсии платные, по предварительной записи. В погребах хранятся лучшие вина, доступна дегустация.
Озера Шадхурей
Карстовые озера, окруженные альпийскими лугами, находятся в Зольском районе республики в 5 км от села Каменномостское. Раньше было три озера, но одно из них обмелело. Водоемы не питаются внешними источниками, вода из них не вытекает. Они слабо изучены из-за большой глубины (предположительно более 200 метров), сильных подводных водоворотов и течений. Большое озеро имеет размеры 270 на 170 метров, малое – 165 на 110 метров.
Плато Канжол
Очень удобная обзорная точка находится в 10 км от подножия Эльбруса. В хорошую погоду с плато открывается прекрасный вид на самую высокую гору страны. Летом сюда приезжают с палатками, чтобы насладиться видом на рассвете. Высота плато над уровнем моря 2 900 метров. Проехать сюда можно на авто с хорошей проходимостью, повернув из Баксанского ущелья в сторону села Кенделен, а затем проехав над Тызыльским ущельем.
Водопад «Девичьи Косы»
Водопад находится в верховьях Баксанского ущелья, на притоке реки Гарабаши, немного выше к северо-западу от поселка Терскол. Добраться до него можно пешком, тропа идет наверх от поселка, путь займет 2-3 часа. Срываясь с отвесной скалы, водопад разливается на множество струй, подобно девичьим волосам. Высота 25 метров, а ширина потока достигает 14 метров. Поблизости с этим местом снимали сцены к фильму Вертикаль.
Водопад Терскол (Мужские слезы)
Мощный и очень красивый водопад находится в ущелье Терскол, в 5 км от одноименного поселка. Добраться до него можно по пешеходной тропе. Вода в источнике холодная, очень чистая и вкусная. Поток срывается с отвесной базальтовой скалы, разделенной на продольные слои. Если подняться к основанию водопада, можно выйти из ущелья через перевал и попасть к обсерватории.
Термальные источники Аушигера
Источники находятся в селе Аушигер, в Черкесской долине. Расстояние от Нальчика 20 км. Месторождение на глубине 4 000 метров было обнаружено в 50-е годы. Сегодня здесь построено 4 термокомплекса с открытыми бассейнами, закрытыми купальнями, гостиницами и кафе. Температура воды примерно 40 – 50 0С. Во всех комплексах состав и температура воды примерно одинаковые, она лечит заболевания при приеме внутрь, а при купании снимает стресс и усталость, омолаживает тело.
Озеро Тамбукан
Большое бессточное соленое озеро находится на границе Кабардино-Балкарии и Ставрополья, в 9 км от Пятигорска. На дне водоема залегает около 1,5 миллионов тонн лечебной грязи, используемой в медицине и косметологии, ее поставляют в здравницы Кавказа. Площадь озера 1,7 км2, средняя глубина около 2 метров. Вода кажется очень темной из-за грязи, имеет специфический запах. Добраться до озера легко по автотрассе Пятигорск-Нальчик.
Обсерватория Пик Терскол
Международная станция находится на южном плече Эльбруса, на высоте 3 150 метров. Добраться до нее можно поднявшись немного выше к северу от села Терскол, грунтовая дорога ведет мимо водопада Девичьи косы. Обсерватория эксплуатируется совместно с Украиной, внутрь вход для туристов закрыт. Подъем к объекту используют для акклиматизации, также отсюда открываются прекрасные виды на ущелье и Эльбрус.
Озеро Донгуз Орун-Кёль
Горное озеро находится на южном склоне Чегета на высоте 2 800 метров, в очень живописной долине, покрытой альпийскими лугами. Здесь проходит пограничная территория между Россией и Грузией. Озеро проточное, впадающие в него ручей и река несут с вершин размытые горные породы, из-за чего вода красиво окрашивается, берега заболочены. К озеру можно спуститься с вершины Чегета или пройти от станции канатной дороги, маршрут несложный.
Национальный музей Кабардино-Балкарии
Музей в столице республики действует с 1921 года, имеет несколько структурных подразделений, коллекция насчитывает более 1 500 единиц. Экскурсионные программы и лекции направлены на сохранение знаний об истории, искусстве и географии края. Проводятся выставки современных художников, богатая экспозиция археологических находок, особое внимание уделяется истории обороны во время Великой Отечественной войны.
Водопад Азау
К водопаду ведет экологический маршрут от поляны Чегет. Если отправляться из Терскола, путь займет не больше 20 минут, тропа несложная, идет по красивым лесам вдоль реки Баксан, трудности могут быть только на последних 50 метрах пути. Находится на реке Азау, берущей начало от одноименного ледника. Водопад достаточно мощный, зимой превращается в огромную ледяную глыбу, свисающую с отвесной скалы.
Озеро Сылтранкёль
Очень красивое зеро находится в окрестностях поселка Верхний Баксан, в котловине у подножия гор Сылтран и Мукал. От поселка к озеру идет пешеходная тропа, путь неблизкий, может занять до 6 часов в одну сторону. Водоем обрамлен скалистыми берегами с островками зеленой растительности, с одной стороны отгорожен природной плотиной из разрушенных скал. С другой стороны – подъем на горный перевал, с которого открывается вид на Эльбрус.
Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»
Село Верхняя Балкария находится в Черекском районе, в 65 км от Нальчика. Дорога к нему идет через Черекское ущелье. Здесь был образован единый археолого-туристический комплекс, объединяющий руины древних горских поселений, сторожевые башни, склепы. Также в состав комплекса включают природные достопримечательности: Черекская теснина, Урочище Уштулу с минеральными источниками.
«Город мертвых» в Эльтюбю
Село Эльтюбю находится в Чегемском районе, в 17 км от Чегемских водопадов. Балкарское поселение было в этом месте с древних времен. На одном из склонов гор, окружающих село, сохранились остатки могильных склепов XI – XVIII веков. Внутреннее убранство сооружений не сохранилось. Город мертвых признан памятником истории. Место красивое и очень живописное, пропитано атмосферой древности и спокойствием.
Мемориальный комплекс «100 шагов к Кайсыну»
Кайсын Кулиев – советский балкарский поэт, горячо любимый на своей родине. В память о поэте, его родном селе, Верхнем Чегеме, на народные средства построен мемориальный комплекс. Он представляет собой каменные ворота, от которых идет каменная стена длиной 350 метров, до самой усадьбы Кулиевых. В нее встроены 100 черных плит с нанесенными на них стихами поэта и цитатами известных людей о нем.
Водопад Кызылкол-су
Этот водопад обязательно необходимо посетить всем, кто приезжает в урочище Джилы-Су, он находится за основной поляной, в 400 метрах от водопада Султан. Название переводится как «красная вода», так как окружающие скалы имеют красный оттенок. Речка Кызыл-Кол срывается с высоты 20 метров, образуя под собой небольшой каньон. Любоваться водопадом можно с верхней точки скалистого уступа, спускаться вниз очень сложно и опасно.
Водопад Каракая-су
Один из самых мощных водопадов урочища Джилы-Су, находится в получасе ходьбы вниз вдоль реки Малка, высота 30 метров. Образован в месте впадения в нее речки Каракая-Су. Название означает «черная вода», красновато-желтые скалы здесь имеют черные полосы. Поток прекрасен в любое время года, мелкие брызги разносятся далеко вокруг. Замерзая зимой, водопад образует сказочный ледяной нарост на скале.
Тызыльская теснина
Очень красивое ущелье реки Кенделен-Тызы признано памятником природы. Участок имеет протяженность 35 км, склоны могут сходиться очень близко, а в некоторых местах, наоборот, становятся пологими и широко расступаются. Ущелье очень зеленое, по его склонам стекают многочисленные небольшие водопады. В конце находится плато с целым комплексом водопадов, под ними есть вход в пещеру с окаменелыми останками неизвестного животного.
Музей альпинизма имени Владимира Высоцкого
Музей в Приэльбрусье, в горном селе Тегенкли, работает с 1997 года. Здесь собраны охотничьи трофеи и чучела животных, снаряжение альпинистов, предметы быта горцев. Центральное место экспозиции занимает выставка, посвященная Владимиру Высоцкому. Он часто бывал в этих местах, дружил с директором и основателем музея. Интерес представляют также живописные окрестности и само здание, построенное из застывшей лавы.
Мемориальный Дом-Музей Марко Вовчок
Дом украинской писательницы, в котором она жила последние два года своей жизни, с 1906 по 1907 год, стал музеем. В нем сохранились личные вещи и вся обстановка, какой она была при жизни Марко Вовчок, а также переписка с Шевченко, Писаревым, Гюго, Дюма. Ее могила находится здесь же, на территории усадьбы. Постройка признана памятником архитектуры, это единственный музей писательницы. Находится в Нальчике на улице Вовчок.
Памятник «Героям обороны Приэльбрусья»
Памятник был открыт в 1987 году на склоне горы Эльбрус. Он находится около музея Боевой Славы на станции канатной дороги «Мир» на высоте 3 500 метров. Представляет собой стелу высотой 4,5 метра, окруженную стелами меньших размеров с нанесенными на них именами погибших в боях. Фашисты верили в мистическую победу, стараясь удержаться на вершине, их остановил подвиг защитников Приэльбрусья. Является самым высокогорным памятником в мире.
Памятник войнам, погибшим при обороне Эльбруса в 1942-1943 годах
В поселке Терскол, на правом склоне Баксанского ущелья, находится памятник. Здесь были захоронены останки тел роты лейтенанта Григорьянца, которая была полностью уничтожена отрядом Эдельвейс при попытке штурма в 1942 году. Их обнаружили только в 2013 году, а захоронили перед 70-летием Победы. Над захоронением установлена плита с именами воинов, горит вечный огонь.
Атажукинский сад
Парк культуры и отдыха города Нальчик считается вторым по величине на северном Кавказе, после кисловодского парка. Площадь превышает 250 гектаров, главная аллея имеет протяженность 1,5 км. По выходным и праздникам на ней звучит музыка. Территория очень зеленая, есть редкие экзотические растения, голубые ели, устроено много детских зон и аттракционы. Канатная дорога ведет из парка на гору Малая Кизиловка, прямо к ресторану «Сосруко».
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