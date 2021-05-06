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Ангелы, пришедшие с моря. Подвиг русских моряков в Мессине

Ангелы, пришедшие с моря. Подвиг русских моряков в Мессине (8 фото)

Автор:
06 мая 2021 17:52
Метки: Военно-морской флот   история   корабли   
690
8
В истории русского флота есть множество славных страниц, достойных искреннего восхищения. Однако участие русских моряков в ликвидации последствий землетрясения в Мессине в декабре 1908 г. занимает в этом ряду особое место.
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Метки: Военно-морской флот   история   корабли   
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9k
uutb 9 часов назад
Вспомнилось...
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Андрей 11 часов назад
"Ничего, синьор, ничего, синьорита!" В.С.Пикуль
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6
𝕮𝖔𝖓𝖔𝖗 𝕸𝖈𝕲𝖗𝖊𝖌𝖔𝖗 11 часов назад
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Viper_Lindt 11 часов назад
"Русский след" на канале Моя Планета подробно об этом событии рассказал
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