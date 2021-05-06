Ангелы, пришедшие с моря. Подвиг русских моряков в Мессине

Карта-схема района землетрясения в Мессине. Как видно, район Мессинского пролива находится в самом эпицентре



Ранним утром 28 декабря 1908 г. Мессину сотрясли первые толчки, которые сразу привели к значительным разрушениям. Но за землетрясением последовало и образовавшееся в море цунами высотой до пяти метров, которое довершило разрушение города. Исторически сложилось, что город Мессина весьма растянут вдоль побережья, из-за чего удар волны был ещё более ужасающим. Кроме Мессины, серьёзно пострадали и другие населённые пункты, в частности Реджио. Согласно поздним подсчётам было разрушено до 90% всех построек. Большая часть из них были старинными и никак не могли выдержать подобного воздействия стихии. Так, в руины превратились главный городской собор XIII века, казармы местного гарнизона и правительственные здания. Поскольку землетрясение произошло около пяти часов утра, большинство жителей оно застало в постелях, а счёт жертвам сразу пошёл на десятки тысяч.



Произошедшие толчки почувствовали и на кораблях русского отряда. По воспоминаниям матроса «Цесаревича» А. А. Плетнёва, корабль сильно тряхнуло, после чего он стал раскачиваться на волнах. Впрочем, никто не придал этому событию большого значения, и экипажи произвели стрельбы по установленному плану. О землетрясении стало известно лишь днём по возвращении в Аугусту, когда русский вице-консул поведал о случившемся. Только вечером адмирал Литвинов получил сообщение префекта Сиракуз с просьбой прийти на помощь. Не дожидаясь ответа из Петербурга, Литвинов приказал двинуться на выручку разрушенному городу. Во время перехода на кораблях отряда развернулась самая активная подготовка к спасательным действиям: были развернуты пункты медицинской помощи, сформированы команды для высадки на берег, проводились инструктажи, заготавливались медикаменты, продовольствие и необходимые инструменты.



Ещё на пути к городу до экипажей стали доходить тревожные отголоски случившейся трагедии: им стали попадаться деревянные обломки зданий, мебели и лодки, унесённые далеко в море. Только после захода в гавань Мессины, утром 29 декабря, личному составу открылась подлинная картина произошедшего: «Голова кругом идёт от тех ужасов, какие пришлось видеть на развалинах лучшего города Сицилии. Издали было видно только огонь, дымили горевшие в нескольких местах здания, обвалившиеся дома… По самому берегу ходят туда и сюда которые кое-как многие обвязанные, израненные, иные покалечены, их ведут. У всех на лицах отчаяние, мука…» — писал домой Плетнёв. Редкие дома не были разрушены. У многих стены обвалились полностью, а если где-то стены и устояли, то внутри дома были полны обломков. Те же части зданий, что устояли, были готовы обвалиться в любую минуту.



В числе первых, кто сошёл на берег, был адмирал Литвинов со своими офицерами. В общей сложности в первый день операции на берег сошло до четверти всего личного состава отряда. Оценив обстановку, командующий определил первостепенной задачей разбор завалов и извлечение как можно большего количества выживших. Действия экипажей были стремительны: город был поделён на сектора и назначены команды, отвечающие за каждый из них, на берегу под руководством флагманского врача А. А. Бунге были оборудованы пункты оказания первой помощи. Поскольку жители уже почти сутки находились без еды, тут же были развёрнуты полевые кухни для пострадавших и потерявших кров. Тяжелораненых на баркасах и шлюпках доставляли на борт кораблей.