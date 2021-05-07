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Сенатор США вел автомобиль и участвовал в видеоконференции, сделав фоном свой кабинет

Сенатор США вел автомобиль и участвовал в видеоконференции, сделав фоном свой кабинет (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 мая 2021 14:43
Сообщество : Жизнь в США
Метки: 360подмосковье   видео   обман   прикол   сенатор   сша   
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Сенатор Эндрю Бреннер хотел обмануть своих коллег во время zoom-конференции. Находясь за рулём автомобиля, он поставил фоном интерьер своего офиса.

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Метки: 360подмосковье   видео   обман   прикол   сенатор   сша   
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