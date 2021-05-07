45 главных достопримечательностей Казани

Казань – удивительный разноплановый город. Здесь соседствуют старинные памятники архитектуры и современные футуристические здания, христианские соборы и мечети мусульман, есть необычное религиозное сооружение – Храм всех религий. Главной достопримечательностью города является Казанский кремль, в котором сочетаются русский и татарский архитектурные стили.
На его территории расположены мечеть Кул-Шариф, башня Сююмбике, музей естественной истории и центр Эрмитаж-Казань.
Одним из обязательных мест для прогулок туристы считают пешеходную улицу Баумана. На ней много красивых зданий, а также установлены два разных и необычных памятника символам города – Казанскому коту и дракону Зиланту. В пригородной зоне стоит посетить остров-музей Свияжск и место удивительной природной красоты – Голубые озера.
Музей заповедник «Казанский Кремль»
Памятник истории и архитектуры, внесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО. Казанский кремль включает в себя несколько сооружений разных культур и назначений – Губернский дворец, Пушечный двор, Благовещенский собор, оборонительные сооружения. По официальной версии самые ранние постройки кремля возведены в X веке. В помещениях размещены музеи – истории государственности, естественной истории, исламской культуры, Эрмитаж-Казань.
Кремлевская набережная
Имеет протяженность полтора километра. Проходит от Казанского кремля до центра Казан. Обновленная набережная, открытая в 2015 году, является популярным местом пешеходных прогулок. Здесь работают аттракционы, можно взять в прокат велосипеды, зимой заливают каток. Набережная разделена на зоны – аллея искусств, молодежная аллея, аллея семьи. Обустроено множество фотозон, клумб, установлены интересные скульптуры.
Мечеть «Кул-Шариф»
Один из символов Казани, расположенный на территории Казанского кремля. Является не только религиозным сооружением, но и центром просвещения, а также мемориалам памяти защитников города. Главная мечеть города достроена в 2005 году. Она состоит из 4 минаретов, каждый высотой 58 метров. Диаметр купола – 17 метров. Стены мечети украшены орнаментами, а стрельчатые окна – витражами. Здание облицовано белым мрамором.
Улица Баумана
Является самой старой улицей в историческом центре города. Пешеходная улица протяженностью почти 2 км круглогодично привлекает к себе тысячи туристов. Это красивое место с множеством необычных памятников, кафе, фонтанами, развлечениями и торговлей. Здесь собираются уличные художники и музыканты. Улица проходит через площадь Тукая с прекрасным архитектурным ансамблем разных стилей – модерн, хай-тек, ампир.
Старо-Татарская слобода
Историческая достопримечательность, в которую входит десятки построек – мечети, дома купцов, жилые дома, торговые ряды. В отличии от улицы Баумана здесь спокойно и тихо – можно в уединении насладиться татарскими архитектурными шедеврами. Наиболее интересными зданиями слободы являются Сенная мечеть, Доходный дом купца Аппакова, Мечеть аль-Марджани, Бурнаевская мечеть, литературный музей Тукая.
Благовещенский собор Казанского кремля
Памятник русской архитектуры XVI века. Это самое древнее каменное сооружение на территории Кремля. До реконструкции собор обстановкой и обликом напоминал Успенский собор в Московском Кремле. Особым местом для паломничества является келья святителя Гурия, где сохранился написанный им образ спасителя. В соборе воссоздано историческое убранство – фрески, росписи, элементы декора. Работает музей православного искусства.
Центр семьи «Казан»
Дворец бракосочетания расположен на круглом насыпном полуострове у реки Казанка. Современное здание, открытое в 2013 году, имеет форму котла для приготовления разных блюд. Подсветка в темное время суток напоминает яркий пылающий костер. На крыше расположена смотровая площадка, с которой можно осмотреть город с высоты в 32 метра. Залы центра оформлены традиционными татарскими узорами и орнаментом.
Национальный музей Республики Татарстан
Открыт более 100 лет назад – в 1895 году. Фонды музея насчитывают более 750 000 экспонатов. Основой музея стала частная коллекция Андрея Лихачева. Для детей и взрослых проводят тематические экскурсии по экспозициям музея. Есть городские и загородные экскурсии по историческим объектам. Важными видами деятельности музея являются организация экспедиций и издание работ по нумизматике, этнографии, краеведению.
Башня Сююмбике
Старинная дозорная башня, построенная в XVIII веке. О точной дате постройке до сих пор ведутся споры среди ученых-историков, ее появление окутано множеством мистических легенд. Многие называют башню Сююмбике самым таинственным местом в городе. Есть поверье об исполнении 3 желаний при прикосновении лба к стене башни. Высота ее – 58 метров. Башню называют «падающей», так как отклонение шпиля составляет около 2 метров.
Татарская деревня «Туган Авылым»
Этнографический музей в центре города. Это прекрасная возможность для гостей и жителей города познакомится с сельскими традициями, бытом и народными ремеслами. Представляет собой архитектурный город-музей, сделанный из бревен. У главных ворот расположен памятник эчпочмаку – татарскому национальному пирожку в виде треугольника. В деревне есть ремесленные мастерские, детские площадки, кафе, искусственный пруд.
Парки и скверы – места для прогулок
Интересные места, где можно погулять в черте города.
Парк Тысячелетия
Местные жители называют его парком Миллениум. Это самый молодой парк города. В его центре оборудована большая площадка для проведения городских праздников с фонтаном в виде казана. Парк разделен аллеями на несколько зон – сад печали, сад зарождения, восточный сад, сад непрерывного цветения. В оформлении кованой ограды парка использованы национальные мотивы и фигуры зилантов. Близ парка находится озеро Кабан.
Мемориальный парк Победы
На территории парка площадью около 50 га расположены памятники, монументы, музей военной техники, озеро, зеленые насаждения. Особое внимание посетители уделяют выставке военных машин. Около каждого экспоната стоит информационный стенд. Установлен мемориал в честь погибших воинов, комплекс «книга памяти», стела Победы. На искусственном водоеме в парке часто проводят соревнования радиоуправляемых водных моделей.
Парк имени Горького
Занимает территорию в 1 га в центре города. Украшением парка является большой цветомузыкальный фонтан в виде шахматной доски. Днем в струях воды с удовольствием играют дети, а в темное время суток начинается световое шоу. В спортивной части парка есть футбольное поле, скай-парк, можно прокатиться на лошадях. Северная сторона парка больше подходит для прогулок – небольшие горы, живописные пейзажи, мосты над оврагами.
Озеро Кабан
Недавно благоустроенная набережная озера Кабан является популярным местом прогулок у гостей и жителей города. Прогулочная зона имеет протяженность более 3 км. На воде размещен фонтан с подсветкой. Для пикника у воды на свежем воздухе обустроена зона барбекю с беседками и мангалами. На набережной часто проводят фестивали, выставки и перфомансы. Есть туристические объекты – Закабанная мечеть, Дом Исанбаевых, центр Сувар.
Сад «Эрмитаж»
Старинный сад около площади Тукая. До середины XIX века эта территория считалась «нечистой» среди местных жителей, говорили, что здесь обитают призраки. В начале XX века сад «Эрмитаж» был главным городским парком, здесь проводили народные гуляния, празднования, устраивали концерты. В 2005 году сад облагородили и благоустроили. Сейчас это одно из любимых мест для прогулок туристов и жителей города.
Парк имени Урицкого
Один из самых ухоженных парков города. Его реконструкция в 2016 году выполнена по европейским стандартам. Прогулочные аллеи парка окружает большое количество зелени, есть кафе, Wi-Fi. Для семей с детьми есть аттракционы, батут, качели. Работает прокат лодок на небольшом пруде, в котором живут утки. Через канал перекинуты красивые ажурные мостики. Для спортивных гостей есть футбольное поле, стадион, беговые дорожки.
Казанский зооботанический сад
Расположен на берегу озера Кабан. Был просто ботаническим садом до объединения с зоопарком в 1931 году. Ботаническая коллекция сада состоит более чем из 1000 видов растений, зоологическая – из 160 видов животных. Наиболее обширно представлены виды млекопитающих животных – копытные, сумчатые, хищники, приматы, парнокопытные. Есть птицы и рептилии, в том числе крокодилы. Обустроен уголок контактного зоопарка.
Архитектурные достопримечательности
Красивые памятники архитектуры и градостроительства.
Дворец Земледельцев
Монументальное здание в стиле классицизма расположено на Дворцовой площади. В деталях оформления использованы вычурность барокко и ренессанса, поэтому его часто сравнивают с шедеврами архитектуры Франции и Италии. Центральным фрагментом в оформлении является бронзовое дерево, символизирующее плодородие земель Татарстана. Осмотреть административное здание можно только снаружи.
Александровский пассаж
Здание интересно своей архитектурой – его стиль больше характерен для Западной Европы. В его оформлении использованы элементы барокко и ренессанса. Интересной деталью является скульптура женщины с младенцем. Пассаж возведен в конце XIX века и на тот момент он стал самой дорогой постройкой города. Здание было невероятно современным – лифт на пятый этаж, электрическое освещение, стеклянные потолки, отопление.
Колокольня Богоявленского собора
Историческая постройка, являющаяся одной из главных достопримечательностей города. Колокольня долгое время была самым высоким строением в городе, особенно внушительно она выглядит на фоне небольших размеров самого храма. Красота и величие колокольни привлекают к себе внимание туристов. В настоящее время ее помещения используются как в религиозных, так и в музейных целях – проводятся выставки, экспозиции.
Мост Миллениум
Возведен в честь 1000-летия города, что отражает название моста. Является самым высоким подвесным мостом в городе. Его конструкция состоит из нескольких пилонов, часть из них составляет большую букву «М» высотой 45 метров. Длина моста – 1524 метра, ширина – 28 метров. Мост предназначен для движения пешеходов и автомобилей. Наиболее эффектно он выглядит в темное время суток, когда включают яркую подсветку.
Комплекс зданий Казанского университета
Архитектурный ансамбль, являющийся особо ценным объектом культуры и истории России XIX века. Здания построены в разных стилях. Главный корпус и прилегающие к нему здания – в стиле русского классицизма, химический корпус – в стиле советского неоклассицизма, культурно-спортивный центр и высотные здания – в стиле модернизма. Все вместе они составляют гармоничную и яркую городскую достопримечательность.
Петербургская улица
Имеет протяженность 1800 метров, из которых 500 метров являются только пешеходными. Находится в историческом центре города и является комплексной достопримечательностью города. Пешеходная часть улицы реконструирована к юбилею тысячелетия Казани и представляет собой «уголок Петербурга». Здесь размещены ротонды, стильные мостики, изящные оградки, скульптуры, торговые и административные здания.
Культовые места – мечети, храмы и монастыри
Самые известные и красивые комплексы сооружений для культовых нужд.
Петропавловский собор
Знаковый для города памятник культуры и архитектуры XVIII века. Построен в стиле барокко в качестве обычного приходского храма, однако его великолепный и красивый облик оценили и представители искусства и культуры – Пушкин, Шаляпин, Дюма, и даже российские императоры. Примечательно, что архитектор проекта собора неизвестен до сих пор. Двухъярусный собор имеет высоту 52 метра, купольный свод составляет 32 метра в высоту.
Храм всех религий
Необычное творение архитектуры расположено в поселке Старое Аракчино под Казанью. Создатели называют его центром духовного единения, цель которого – объединение всех религий под одной крышей. В помещениях храма не проводят религиозные службы, они используются как музей и архитектурный символ монотеизма. Комплекс включает в себя основные религии – католицизм и православие, мусульманство, иудаизм, буддизм и многие другие.
Мечеть аль-Марджани
Расположена в Старо-Татарской слободе. Построена по личному разрешению императрицы Екатерины II в конце XVIII века. Имеет трёхъярусный минарет. В оформлении смешаны стили национальных татарских мотивов и декора «петербургского барокко». Молельные залы на втором этаже украшены лепниной разных цветов и позолоченными растительными орнаментами. Ночью здание красиво освещается подсветкой.
Свято-Успенский Зилантов монастырь
Святыня, расположенная на Зилантовой горе, основана царем Иваном Грозным в 1552 году. На протяжении XVII-XVIII веков сложился ансамбль монастыря – Успенская церковь, храм Спаса Нерукотворного, храм Митрополита Алексея. Из всех старинных построек к настоящему времени сохранился только Успенский собор или собор Всех Святых. Остальные современные постройки возведены на рубеже XX-XXI веков.
Казанский Богородицкий монастырь
Монастырь, построенный в центре Казани, чтят как жители города, так и его гости. Это невероятно красивый архитектурный комплекс, занимающий несколько гектаров. В состав монастыря входят часовни, церкви, соборы, колокольня. Самым древним из сохранившихся сооружений монастыря является Софийская церковь. В 2004-2005 годах отреставрирован основной храм обители – Крестовоздвиженский. Ежегодно сюда съезжаются тысячи паломников.
Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году
Памятник русским воинам расположен на небольшом острове на реке Казанка. Среди местных жителей популярно его неофициальное название – Храм Ильи Муромца. Интересный внешний вид, местоположение, легенды и тайны, окутавшие историю постройку храма, делают его одним из самых необычных памятников Казани. Храм выполнен в виде пирамиды, в подземелья храма ведет спиральный ход, в стенах которого расположены гробницы.
Культурные достопримечательности – музеи и театры
Самые популярные и интересные варианты культурного досуга.
Музей естественной истории Татарстана
Является частью музейного комплекса Казанского кремля. Его экспозиции рассказывают о геологии планеты Земля с момента создания до момента появления на ней первого человека. Постоянные выставки музея занимают 12 залов на втором этаже. Размещены коллекции минералов, метеоритов, первых живых организмов, скелеты динозавров. Для облегчения восприятия информации установлены игровые экспонаты, есть интерактивные развлечения.
Центр «Эрмитаж-Казань»
Находится в музейном комплексе Хазинэ в здании бывшего юнкерского училища на территории Казанского кремля. Площадь выставочных залов составляет около 1000 м². Есть также лекционные и информационные залы. В музейных залах предлагают к осмотру старинные экспонаты, графику, живопись, предметы из драгоценных металлов, древнее оружие XIII-XIII веков, современные арт-объекты. Проводятся интерактивные исторические мероприятия.
Художественная галерея Славы Зайцева
Выставочное арт-пространство казанского художника. В основе постоянной экспозиции лежит коллекция работ автора. Картины Зайцева уникальны тем, что они созданы без красок. Используется глянцевая журнальная живопись, а также такие материалы как гвозди, земля, деньги, нитки, цветной скотч, значки и другое. Нетрадиционный подход к искусству позволил галерее Зайцева стать одной из городских достопримечательностей.
Музей «Городская панорама»
В музее представлены яркие мультимедийные экспонаты, рассказывающие о современности и истории Казани. Их создавали ученые и художники с применением современных цифровых технологий. Экспозиции состоят из уникальных макетов, интерактивных стендов. Гости виртуально становятся участниками событий разных периодов истории. Управляя с высоты птичьего полета городской панорамой джойстиком, гости могут посетить любое место.
Театр кукол «Экият»
Основан в 1934 году. Все эти годы театр непрерывно развивался, и сейчас является одним из самых значимых кукольных театров страны. Здание театра выглядит игрушечным дворцом с башенками. Внутри – парк с фонтанами и небольшими детскими бассейнами. Интересен и внутренний интерьер. Колонны сделаны в виде шахматных фигур, кресла – в виде тронов. Спектакли рассчитаны на разные возрастные группы, есть спектакли для взрослых.
Памятники и скульптуры Казани
Самые известные памятники в городе.
Памятник Мусе Джалилю
Памятник поэту-патриоту является ключевой фигурой мемориального комплекса. Высота памятника – 8 метров. Скульптор – Цигаль, архитектор – Голубовский. Памятник открыт в 1966 году. Он установлен напротив Казанского кремля. Поэт изображен в порыве ярости, пытающегося освободиться от колючей проволоки. На стене из каменных блоков высечены стихи Джалиля, рядом установлен барельеф с соратниками героя.
Памятник Коту Казанскому
Считается одним из символов города. Он расположен на одной из главных улиц – Баумана. Про этого персонажа из народного фольклора XVI века сложено множество легенд и сказаний. Памятник установлен в 2009 году по проекту скульптора Игоря Башмакова. Он выполнен из алюминия цвета состарившегося серебра, высота составляет 3 метра, ширина – 2,8 метра. Представляет собой фигуру кота, лежащего на кушетке в беседке.
Памятник дракону Зиланту
Памятник в виде мифического крылатого змея-дракона установлен в 2009 году к 1000-летию Казани. В 2011 году памятник сделали более изящным, корону и чешуйки змея украсили позолотой. Зилант – герой народных эпосов, символ города. Считается, что он живет в озере Кабан и охраняет сокровища. Его изображение было на печати Казанского хана, а затем на гербе Казанской губернии. Скульптура расположена на пешеходной улице Баумана.
Активный отдых и зрелища
Места, куда можно сходить, чтобы интересно провести время.
Аквапарк «Ривьера»
Один из самых крупных аквапарков мира. В нем расположено около 50 водных развлечений и аттракционов, волновой бассейн, зона с турецкой и финской саунами, джакузи, баром и солярием. Для любителей экстрима есть водные горки – Ниагара длиной 211 метров, Анаконда – подойдёт тем, кто любит порожистый и стремительный спуск, Торнадо с огромной воронкой. Самым бесстрашным гостям предлагают покорить горку Мертвая петля.
Стадион «Ак Барс Арена»
Спортивный комплекс, построенный специально к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Площадь стадиона – 28 га. Разработкой проекта занимались ведущие архитекторы, авторы известных на весь мир спортивных объектов. В настоящее время на стадионе проводят как спортивные мероприятия, так и культурные, развлекательные, городские праздники. Зимой на территории стадиона работает каток.
Международный конно-спортивный комплекс «Казань»
Один из самых крупных ипподромов не только в России, но и в Европе. Его площадь – 9,11 га, вместимость – 6000 зрителей. Открыт в 2005 году на территории бывшего аэропорта. В настоящее время это крупный зрелищный центр, гости которого могут приобщиться к конному делу, стать зрителем конных скачек, прокатиться верхом на лошади под руководством опытных инструкторов. По территории комплекса проводятся организованные экскурсии.
Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена»
Спортивно-концертный комплекс, один из самых больших в России. Является домашней ареной для хоккейного клуба АК Барс. Общая вместимость зала – почти 11000 человек. Трибуны специально спроектированы так, что с любого места отлично видно всю арену. Для посетителей установлены специальные эргономичные кресла. Из панорамных окон ЛДС хороший вид на город, реку Казанка и Казанский кремль. Есть буфет и ресторан.
Развлекательный центр «FUN24»
Крупный крытый центр развлечений. На большой игровой зоне размещены около 30 аттракционов, 5D-кинотеатр, боулинг, бильярд, роллердром, лазертаг, игровые автоматы, тир, аэрохоккей. Гости центра платят только за вход и безлимитно пользуются всеми развлечениями. В центре проводят развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Есть кафе, бар. На верхнем этаже работает ресторан с панорамными окнами.
Парк аттракционов «Кырлай»
Находится в центре города у реки Казанка напротив Казанского кремля. Парк основан в 2004 году. В нем работает около 30 аттракционов, есть культурные и развлекательные площадки. В заведениях общепита предлагают детское и взрослое меню, на всей территории парка есть точки продажи мороженого, лимонада, сладкой ваты. На сцене парка проводят городские мероприятия, в том числе с участием известных эстрадных артистов.
Достопримечательности в окрестностях Казани
Топовые места, куда можно съездить рядом с Казанью на один день.
Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»
Расположен в 60 км от Казани на острове между реками Волга и Секерка. Знаменит большим количеством религиозных исторических и архитектурных памятников – 37 из них являются объектами наследия культуры. На территории музея-заповедника проводят экскурсионные программы, включающие посещение экспозиций музея истории, обзорную экскурсию по городу, участие в интерактивной программе со стрелецкими забавами.
Голубые озера
Комплекс из трех необычных озер, находящийся в 20 км от города. Озера расположены на территории одноименного заказника. Водоемы карстового происхождения образованы около 200 лет назад. Вода в них имеет голубой цвет и кристально прозрачна. Видимость в воде достигает 40 метров. Дно озер покрыто лечебной солевой грязью. Для желающих поправить здоровье рядом с озерами построен санаторий Кукушка.
Источник:
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