Я у мамы инженер: 25 гениальных кулибиных

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Ну и что что сделано как-то непонятно - главное - оно все работает. А у вас есть столько смекалки, сколько ее у этих кулибиных?
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Авторский пост
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