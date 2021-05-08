Как СССР выиграл «газовую войну» за Европу

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Навязчивой идеей команды Рональда Рейгана был срыв строительства газопровода из Ямала в Европу. США всеми силами старались подорвать нефтегазовые доходы Москвы. Однако СССР взял вверх в газовой войне 1981–1984 гг.
Артерия Уренгой – Европа
Протянув две нитки газопровода в Западную Европу, Москва могла гарантированно получать 15–20 млрд долларов в год и привязывала европейских потребителей к себе. Страны Европы попадали в сильную энергетическую зависимость от СССР. В сочетании с мощными группировками Советской армии в Польше, Восточной Германии и Чехословакии, которые нависали над Бонном, Парижем, Брюсселем и Римом, это было опасно для Запада. Также Москва получала новый поток твёрдой валюты, что в теории позволяло СССР провести модернизацию, сделав новый решительный прорыв в развитии страны.
Решение о строительстве газопровода Уренгой – Помары – Ужгород (Ямал – Среднее Поволжье – Западная Украина) Москва приняла в конце 1970-х годов. Европе (тогда Европейскому экономическому сообществу) сделали предложение: вы нам помогаете строить магистраль, предоставив кредиты и технологии, а мы гарантируем поставки природного газа на четверть века вперёд по фиксированным ценам. В сущности, это было продолжение сделки века «газ – трубы» – долгосрочного соглашения 1970 года между СССР и Федеративной Республикой Германией (ФРГ) о поставке в СССР труб большого диаметра и другого оборудования для строительства газопровода в Западную Европу с платой за поставленные трубы и оборудование газом с месторождений Западной Сибири. Первый советский газ пришёл в ФРГ в 1973 году. В 1975–1979 гг. построен газопровод «Союз» (или «Оренбург – Западная граница СССР»). Он проходил по территории России, Казахстана и Украины.
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Европейцы с радостью согласились и обещали кредиты по пониженным ставкам. В 1981 году немецкие банки предоставили кредит в 3,4 млрд марок. Затем были подписаны кредитные соглашения с французскими банками и японскими. Сделка была выгодной для Европы. Европейцы получали новый канал поставки углеводородов, независимый от арабов, склонных шантажировать повышением цен. Москва также выигрывала. Союз мог построить газопровод и сам, но предпочёл взять выгодные ссуды. Как отмечал бывший в то время первым заместителем министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Юрий Баталин, удалось согласовать цену на газ – 146 долларов за тысячу кубометров. Заключили и другое выгодное соглашение: европейцы строили нам современные газоперекачивающие (компрессорные) станции мощностью в 25 тыс. киловатт, поставляли для них турбины и новейшие средства управления.
«Русские идут!»
Такая перспектива вызвала большое раздражение в Вашингтоне. Америка изо всех сил пыталась подорвать положение СССР, а европейцы, выходит, помогали русским? ЦРУ подготовило аналитическую записку, в которой отмечалось, что СССР способен поставить Западный Берлин, Баварию и Австрию в почти стопроцентную зависимость от своего газа. А вся Западная Европа попадала в 60-процентную энергетическую зависимость от России.
В мае 1981 года глава ЦРУ Уильям Кейси и руководитель Пентагона Каспар Уайнбергер провели совещание, на котором поднималась тема и русского газопровода. Американцы отметили, что этот проект необходимо сорвать, иначе русские получат огромное стратегическое преимущество и обеспечат большой приток средств. Нужно торпедировать энергетический проект. Госсекретарь Александр Хейг послал в турне в Западную Европу своего заместителя по экономическим вопросам Мейера Рашниша. Он предлагал европейцам различные дурацкие и невыгодные Западной Европе альтернативы. Мол, взамен русского газа Америка завалит Европу углем. Можно производить из угля синтетическое топливо, как делала гитлеровская Германия в годы Второй мировой войны. Использовать газ Норвегии. Однако эти альтернативы были настолько дорогими и нереальными, что в западноевропейских столицах от американских идей отказались.
В США начали прорабатывать другие идеи. К примеру, протянуть газопровод из Алжира либо из Ирана через Турцию и Грецию. Параллельно администрация Рейгана вводит запрет на поставки в СССР высокотехнологичного американского оборудования и начинает давить на европейцев. Но Европа упорно не желала отказываться от русского газа. Даже после введения в Польше военного положения и чрезвычайного правительства генерала Ярузельского. Ссориться с могущественным Союзом не желали ни немцы, ни французы, ни итальянцы.
Европа против США
Американская администрация начала кампанию в финансовых кругах. Банкиров пытались убедить не давать Москве кредиты под низкие проценты. Сначала дело не заладилось. Многие финансисты считали, что СССР обеспечивает порядок и стабильность, поэтому вложения в Союз выгодны, дефолта не будет. К примеру, французы считали Россию надежным экономическим партнером и давали русским кредиты на очень выгодных условиях – под 7,8 % годовых, хотя в то время западным заёмщикам давали ссуды не менее чем под 17 %. Попытка создать трудности с помощью непредоставления кредитов Венгрии, ГДР и Румынии также провалилась. Союз помог этим странам погасить прежние долги.
Европейцы упорно не желали поддерживать газовую войну США против СССР. В целом их можно было понять. Они хорошо умели считать. Проект был очень экономически выгоден странам Западной Европы. Западноевропейские страны в то время были на пороге кризиса. В Англии безработица достигла 14 %, её догоняли Франция и ФРГ. Газопровод создавал тысячи рабочих мест, загружал промышленность заказами. Газ из России укреплял энергетическую безопасность.
В январе 1982 года состоялось заседание Международного комитета КОКОМ – Комиссии по ограничению экспорта высоких технологий в СССР. Американцы предлагали рассматривать особо все контракты с СССР и его союзниками, если они превышают 100 млн долларов. США хотели получить право заблокировать любую сделку европейских компаний с русскими. Особенно те сделки, которые были связаны с энергетическими проектами. Франция и Англия в итоге дали согласие уступить американцам, но ФРГ отказалась (немцы имели наибольшую выгоду от соглашений с Москвой). Затем состоялся саммит стран НАТО. Вашингтон снова поставил вопрос об отказе Европы от проекта Уренгой – Ужгород – Западная Европа. Европейцы предложили компромисс. Мол, проект будет продолжен, но в рамках американских санкций. Европейцы не будут заключить с русскими контракты взамен тех, что расторгли американцы.
Американцы снова попытались нанести удар по финансовой линии, но неудачно. Тогда Вашингтон решил сконцентрировать усилия на технологическом направлении. Американцы решили, что смогут сорвать строительство энергетической магистрали, если введут запрет на экспорт в СССР лопаток турбин для газоперекачивающих станций. Эти детали производила компания «Дженерал электрик», и она расторгла контракт с русскими. Тогда Москва заключила контракт с французами, которые производили эту деталь по американской лицензии.
Летом 1982 года американцы предложили во Франции новый план. Пусть газопровод строят, но не из двух ниток, а из одной. И при условии, что кредитную линию Москве закроют. Пусть русские строят магистраль за свой счёт. Плюс ограничения экспорта технологий в Россию. Но Париж и Бонн снова выступили против США. Более того, французы подписали с Москвой очередной договор о предоставлении кредита. Потом состоялась встреча западных лидеров в западногерманской столице. Рейган снова пытался убедить союзников по НАТО отказаться от русского газопровода. И снова провал!
Газовая битва за Европу
Неудача в Европе разозлила Рейгана. Америка никак не могла справиться с надвигающимся экономическим кризисом. Доллар шатался. Москва, играя на противоречиях США и Европы, наступала. Её валютные поступления вскоре удваивались. Тогда Рейган при поддержке силового блока решил усилить санкции. Госсекретарь Хейг был против, не хотел раздражать союзников, его не послушали и вскоре отправили в отставку. Теперь санкции распространялись на американские лицензии и субсидии за границу. То есть теперь под санкции попадали и европейцы.
Известие о расширении санкций вызвало бурю возмущения в Западной Европе. Своё недовольство выразила даже глава Британии Маргарет Тэтчер, которая была самым надежным союзником США. Действия Рейгана сочли неслыханным вызовом законам рынка. Лондон и Париж предложили своим компаниям игнорировать американские санкции, так как в Европе американские законы не имеют силы. Западный мир угодил в серьёзный кризис.
Тогда американцы нанесли новый удар. США объявили, что европейские фирмы, нарушающие эмбарго, утрачивают право доступа на американский рынок. А это было уже серьёзно. В октябре 1982 года в Канаде прошли американо-европейские переговоры на высшем уровне. Однако и там европейцы упёрлись, не желая ограничивать кредиты СССР и ставить под контроль экспорт технологий.
В ноябре 1982 года Рейган вынужден был объявить об отмене эмбарго на поставку нефтегазового оборудования в СССР. Европейцы пошли на ответные уступки. Они согласились не подписывать с Москвой новые договоры, в которых принимались условия относительно новых закупок газа. В это время Запад должен был найти новые источники энергии. Строилась только одна нитка газопровода, и русские могли контролировать не более трети энергетического рынка Западной Европы. Также Европа усиливала контроль за передачей важных технологий России.
Советский триумф
Американцы считали, что одержали победу. Что Москва потратит около 1 млрд долларов сверхпланово, чтобы завершить проект. Что русские не смогут заменить средства управления газопроводами, газовые краны, газовые турбины и другую «военно-стратегическую» продукцию. Советская промышленность не сможет самостоятельно производить оборудование для перекачки газа. Однако США потерпели поражение в этом сражении холодной войны. Они не смогли сорвать строительство газопровода Уренгой – Помары – Ужгород.
Москве пришлось дать согласие на сооружение не двух ниток в Европу, а одной. Американские санкции стали стимулом для развития отечественной промышленности. На Невском заводе в 1982–1985 гг. наладили выпуск своих газоперекачивающих станций мощностью сначала 16 тыс., а затем 25 тыс. киловатт. Важнейшую роль в этом сыграли двигателестроители из КБ имени Кузнецова в Куйбышеве (Самара). С другой стороны, Италия саботировала давление США, поставляя компрессоры. В итоге из 40 станций на трассе Сибирь – Европа 24 были советского производства, и 16 – итальянского.
Советские технократы и ВПК успешно отразили американскую атаку с целью подрыва экономики Советского Союза. Главным организатором этого прорыва был Юрий Баталин.
Была принята целевая программа, применены передовые методы организации работы. По свидетельству Баталина, великая стройка вобрала в себя самые передовые технологии строительства, сварки. Страна сэкономила около 5 млрд рублей (тот же миллиард долларов) за счёт новаций в строительстве. Трассу возводили особые «трудовые отряды». Они возводили по 19 км магистрали в месяц против 7,2 км по старым нормативам.
Была принята целевая программа, применены передовые методы организации работы. По свидетельству Баталина, великая стройка вобрала в себя самые передовые технологии строительства, сварки. Страна сэкономила около 5 млрд рублей (тот же миллиард долларов) за счёт новаций в строительстве. Трассу возводили особые «трудовые отряды». Они возводили по 19 км магистрали в месяц против 7,2 км по старым нормативам.
Американское противодействие придавало русским строителям особую злость. Теперь наши тянули трассу, чтобы позлить врага. К июлю 1983 года все 4451 км были полностью готовы. В сентябре 1983 года газ провели в Польшу и ГДР. Западноевропейцы оказались не готовы к такой скорости русских, они ждали, что Союз завершит строительство в апреле 1984 года. Затем ещё нужно испытывать трубу, заполнять её газом. Русские пошли своим путём: завершая каждый отрезок магистрали, они сразу его испытывали и заполняли «голубым топливом». Австрия и Франция начали брать газ в начале 1984 года.
В 1985 году СССР в полтора раза превзошёл США в добыче природного газа. Так советские технократы и промышленники одержали важную победу в холодной войне с США. Сорвали планы кабинета Рейгана по разорению и краху СССР. Смогли обеспечить экспансию советского газа в Европу, привязывая европейцев к себе. Страна получила приток крупных средств. В это время Москва получила отличную возможность разумно, с толком использовать новые доходы. Вложить их не в африканских «партнеров», а в создание новых и прорывных технологий, в передовые производства, в дополнительное финансирование науки и образования. В модернизацию Советского Союза, вдохнуть новую жизнь в общество знания, служения и созидания, ядро которого было создано при Сталине.
Это позволяло победить в третьей мировой войне (в холодной войне), дождаться кризиса и агонии США, что уже назревали. Создать цивилизацию будущего, образец для всего человечества.
Однако все эти возможности похоронил Горбачёв со своей командой. Он с первых же дней своего правления начал совершать чудовищные, страшно разорительные для хозяйства Советского Союза эксперименты. Сдал все добытые тяжелым трудом, потом и кровью позиции России в Европе и в мире.
Однако все эти возможности похоронил Горбачёв со своей командой. Он с первых же дней своего правления начал совершать чудовищные, страшно разорительные для хозяйства Советского Союза эксперименты. Сдал все добытые тяжелым трудом, потом и кровью позиции России в Европе и в мире.
Потом сооруженный советскими технократами и строителями газопровод Уренгой – Помары – Ужгород стал «трубой», «золотым дном» для властителей Москвы и Киева. «Труба», как и другие подарки СССР, вскормили антирусский, воровской и нацистский режим в Киеве. Москва, когда Киев стал откровенно враждебным, подчиняясь хозяевам из Брюсселя, Лондона и Вашингтона, попыталась выправить ситуацию с помощью Южного, Турецкого и Северных потоков.
Проблема в том, что «труба» уже не может спасти Россию.
Сегодня нам необходима ставка исключительно на развитие отечественной индустрии, технологий, науки, образования и культуры. Иначе нас ждёт позорное и гнусное угасание. А некогда великая цивилизация рискует превратиться в колониальную периферию Запада и Востока.
Проблема в том, что «труба» уже не может спасти Россию.
Сегодня нам необходима ставка исключительно на развитие отечественной индустрии, технологий, науки, образования и культуры. Иначе нас ждёт позорное и гнусное угасание. А некогда великая цивилизация рискует превратиться в колониальную периферию Запада и Востока.
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Метки: СССР газопровод страницы истории
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Новости партнёров
Строить сейчас трубопропроводы в потенциально враждебные страны, типа Турции или Европы, опасно. Трубопровод, это несколько миллиардов баксов, закопанных в землю и являщихся заложниким международной ситуации. Ухудшатся отношения, например придут Зеленые к власти в Германии - и вентиль будет закрыт. И до свидания, инвестиции.
Пора переходить к сжиженному газу и поставкам мо морю, судами.
Ну и взгляд на Запад поимел свои дела с времён царских - записано на подкорке.
Сталина на них нет.
А потом, как то вот так вот, взял и развалился. И стал буржуинством.
Стоит ли удивляться, что всё человечество не очень хочет для себя такой «цивилизации»
Как происходит в разных швейцариях.
Спишем на нейтралитет или продажность? Не, не спишем. Дело исключительно в заботе.
Имея такие ресурсы, а содержать людей на минималках - верх невежества.
Не понял. Что у автора по арифметике было? Как же официальный курс 60 копеек за доллар?! Или автор считает по курсу чёрного рынка?