45 главных достопримечательностей Казани

На его территории расположены мечеть Кул-Шариф, башня Сююмбике, музей естественной истории и центр Эрмитаж-Казань.

Одним из обязательных мест для прогулок туристы считают пешеходную улицу Баумана. На ней много красивых зданий, а также установлены два разных и необычных памятника символам города – Казанскому коту и дракону Зиланту. В пригородной зоне стоит посетить остров-музей Свияжск и место удивительной природной красоты – Голубые озера.

Музей заповедник «Казанский Кремль»

Памятник истории и архитектуры, внесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО. Казанский кремль включает в себя несколько сооружений разных культур и назначений – Губернский дворец, Пушечный двор, Благовещенский собор, оборонительные сооружения. По официальной версии самые ранние постройки кремля возведены в X веке. В помещениях размещены музеи – истории государственности, естественной истории, исламской культуры, Эрмитаж-Казань.