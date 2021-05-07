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"Бегают огромные крысы". Что шокировало россиянок в США

"Бегают огромные крысы". Что шокировало россиянок в США (9 фото)

Автор:
07 мая 2021 22:38
Метки: ru_open:   в Нью-Йорк   сша   
1118
9
Виктория и Дарья - студентки. Год назад они вернулись из США, где работали спасательницами... Не Малибу, но тоже было, что рассказать в интервью ru_open: о культурном шоке и необычных ситуациях.
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Метки: ru_open:   в Нью-Йорк   сша   
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13k
Генка 9 часов назад
"Там по метро бегают огромные трехметровые крысы" - Трехметровые, Карл!!!!!

Ну это уже перебор. Ну максимум 2 метра, ну может быть 2м 10см, но трехметровые, это уже лишнее. Не верю.
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20k
pssst 41 минуту назад
это все так радужно выглядит, пока только приехал, о будущем не думаешь и живешь в съемной квартире с десятком таких же балбесов.
Это потом уже начинается забота о налогах, страховках, пенсии и небольших сбережениях на случай, если вдруг потечет крыша, бейсмент или, упаси божечки, драйвей разъест дорожной солью. Глаза в супермаркете уже не разбегаются, более-менее вкусное и съедобное там лежит на трех стеллажах и полочке в Deli. Красивой картинки уже не видать, приелась, а вот растущая концентрация бомжей и психов заставляет задуматься о смене города. Спасибо амазону, по моллам теперь ходить не надо. Смотришь на все это - и думаешь, как выживают семьи, у которых годовой доход меньше сотки...
Девки еще не поведали культурного шока от магазинов одежды - постеснялись, наверное, совсем-то Америку обсирать.
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9k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 2 часа назад
Ну ё моё...
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58k
Опиум для народа 3 часа назад
Короче-всё очень х"ёво, но (цитата) "Виктория: Удивил уровень жизни, люди там живут, а не выживают. Люди счастливы, радуются каждому дню и много улыбаются."
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58k
Опиум для народа 3 часа назад
-"РАЗДРАЖАЛО Дарья: Полиция, малейший звук после 11, и они тут как тут."-
-даша, так это ты, п"дарасина, оба моих соседа?)
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3k
RALEXXX 6 часов назад
"Там по метро бегают огромные трехметровые крысы. В Нью-Йорке в метро как будто нет воздуха, там безумно жарко, а в поездах еще хуже."
Чушь! Крысы бегают самые обычные.
Летом на платформах да, жарко. Но вагоны все кондиционированы.
"10 000$ стоит машина BMW3." - Враньё. Новая BMW 340I сейчас стоит больше $60,000.
"Американцы очень ленивые, им хочется, чтобы все падало с неба."
Есть, конечно, и ленивые. Сами догадываетесь кто. Но в основном американцы пашут как папы Карло. У всех ипотеки, машины на выплате, детей надо учить в колледжах и т.д.
"Я звонила другу и просила отвезти в больницу, но он сказал, что только за осмотр мне придется отдать 100$."
Они же работали спасательницами! Это означает, что работадатель должен был обеспечить их медицинской страховкой. Кроме того, в больнице тебе обязаны оказать помощь, а уже потом будут с оплатой разбираться. Если нет денег, или не хочешь платить - не платишь.
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664
Ленин дедушка 6 часов назад
ну всё, всё, уговорили. не поеду.
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569
Uggla 6 часов назад
Ага- ага !

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2k
ДК 7 часов назад
"Там по метро бегают огромные трехметровые крысы." Куда поехать на 3-х метровых крыс посмотреть? Как их увидеть? Ну интересно же!
"И на продуктах нет срока годности, они вечные. У нас молоко хранилось месяц." Почему-то на каждом продукте этот срок обязательно напечатан... И вроде же цифры на русском и английском одни и те же, не иероглифы, вот только в США в дате сначала месяц пишут, а потом день.
"Они не пользуются чайниками, и чай в магазинах очень сложно найти. Им почему-то проще вскипятить воду в кастрюле." Секция чая в супермаркете обучно больше чем секция кофе, уж точно несколько десятков видов есть. Если у девушек не было чайника и они использовали кастрюлю - это говорит об их находчивости! Я порой в мотелях чай в микроволновке делал, порой в кофеварке...
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298
Алексей Давыдов 7 часов назад
Админы фишек! А вас не угнетает после продажи пригожинцам, что ваш поганый сайт стали явно реже посещать!?
Я ту теперь редкий гость, но раньше под постами была поболее комментов!))))
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298
Алексей Давыдов ДК 7 часов назад
Это песня! да!))) Просто помню фишки другими! до прихода кремлеботов-пригожинцев! Теперь тут и не вякнешь против Шеломова - сразу минусы и бан!)))
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9k
Кыся 8 часов назад
Это они еще кошек не видели! Тех, что трехметровых крыс ловят. И жрут. Прям на рельсах. С кетчупом и чипсами из ближайшего Макдака. Там им бесплатно дают, потому что кредитки им запретили давать, у них лапки, и они не могут подпись поставить.
Но жрут только снаружи, в туннели они не влезают. А все остатки мигом сметают полчища голодных бывших брокеров, банкиров, и ветеранов вьетнамской войны.
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147
Змій Горинич 8 часов назад
А кто они, Дарья и Виктория?
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298
Алексей Давыдов 8 часов назад
Господи! Когда кончаться такие тупые посты!
Полмира мечтает свалить в США! Путинойды, вы не задумались почему!?
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17k
Марина 8 часов назад
"Там по метро бегают огромные трехметровые крысы."
И это только в холке.
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2k
Frank Borman 9 часов назад
Ну зачем же так страдать то в Америке? Россиянинки, вертайтесь взад в Россию, на родине лучше.
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298
Алексей Давыдов Frank Borman 8 часов назад
В РОССИИ все прекрасно! Чудесные города Норильск, Воркута, Магнитогорск, Орша....они ждут страдальцев из Флориды, Техаса и ЛАС-Весага!))))))))))
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34k
AE 9 часов назад
какой заголовок
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Prohor

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