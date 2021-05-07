Парень родился в рубашке, точнее в России, а не в США. Поэтому, после попытки пострелять в полицейских, его родственники увидят фото и прочитают имя своей "кровинушки" в разделе криминальной хроники, а не на странице с некрологами.
Как сообщили в источнике, в Москве на улице Михалковской произошло ЧП.
.Дело закончилось стрельбой, с последующим задержанием "виновника торжества".
Правоохранители изолировали мужчину. А тем временем на место происшествия прибыла следственная группа, дабы по горячим следам выяснить обстоятельства случившегося.
Со слов очевидцев, на улице прозвучало, как минимум два выстрела, после чего москвичи и гости столицы в панике разбежались. Однако после того, как всё стихло, зрительские места вокруг места случившегося, заполнили самопровозглашённые защитники правопорядка - общественники и прочие зеваки.
Источник:
При задержании мужчине стало плохо. Возможно, он находится в состоянии наркотического опьянения, хотя есть вероятность того, что гвардейцы в процессе вязки подозреваемого, успели объяснить на пальцах или других частях тела, что он неправ и зачитать правонарушителю лекцию из цикла: почему так делать нельзя, попутно подкрепляя её весомыми аргументами.
В настоящее время в Москве выясняются все обстоятельства происшествия, а мы ждём подробностей и следим за развитием событий
Источник:
- На унитазе в Майами: россиянин зайцем спрятался в авиатуалете, чтобы орлом на стульчаке лететь в США
- Двум полковникам полиции намяли бока на концерте, дабы не мешали танцевать под Anacondaz
- "Варьете" Булгакова 2.0: в ТЦ разбросали деньги из "банка приколов"
- К Москве приближается песец, в области уже начали отлавливать зверьков: видео
- На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС
Понравилось10
Супротив милиции он ничего не смог:
Вывели болезного, руки ему за спину,
И с размаху бросили в "чёрный воронок".