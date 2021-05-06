Ангелы, пришедшие с моря. Подвиг русских моряков в Мессине

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В истории русского флота есть множество славных страниц, достойных искреннего восхищения. Однако участие русских моряков в ликвидации последствий землетрясения в Мессине в декабре 1908 г. занимает в этом ряду особое место.
Пожалуй, ни один другой эпизод русской военно-морской истории не может сравниться с этим актом помощи по произведённому на мировую общественность эффекту. В Мессине, под слёзные мольбы тысяч итальянцев, русский моряк показал, что обладает не только всем известной стойкостью на поле битвы, но и готов самопожертвенно и бескорыстно прийти на помощь нуждающимся в самый тяжёлый момент.
Броненосец «Цесаревич», участник русско-японской войны и флагман особого отряда Балтийского флота
Присутствие русских кораблей в Средиземном море в это время было в немалой степени обусловлено результатами Русско-японской войны. После тяжелейшего поражения Русский Императорский флот был поставлен перед необходимостью не только постройки новых современных кораблей, но и восполнения подготовленного личного состава, прежде всего офицерского. С этой целью уже в 1906 г. был сформирован особый гардемаринский отряд в составе Балтийского флота, ежегодно принимавший гардемаринов-выпускников Морского корпуса для совершения учебных походов.
В октябре 1908 г. в такой поход в Средиземное море отправились четыре корабля: броненосцы «Цесаревич» и «Слава», крейсеры «Адмирал Макаров» и «Богатырь» под общим командованием контр-адмирала В. И. Литвинова. В середине декабря русский отряд достиг Аугусты, порта на западном побережье Сицилии, к югу от Мессинского пролива, где должен был произвести учебные стрельбы.
Стоит помнить, что Апеннинский полуостров всегда являлся зоной повышенной сейсмической активности. Здесь североафриканская тектоническая плита, двигаясь на север, упирается в евразийскую, что приводит к частым подземным толчкам и извержениям вулканов. Только за последнюю четверть XIX века здесь было зафиксировано пять землетрясений различной мощности. Достаточно будет сказать, что порт мессина находится всего в трёхстах километрах от легендарных Помпей, уничтоженных во время извержения Везувия в 79 г. н. э. К сожалению, эта особенность Италии продолжает сказываться вплоть до современности.
Присутствие русских кораблей в Средиземном море в это время было в немалой степени обусловлено результатами Русско-японской войны. После тяжелейшего поражения Русский Императорский флот был поставлен перед необходимостью не только постройки новых современных кораблей, но и восполнения подготовленного личного состава, прежде всего офицерского. С этой целью уже в 1906 г. был сформирован особый гардемаринский отряд в составе Балтийского флота, ежегодно принимавший гардемаринов-выпускников Морского корпуса для совершения учебных походов.
В октябре 1908 г. в такой поход в Средиземное море отправились четыре корабля: броненосцы «Цесаревич» и «Слава», крейсеры «Адмирал Макаров» и «Богатырь» под общим командованием контр-адмирала В. И. Литвинова. В середине декабря русский отряд достиг Аугусты, порта на западном побережье Сицилии, к югу от Мессинского пролива, где должен был произвести учебные стрельбы.
Стоит помнить, что Апеннинский полуостров всегда являлся зоной повышенной сейсмической активности. Здесь североафриканская тектоническая плита, двигаясь на север, упирается в евразийскую, что приводит к частым подземным толчкам и извержениям вулканов. Только за последнюю четверть XIX века здесь было зафиксировано пять землетрясений различной мощности. Достаточно будет сказать, что порт мессина находится всего в трёхстах километрах от легендарных Помпей, уничтоженных во время извержения Везувия в 79 г. н. э. К сожалению, эта особенность Италии продолжает сказываться вплоть до современности.
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Карта-схема района землетрясения в Мессине. Как видно, район Мессинского пролива находится в самом эпицентре
Ранним утром 28 декабря 1908 г. Мессину сотрясли первые толчки, которые сразу привели к значительным разрушениям. Но за землетрясением последовало и образовавшееся в море цунами высотой до пяти метров, которое довершило разрушение города. Исторически сложилось, что город Мессина весьма растянут вдоль побережья, из-за чего удар волны был ещё более ужасающим. Кроме Мессины, серьёзно пострадали и другие населённые пункты, в частности Реджио. Согласно поздним подсчётам было разрушено до 90% всех построек. Большая часть из них были старинными и никак не могли выдержать подобного воздействия стихии. Так, в руины превратились главный городской собор XIII века, казармы местного гарнизона и правительственные здания. Поскольку землетрясение произошло около пяти часов утра, большинство жителей оно застало в постелях, а счёт жертвам сразу пошёл на десятки тысяч.
Произошедшие толчки почувствовали и на кораблях русского отряда. По воспоминаниям матроса «Цесаревича» А. А. Плетнёва, корабль сильно тряхнуло, после чего он стал раскачиваться на волнах. Впрочем, никто не придал этому событию большого значения, и экипажи произвели стрельбы по установленному плану. О землетрясении стало известно лишь днём по возвращении в Аугусту, когда русский вице-консул поведал о случившемся. Только вечером адмирал Литвинов получил сообщение префекта Сиракуз с просьбой прийти на помощь. Не дожидаясь ответа из Петербурга, Литвинов приказал двинуться на выручку разрушенному городу. Во время перехода на кораблях отряда развернулась самая активная подготовка к спасательным действиям: были развернуты пункты медицинской помощи, сформированы команды для высадки на берег, проводились инструктажи, заготавливались медикаменты, продовольствие и необходимые инструменты.
Ещё на пути к городу до экипажей стали доходить тревожные отголоски случившейся трагедии: им стали попадаться деревянные обломки зданий, мебели и лодки, унесённые далеко в море. Только после захода в гавань Мессины, утром 29 декабря, личному составу открылась подлинная картина произошедшего: «Голова кругом идёт от тех ужасов, какие пришлось видеть на развалинах лучшего города Сицилии. Издали было видно только огонь, дымили горевшие в нескольких местах здания, обвалившиеся дома… По самому берегу ходят туда и сюда которые кое-как многие обвязанные, израненные, иные покалечены, их ведут. У всех на лицах отчаяние, мука…» — писал домой Плетнёв. Редкие дома не были разрушены. У многих стены обвалились полностью, а если где-то стены и устояли, то внутри дома были полны обломков. Те же части зданий, что устояли, были готовы обвалиться в любую минуту.
В числе первых, кто сошёл на берег, был адмирал Литвинов со своими офицерами. В общей сложности в первый день операции на берег сошло до четверти всего личного состава отряда. Оценив обстановку, командующий определил первостепенной задачей разбор завалов и извлечение как можно большего количества выживших. Действия экипажей были стремительны: город был поделён на сектора и назначены команды, отвечающие за каждый из них, на берегу под руководством флагманского врача А. А. Бунге были оборудованы пункты оказания первой помощи. Поскольку жители уже почти сутки находились без еды, тут же были развёрнуты полевые кухни для пострадавших и потерявших кров. Тяжелораненых на баркасах и шлюпках доставляли на борт кораблей.
Ранним утром 28 декабря 1908 г. Мессину сотрясли первые толчки, которые сразу привели к значительным разрушениям. Но за землетрясением последовало и образовавшееся в море цунами высотой до пяти метров, которое довершило разрушение города. Исторически сложилось, что город Мессина весьма растянут вдоль побережья, из-за чего удар волны был ещё более ужасающим. Кроме Мессины, серьёзно пострадали и другие населённые пункты, в частности Реджио. Согласно поздним подсчётам было разрушено до 90% всех построек. Большая часть из них были старинными и никак не могли выдержать подобного воздействия стихии. Так, в руины превратились главный городской собор XIII века, казармы местного гарнизона и правительственные здания. Поскольку землетрясение произошло около пяти часов утра, большинство жителей оно застало в постелях, а счёт жертвам сразу пошёл на десятки тысяч.
Произошедшие толчки почувствовали и на кораблях русского отряда. По воспоминаниям матроса «Цесаревича» А. А. Плетнёва, корабль сильно тряхнуло, после чего он стал раскачиваться на волнах. Впрочем, никто не придал этому событию большого значения, и экипажи произвели стрельбы по установленному плану. О землетрясении стало известно лишь днём по возвращении в Аугусту, когда русский вице-консул поведал о случившемся. Только вечером адмирал Литвинов получил сообщение префекта Сиракуз с просьбой прийти на помощь. Не дожидаясь ответа из Петербурга, Литвинов приказал двинуться на выручку разрушенному городу. Во время перехода на кораблях отряда развернулась самая активная подготовка к спасательным действиям: были развернуты пункты медицинской помощи, сформированы команды для высадки на берег, проводились инструктажи, заготавливались медикаменты, продовольствие и необходимые инструменты.
Ещё на пути к городу до экипажей стали доходить тревожные отголоски случившейся трагедии: им стали попадаться деревянные обломки зданий, мебели и лодки, унесённые далеко в море. Только после захода в гавань Мессины, утром 29 декабря, личному составу открылась подлинная картина произошедшего: «Голова кругом идёт от тех ужасов, какие пришлось видеть на развалинах лучшего города Сицилии. Издали было видно только огонь, дымили горевшие в нескольких местах здания, обвалившиеся дома… По самому берегу ходят туда и сюда которые кое-как многие обвязанные, израненные, иные покалечены, их ведут. У всех на лицах отчаяние, мука…» — писал домой Плетнёв. Редкие дома не были разрушены. У многих стены обвалились полностью, а если где-то стены и устояли, то внутри дома были полны обломков. Те же части зданий, что устояли, были готовы обвалиться в любую минуту.
В числе первых, кто сошёл на берег, был адмирал Литвинов со своими офицерами. В общей сложности в первый день операции на берег сошло до четверти всего личного состава отряда. Оценив обстановку, командующий определил первостепенной задачей разбор завалов и извлечение как можно большего количества выживших. Действия экипажей были стремительны: город был поделён на сектора и назначены команды, отвечающие за каждый из них, на берегу под руководством флагманского врача А. А. Бунге были оборудованы пункты оказания первой помощи. Поскольку жители уже почти сутки находились без еды, тут же были развёрнуты полевые кухни для пострадавших и потерявших кров. Тяжелораненых на баркасах и шлюпках доставляли на борт кораблей.
Матросы броненосца «Слава» в Мессине
Нижние чины команд во главе с гардемаринами принялись разбирать завалы. Повсюду слышались сдавленные крики погребённых под руинами зданий. Русские матросы с самого начала действовали на пределе самоотверженности, дорожа каждой минутой. Ведь чем больше времени уходило на разбор руин, тем меньше оставалось у погребённых шансов на спасение. Балтийцы, как это не раз бывало, действовали с полным пренебрежением к опасности, грозившей им самим. Как писал спецкор Daily Telegraph: «Русские шли только туда, куда, казалось, нельзя было проникнуть.»
Бывало, что спасение требовалось уже спасателям. Действуя с риском для жизни, матросы иной раз сами оказывались под завалами. Так, 30 декабря старший инженер-механик «Цесаревича» П. А. Фёдоров попал в ловушку, когда обрушился прокопанный им же тоннель для спасения выжившего. Благо, их обоих вызволили. В этот же день на берег для спасательных работ сошла уже половина личного состава отряда.
Нижние чины команд во главе с гардемаринами принялись разбирать завалы. Повсюду слышались сдавленные крики погребённых под руинами зданий. Русские матросы с самого начала действовали на пределе самоотверженности, дорожа каждой минутой. Ведь чем больше времени уходило на разбор руин, тем меньше оставалось у погребённых шансов на спасение. Балтийцы, как это не раз бывало, действовали с полным пренебрежением к опасности, грозившей им самим. Как писал спецкор Daily Telegraph: «Русские шли только туда, куда, казалось, нельзя было проникнуть.»
Бывало, что спасение требовалось уже спасателям. Действуя с риском для жизни, матросы иной раз сами оказывались под завалами. Так, 30 декабря старший инженер-механик «Цесаревича» П. А. Фёдоров попал в ловушку, когда обрушился прокопанный им же тоннель для спасения выжившего. Благо, их обоих вызволили. В этот же день на берег для спасательных работ сошла уже половина личного состава отряда.
Крейсер «Богатырь» в гавани Мессины
Как и при любой другой катастрофе, не обошлось без тех, кто пожелал воспользоваться её плодами. Землетрясение повредило и здание городской тюрьмы, откуда сбежали почти 750 уголовников. К ним присоединились бандиты из прочих областей Сицилии, и все вместе они принялись мародёрствовать в городе. С подобными элементами у балтийцев разговор был коротким: с ними вели перестрелки, их хватали, а зачастую и расстреливали на месте.
Трудно описать, насколько ужасными были сцены, разыгравшиеся в те дни на улицах Мессины. Среди жителей не было никого, чьи близкие не погибли в этой катастрофе. Зачастую наоборот: многие из спасённых были единственными выжившими в своих семьях. Напряжение, физическое и психологическое, было колоссальным. И тем не менее моряки и гардемарины упорно не желали возвращаться на свои корабли для заслуженного отдыха и продолжали работать. В результате пропитание для них приходилось доставлять на берег, а иногда отправлять подчинённых на корабли силой приказа. Офицерам даже приходилось сдерживать своих людей, когда риск был слишком велик.
Уже вечером первого дня операции крейсер «Адмирал Макаров» отправился в Неаполь с партией из 400 эвакуированных жителей. 31 декабря туда же направился броненосец «Слава» с ещё 600 жителями на борту. Стоит ли говорить, с каким восхищением взирали итальянцы на героических моряков. Матросов «Адмирала Макарова», выносивших на берег раненых, толпа встречала возгласами: «Да здравствуют наши русские братья!». Позже ещё 300 раненых, женщин и детей были доставлены на «Цесаревиче» в Сиракузы. Перевозя очередную партию пострадавших, русские корабли всякий раз пополняли запасы необходимого и снова возвращались в Мессину.
Как и при любой другой катастрофе, не обошлось без тех, кто пожелал воспользоваться её плодами. Землетрясение повредило и здание городской тюрьмы, откуда сбежали почти 750 уголовников. К ним присоединились бандиты из прочих областей Сицилии, и все вместе они принялись мародёрствовать в городе. С подобными элементами у балтийцев разговор был коротким: с ними вели перестрелки, их хватали, а зачастую и расстреливали на месте.
Трудно описать, насколько ужасными были сцены, разыгравшиеся в те дни на улицах Мессины. Среди жителей не было никого, чьи близкие не погибли в этой катастрофе. Зачастую наоборот: многие из спасённых были единственными выжившими в своих семьях. Напряжение, физическое и психологическое, было колоссальным. И тем не менее моряки и гардемарины упорно не желали возвращаться на свои корабли для заслуженного отдыха и продолжали работать. В результате пропитание для них приходилось доставлять на берег, а иногда отправлять подчинённых на корабли силой приказа. Офицерам даже приходилось сдерживать своих людей, когда риск был слишком велик.
Уже вечером первого дня операции крейсер «Адмирал Макаров» отправился в Неаполь с партией из 400 эвакуированных жителей. 31 декабря туда же направился броненосец «Слава» с ещё 600 жителями на борту. Стоит ли говорить, с каким восхищением взирали итальянцы на героических моряков. Матросов «Адмирала Макарова», выносивших на берег раненых, толпа встречала возгласами: «Да здравствуют наши русские братья!». Позже ещё 300 раненых, женщин и детей были доставлены на «Цесаревиче» в Сиракузы. Перевозя очередную партию пострадавших, русские корабли всякий раз пополняли запасы необходимого и снова возвращались в Мессину.
Погрузка раненых жителей на катера
В 9 часов 30 декабря в гавань Мессины вошёл итальянский броненосец Vittorio Emanuele, на борту которого находились король Виктор-Эммануил III и королева Елена. Вечером того же дня итальянская королевская чета прибыла на «Цесаревич», где выразила глубокую благодарность чинам русского флота и навестила раненых подданных. В своих телеграммах Николаю II король Италии писал: «…Спешу самым сердечным образом благодарить тебя и государыню за ваше искреннее участие в горе, столь тяжко постигшем Италию. Я восхищён самоотверженностью и энергией твоих офицеров и матросов.»
Спасательная операция продолжалась шесть дней. 3 января контр-адмирал Литвинов получил сообщение начальника порта Мессины о том, что помощь больше не требуется. По разным оценкам, всего за дни операции русскими моряками было извлечено из-под завалов от 1800 до 2500 итальянских жителей. Более 5000 итальянцев получили медицинскую помощь, а в Неаполь и Сиракузы были эвакуированы около 2000 человек. Позже итальянским правительством были переданы 3170 серебряных медалей для награждения чинов русского флота, принимавших участие в спасении мессинцев.
В 9 часов 30 декабря в гавань Мессины вошёл итальянский броненосец Vittorio Emanuele, на борту которого находились король Виктор-Эммануил III и королева Елена. Вечером того же дня итальянская королевская чета прибыла на «Цесаревич», где выразила глубокую благодарность чинам русского флота и навестила раненых подданных. В своих телеграммах Николаю II король Италии писал: «…Спешу самым сердечным образом благодарить тебя и государыню за ваше искреннее участие в горе, столь тяжко постигшем Италию. Я восхищён самоотверженностью и энергией твоих офицеров и матросов.»
Спасательная операция продолжалась шесть дней. 3 января контр-адмирал Литвинов получил сообщение начальника порта Мессины о том, что помощь больше не требуется. По разным оценкам, всего за дни операции русскими моряками было извлечено из-под завалов от 1800 до 2500 итальянских жителей. Более 5000 итальянцев получили медицинскую помощь, а в Неаполь и Сиракузы были эвакуированы около 2000 человек. Позже итальянским правительством были переданы 3170 серебряных медалей для награждения чинов русского флота, принимавших участие в спасении мессинцев.
Медаль в память о Мессинском землетрясении
Не будет преувеличением сказать, что героические действия русских моряков овеяли их неувядаемой славой. Эти события всколыхнули общественность не только в Италии, но и во всей Европе, а также за её пределами. Трудно перечислить все те проявления благодарности итальянцев, которые сыпались на матросов и офицеров. Газетные передовицы пестрели восторженными заголовками, русским посвящали стихотворения и песни. Благодарственными письмами было засыпано посольство России в Риме. Высочайшим приказом 129 гардемаринов отряда были произведены в офицеры. Сам Николай II, принимая адмирала Литвинова в Царском Селе, сказал: «Вы, адмирал, со своими моряками в несколько дней сделали больше, чем мои дипломаты за всё моё царствование».
Не будет преувеличением сказать, что героические действия русских моряков овеяли их неувядаемой славой. Эти события всколыхнули общественность не только в Италии, но и во всей Европе, а также за её пределами. Трудно перечислить все те проявления благодарности итальянцев, которые сыпались на матросов и офицеров. Газетные передовицы пестрели восторженными заголовками, русским посвящали стихотворения и песни. Благодарственными письмами было засыпано посольство России в Риме. Высочайшим приказом 129 гардемаринов отряда были произведены в офицеры. Сам Николай II, принимая адмирала Литвинова в Царском Селе, сказал: «Вы, адмирал, со своими моряками в несколько дней сделали больше, чем мои дипломаты за всё моё царствование».
Памятник, открытый в 2012 г. в сквере русских моряков
Добрую память жители Мессины хранят до сих пор. В 2012 г. в сквере, названном в честь русских матросов и офицеров, появился живописный памятник. Но, пожалуй, нет более красноречивых слов, чем те, которыми одарил своих героев итальянский народ — «Ангелы, пришедшие с моря».
Добрую память жители Мессины хранят до сих пор. В 2012 г. в сквере, названном в честь русских матросов и офицеров, появился живописный памятник. Но, пожалуй, нет более красноречивых слов, чем те, которыми одарил своих героев итальянский народ — «Ангелы, пришедшие с моря».
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Метки: Военно-морской флот история корабли
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