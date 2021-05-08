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Как СССР выиграл «газовую войну» за Европу

Как СССР выиграл «газовую войну» за Европу (22 фото)

Автор:
08 мая 2021 03:26
Метки: СССР   газопровод   страницы истории   
296
22
Навязчивой идеей команды Рональда Рейгана был срыв строительства газопровода из Ямала в Европу. США всеми силами старались подорвать нефтегазовые доходы Москвы. Однако СССР взял вверх в газовой войне 1981–1984 гг.
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Метки: СССР   газопровод   страницы истории   
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14  комментариев
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75
Alex 3 часа назад
Чего минусите черти. Это рассказ о том, почему вы и ваши родители имеете жилье, электростанции, больницы и пр.
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5k
citrus1 8 минут назад
Всё это так , но как не печально выиграв это СРАЖЕНИЕ СССР всё же проиграли энергетическую и политическую и глобальную ВОЙНУ
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2k
Frank Borman 41 минуту назад
А сейчас сраные пшеки-братушки собираются украсть свой кусок трубы "Ямал Европа". Национализировать. Было ваше - стало наше.
Строить сейчас трубопропроводы в потенциально враждебные страны, типа Турции или Европы, опасно. Трубопровод, это несколько миллиардов баксов, закопанных в землю и являщихся заложниким международной ситуации. Ухудшатся отношения, например придут Зеленые к власти в Германии - и вентиль будет закрыт. И до свидания, инвестиции.
Пора переходить к сжиженному газу и поставкам мо морю, судами.
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12k
Lynx 2 часа назад
Не было технологий, но и от каждого по способностям - было. Равенство, братство. В этом отличие.
Ну и взгляд на Запад поимел свои дела с времён царских - записано на подкорке.
Сталина на них нет.
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152
Алёха 2 часа назад
связь, Газ(нефть) - едро - путин - страна - 0
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152
Алёха 2 часа назад
20 лет у власти)) выход = ноль)) , это чей президент?)) кому он нужен?? кавказцам?)) штобы войны не было?)) уважаемые, господа)) так щас эти кавказцы жируют лучше вас с нами)) от того и лезут во все города великой страны)), моя бабубшка, дая бог ей памяти, всегда их называла - черножопики)), и теперь вот какая медведепутевская херня начала раздавать указы, приказы, граждане, задумайтесь.
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Непонятно почему горбач до сих пор землю топчет. Давно пора на самом высоком дереве вздернуть.
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4k
newegg 2 часа назад
СССР был самым передовым и прогрессивным, вся и всё выигрывал на погибель загнивающим буржуинам.
А потом, как то вот так вот, взял и развалился. И стал буржуинством.

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3k
aleksander 3 часа назад
«Цивилизация будущего и образец для всего человечества» до сих пор не провела газ в собственные деревни!
Стоит ли удивляться, что всё человечество не очень хочет для себя такой «цивилизации»
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3k
RALEXXX 4 часа назад
"Страна сэкономила около 5 млрд рублей (тот же миллиард долларов) за счёт новаций в строительстве."
Не понял. Что у автора по арифметике было? Как же официальный курс 60 копеек за доллар?! Или автор считает по курсу чёрного рынка?
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