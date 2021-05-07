FISHKINET
Сообщество Криминал 598 постов • 246 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Москве мужчина оказал сопротивление и открыл огонь по бойцам Росгвардии

В Москве мужчина оказал сопротивление и открыл огонь по бойцам Росгвардии (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 00:41
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   видео   задержание   происшествие   росгвардия   следствие   стрельба   
683
1
1

Парень родился в рубашке, точнее в России, а не в США. Поэтому, после попытки пострелять в полицейских, его родственники увидят фото и прочитают имя своей "кровинушки" в разделе криминальной хроники, а не на странице с некрологами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Москва   Россия   видео   задержание   происшествие   росгвардия   следствие   стрельба   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
892
Viktor Час назад
Колхозники с амбициями . Пафос выше крыши .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rubiroid_47 18 минут назад
Пристраститься теперь, поди, к регулярным объяснениям и лекциям из цикла: почему так делать нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
a.fey Полчаса назад
Вот они подъехали показали аспиду!
Супротив милиции он ничего не смог:
Вывели болезного, руки ему за спину,
И с размаху бросили в "чёрный воронок".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Сталкер 50 минут назад
Журналюга наглый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Максим Час назад
Надо было и этой крысе с микрофоном двоечку прописать по печени. Исключительно тупой обезьян ну очень желающий показать лицо преступника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
743
zu4ara Час назад
как вилами по воде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Одна из самых душевных акций на 9 мая Одна из самых душевных акций на 9 мая Двум полковникам полиции намяли бока на концерте, дабы не мешали танцевать под Anacondaz Двум полковникам полиции намяли бока на концерте, дабы не мешали танцевать под Anacondaz "Варьете" Булгакова 2.0: в ТЦ разбросали деньги из "банка приколов" "Варьете" Булгакова 2.0: в ТЦ разбросали деньги из "банка приколов" На Москве-реке спасатели уговорили велосипедистов спастись с отколовшейся льдины На Москве-реке спасатели уговорили велосипедистов спастись с отколовшейся льдины На унитазе в Майами: россиянин зайцем спрятался в авиатуалете, чтобы орлом на стульчаке лететь в США На унитазе в Майами: россиянин зайцем спрятался в авиатуалете, чтобы орлом на стульчаке лететь в США К Москве приближается песец, в области уже начали отлавливать зверьков: видео К Москве приближается песец, в области уже начали отлавливать зверьков: видео
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

131144



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
23 схемы, чертежа и анатомические карты тех, кого мы никогда не увидим
17
65
23 схемы, чертежа и анатомические карты тех, кого мы никогда не увидим
Застреливший чернокожую преступницу полицейский записал видео и высмеял своих критиков
4
308
Застреливший чернокожую преступницу полицейский записал видео и высмеял своих критиков
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Слезотечение на улице: причины и меры профилактики
0
7
Слезотечение на улице: причины и меры профилактики
10 школьных поездок, которые плохо закончились
0
7
10 школьных поездок, которые плохо закончились
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#факты#картинки#красота#аварии#люди#прикольные#путешествия#актеры
#фото#интересное#животные#новости#кино#СССР#природа#ВОВ#Реакция#авария дня
#интересно#прикол#дтп#Россия#авто аварии#подборка#автомир#позитив#собака#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться