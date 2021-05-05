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Я у мамы инженер: 25 гениальных кулибиных

Я у мамы инженер: 25 гениальных кулибиных (25 фото)

Автор:
05 мая 2021 12:05
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Мысль   Фабрика идей   Юмор   кулибины   поделки   фантазия   я у мамы инженер   
582
25

Ну и что что сделано как-то непонятно - главное - оно все работает. А у вас есть столько смекалки, сколько ее у этих кулибиных?

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Метки: Мысль   Фабрика идей   Юмор   кулибины   поделки   фантазия   я у мамы инженер   
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