Кто такие правши и левши, и почему нельзя переучивать ребенка-левшу

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Какой рукой вы пишите? Большинство читателей Фишек ответят, что правой. Откуда мы это знаем? Статистика! На нашей планете 90% правшей.
Латеральность - одна из функций, присущая нашему мозгу. Это асимметрия или разделение на левую и правую стороны. В этом нет ничего плохого, просто большинство людей отдают предпочтение одному полушарию мозга. Особенно для решения сложных и кропотливых задач, где требуется точность движений. В этом случае правши используют правую руку, а левши, соотвественно, левую.
Только 10% людей на планете - левши. Но почему? Ученые регулярно проводят исследования, чтобы выяснить, как и почему люди делают выбор в пользу одного из полушарий. Не все эксперименты дают достоверные и точные результаты, но с некоторыми гипотезами мы познакомим вас сегодня.
Только 10% людей на планете - левши. Но почему? Ученые регулярно проводят исследования, чтобы выяснить, как и почему люди делают выбор в пользу одного из полушарий. Не все эксперименты дают достоверные и точные результаты, но с некоторыми гипотезами мы познакомим вас сегодня.
Вы когда-нибудь задумывались, почему вы используете одну руку чаще, чем другую? Дело в том, что в процессе жизни одна сторона тела становится более натренированной. Маленький процент людей одинаково и в совершенстве владеет обоими полушариями мозга. Моторная кора отвечает за двигательную активность, в том числе и движения рук. В полушарии, которое контролирует наше тело, гораздо больше нейронных связей, это видно на МРТ.
Праворукость и леворукость обусловлены множеством факторов. Порой то, кем будет человек - правшой или левшой - зависит от генетики, окружающей среды и даже пола. Американские исследователи Гешвинд и Галабурда в 80-х предположили, что леворукими становятся младенцы из-за избытка тестостерона в процессе формирования плода. Согласно статистике, левшами чаще становятся близнецы, недоношенные дети, дети, рожденные курящими или возрастными матерями. У матерей-левшей часто рождаются дети-левши. Но связано это может быть еще и с тем, что ребенок подражает матери, перенимая ее поведение. Получается, человек может выбрать, кем ему быть: правшой или левшой.
Праворукость и леворукость обусловлены множеством факторов. Порой то, кем будет человек - правшой или левшой - зависит от генетики, окружающей среды и даже пола. Американские исследователи Гешвинд и Галабурда в 80-х предположили, что леворукими становятся младенцы из-за избытка тестостерона в процессе формирования плода. Согласно статистике, левшами чаще становятся близнецы, недоношенные дети, дети, рожденные курящими или возрастными матерями. У матерей-левшей часто рождаются дети-левши. Но связано это может быть еще и с тем, что ребенок подражает матери, перенимая ее поведение. Получается, человек может выбрать, кем ему быть: правшой или левшой.
Среди мужчин 13% левшей, а среди женщин - 11%. Существует также распространенный миф, связанный с гениальностью. Якобы люди, выбравшие левое полушарие доминантным, чаще становятся гениями. Однако проведенные IQ-тесты левшей и правшей обычно сопоставимы.
Ученые из Гарвардской медицинской школы в 1996 году пришли к выводу, что среди студентов хирургов-ортопедов, библиотекарей и математиков больше правшей, а вот адвокаты и архитекторы - были левшами. В творческих профессиях, действительно, на 10% больше левшей: они одарены в сферах, связанных с искусством, музыкой, архитектурой. Подобную креативность объясняют устройством мозга: у левшей он более симметричен, позволяя использовать по максимуму ресурсы обоих полушарий. Но эта гипотеза достоверно не подтверждена. Так что, правши, не огорчайтесь, у вас тоже есть шанс стать известными гениями!
Исследователи из Йельского университета, опрашивавшие пациентов психиатрической клиники, выявили, что 40% людей с шизофренией - левши. Еще немного неутешительной статистики: результаты экспериментов 2007 года показали, что у левшей существует риск рака молочной железы.
Левшей в детстве часто стараются переучить. Но зачем? Это не является отклонением, однако непохожесть на других всегда пытались искоренить. В итоге дети, которых насильно переучивали, часто страдали от последствий: становились заиками, получали психологическую травму.
Ученые из Гарвардской медицинской школы в 1996 году пришли к выводу, что среди студентов хирургов-ортопедов, библиотекарей и математиков больше правшей, а вот адвокаты и архитекторы - были левшами. В творческих профессиях, действительно, на 10% больше левшей: они одарены в сферах, связанных с искусством, музыкой, архитектурой. Подобную креативность объясняют устройством мозга: у левшей он более симметричен, позволяя использовать по максимуму ресурсы обоих полушарий. Но эта гипотеза достоверно не подтверждена. Так что, правши, не огорчайтесь, у вас тоже есть шанс стать известными гениями!
Исследователи из Йельского университета, опрашивавшие пациентов психиатрической клиники, выявили, что 40% людей с шизофренией - левши. Еще немного неутешительной статистики: результаты экспериментов 2007 года показали, что у левшей существует риск рака молочной железы.
Левшей в детстве часто стараются переучить. Но зачем? Это не является отклонением, однако непохожесть на других всегда пытались искоренить. В итоге дети, которых насильно переучивали, часто страдали от последствий: становились заиками, получали психологическую травму.
Если вы левша, то поделитесь, с какими трудностями в бытовом плане вам приходится сталкиваться?
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но стреляю с левого плеча - так проще почему то
"Среди мужчин 13% левшей, а среди женщин - 11%."
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