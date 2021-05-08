Как СССР выиграл «газовую войну» за Европу

Решение о строительстве газопровода Уренгой – Помары – Ужгород (Ямал – Среднее Поволжье – Западная Украина) Москва приняла в конце 1970-х годов. Европе (тогда Европейскому экономическому сообществу) сделали предложение: вы нам помогаете строить магистраль, предоставив кредиты и технологии, а мы гарантируем поставки природного газа на четверть века вперёд по фиксированным ценам. В сущности, это было продолжение сделки века «газ – трубы» – долгосрочного соглашения 1970 года между СССР и Федеративной Республикой Германией (ФРГ) о поставке в СССР труб большого диаметра и другого оборудования для строительства газопровода в Западную Европу с платой за поставленные трубы и оборудование газом с месторождений Западной Сибири. Первый советский газ пришёл в ФРГ в 1973 году. В 1975–1979 гг. построен газопровод «Союз» (или «Оренбург – Западная граница СССР»). Он проходил по территории России, Казахстана и Украины.