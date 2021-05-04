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Достопримечательности Кабардино-Балкарии

Достопримечательности Кабардино-Балкарии (36 фото)

Автор:
04 мая 2021 09:14
Сообщество : Путешествия
Метки: Достопримечательности Кабардино-Балкарии   Кабардино-Балкария   достопримечательность   красота   природа   фото   
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Кабардино-Балкария – небольшая республика на юге нашей страны. Она граничит с Грузией, основную часть ее территории занимают предгорья и горы. Самая большая гордость региона – двуглавый красавец Эльбрус, который в хорошую погоду виден даже из соседних регионов. Приэльбрусье можно назвать одной огромной достопримечательностью, настолько много прекрасных и удивительных мест создано здесь природой

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Метки: Достопримечательности Кабардино-Балкарии   Кабардино-Балкария   достопримечательность   красота   природа   фото   
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