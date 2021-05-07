"Бегают огромные крысы". Что шокировало россиянок в США

Дарья: Бедность остается за кадром. Там очень много бедных людей. У нас невыгодно быть бомжом, а в США выплачивают пособие по безработице.

Виктория: Психически больные. Особенно много встретили таких людей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Мы ехали в метро, и сзади меня неожиданно появился чернокожий парень и матерился на английском, отломал кусок сидения и бросил рядом со мной. Мы просто выбежали из метро, было очень страшно.

Дарья: А когда мы ехали из Санта-Моники, у мужчины наполовину были спущены штаны, и никого это не заботило. Или мужчина в автобусе, который крестился майонезом, он доставал из пакета продукты, целовал их и крестился. Там на таких людей никто не обращает внимания. У нас в России все-таки есть правила поведения в обществе, ты должен быть нормально одет, не орать в общественных местах. В США же в метро курят травку. Никто ни за чем не следит.

Виктория: В Лос-Анджелесе был парень с маской на лице, со спущенными штанами, и он подходил к людям, что-то кричал и домогался до них. Но охрану это не волновало.