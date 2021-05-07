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Сенатор Эндрю Бреннер хотел обмануть своих коллег во время zoom-конференции. Находясь за рулём автомобиля, он поставил фоном интерьер своего офиса.
Вот только сделал политик это неумело. К тому же его выдал пристёгнутый ремень безопасности
Ему явно стоило поучиться у лучших
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