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Кто такие правши и левши, и почему нельзя переучивать ребенка-левшу

Кто такие правши и левши, и почему нельзя переучивать ребенка-левшу

Автор:
06 мая 2021 11:39
Сообщество : Факты
Метки: Латеральность   ведущая рука   интересно   левша   левша и правша   правша   
1059
3
Какой рукой вы пишите? Большинство читателей Фишек ответят, что правой. Откуда мы это знаем? Статистика! На нашей планете 90% правшей.
А вы левша или правша?
Правша
Левша

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Метки: Латеральность   ведущая рука   интересно   левша   левша и правша   правша   
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13  комментариев
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34k
AGM Час назад
Я левша, но без проблем начал писать в первом классе правой рукой и делаю это до сих пор. Насильно меня никто не переучивал. На гитаре тоже играю "стандартным" образом, левой более "умелой" рукой наоборот проще брать аккорды. Но рисую, стреляю, паяю, кручу винты болты-винты отвёрткой и произвожу другие операции где нужна сноровка и точность - левой.
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16k
Александр 10 минут назад
У меня от левши, только, умение писать и чистить зубы, всё остальное делаю правой, так как мир жесток и многие вещи\инструменты\предметы быта сделаны для праворуких.

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204
Сеня Быгэмотиг 12 минут назад
правша
но стреляю с левого плеча - так проще почему то
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14k
Corvus Corax 14 минут назад
"Только 10% людей на планете - левши."
"Среди мужчин 13% левшей, а среди женщин - 11%."
?
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8k
Вася 44 минуты назад
я так и знал, тут каждый третий шизофреник
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4k
Ыукп 54 минуты назад
Все предметы, ехника, оборудование заточены под праворуких. Адвокат -левша - да на здоровье. В ином случае можно получить травму. Были пр
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514
Шурман 59 минут назад
Я был левшой но в первом классе настоятельно переучивали , в первый пошел в 85 году . Сын и доча левши , жена правша , у нас на это не обращают внимания .
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5
26121991 Час назад
Даже голосовалка, и та бестолковая, где амбидекстр?
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37k
dima423 Час назад
у ме6ня сын левша) в спорте это плюс, и в игровых видах, и в единоборствах и в теннисе например)
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