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45 главных достопримечательностей Казани

45 главных достопримечательностей Казани (46 фото)

Автор:
07 мая 2021 09:19
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   города   достопримечательность   казань   природа   фото   
78
46

Казань – удивительный разноплановый город. Здесь соседствуют старинные памятники архитектуры и современные футуристические здания, христианские соборы и мечети мусульман, есть необычное религиозное сооружение – Храм всех религий. Главной достопримечательностью города является Казанский кремль, в котором сочетаются русский и татарский архитектурные стили.

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Метки: в мире   города   достопримечательность   казань   природа   фото   
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