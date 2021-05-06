Кто такие правши и левши, и почему нельзя переучивать ребенка-левшу

Среди мужчин 13% левшей, а среди женщин - 11%. Существует также распространенный миф, связанный с гениальностью. Якобы люди, выбравшие левое полушарие доминантным, чаще становятся гениями. Однако проведенные IQ-тесты левшей и правшей обычно сопоставимы.



Ученые из Гарвардской медицинской школы в 1996 году пришли к выводу, что среди студентов хирургов-ортопедов, библиотекарей и математиков больше правшей, а вот адвокаты и архитекторы - были левшами. В творческих профессиях, действительно, на 10% больше левшей: они одарены в сферах, связанных с искусством, музыкой, архитектурой. Подобную креативность объясняют устройством мозга: у левшей он более симметричен, позволяя использовать по максимуму ресурсы обоих полушарий. Но эта гипотеза достоверно не подтверждена. Так что, правши, не огорчайтесь, у вас тоже есть шанс стать известными гениями!



Исследователи из Йельского университета, опрашивавшие пациентов психиатрической клиники, выявили, что 40% людей с шизофренией - левши. Еще немного неутешительной статистики: результаты экспериментов 2007 года показали, что у левшей существует риск рака молочной железы.



Левшей в детстве часто стараются переучить. Но зачем? Это не является отклонением, однако непохожесть на других всегда пытались искоренить. В итоге дети, которых насильно переучивали, часто страдали от последствий: становились заиками, получали психологическую травму.