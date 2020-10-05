Уморительное спасение британки, которая на спор залезла в сушильную машину

Соседка Роузи, 21-летняя Лидия Данвелл, проснулась от воя сирен и побежала вниз, ожидая увидеть пожар. Она была «поражена» и «потеряла дар речи», когда обнаружила, что Роуз застряла в сушилке. Впрочем, ей это не помешало тут же начать снимать уморительную сцену.



«Я проснулась от рева сирен и подумала, что наш дом горит. Я побежала вниз прямо в пижаме и тут увидела ее — она всего лишь застряла в сушилке. Я поверить не могла своим глазам, настолько это было глупо.



Я потеряла дар речи и не могла прекратить смеяться. Я пыталась сохранять серьезность, когда зашли пожарные, но я чувствовала себя ребенком и не могла сдержать смех. Чтобы вытащить ее, понадобилось трое пожарных, и им пришлось разблокировать всю улицу. Это был обычный вечер вторника, и мы подумали, почему бы немного не выпить. Никогда бы не подумала, что это приведет к тому, что она застрянет в сушилке. Ничего смешнее в жизни не видела.



Когда они позвонили в службу спасения и сказали, что человек застрял в сушилке, у них спросили, сколько лет ребенку. Такой стыд: им пришлось сказать, что речь о 21-летней девушке. Я чуть не умерла от смеха.



Все это продолжалось минут двадцать, но позор будет на всю жизнь. Я ни за что не перестану ей это припоминать. Для меня это лучшее событие года».