



При задержании мужчине стало плохо. Возможно, он находится в состоянии наркотического опьянения, хотя есть вероятность того, что гвардейцы в процессе вязки подозреваемого, успели объяснить на пальцах или других частях тела, что он неправ и зачитать правонарушителю лекцию из цикла: почему так делать нельзя, попутно подкрепляя её весомыми аргументами.

В настоящее время в Москве выясняются все обстоятельства происшествия, а мы ждём подробностей и следим за развитием событий