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Уморительное спасение британки, которая на спор залезла в сушильную машину

Уморительное спасение британки, которая на спор залезла в сушильную машину (4 фото)

Автор:
05 октября 2020 16:31
Сообщество : Юмор
Метки: великобритания   видео   фейл   
1147
4

Вечером вторника 21-летняя Роузи Коул мирно наслаждалась сочетанием вина и текилы, когда друзья бросили ей вызов: забраться в сушильную машину. В итоге пьяная студентка застряла намертво, и понадобилось 20 минут и трое спасателей, чтобы ее вытащить.

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Метки: великобритания   видео   фейл   
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23  комментария
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1k
Игорь 2 часа назад
Она смогла, а чего добился ты!?
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5k
z0_0b 2 минуты назад
Уморительная?
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9k
Паша Эмильевич Полчаса назад
Что то вдруг вспомнилось альтернативная версия Винни-Пуха...
Что то вдруг вспомнилось альтернативная версия Винни-Пуха...
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1k
O.Bender1 49 минут назад
Жаль, что наружу она застряла не той стороной.
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0
Алексей O.Bender1 45 минут назад
А ты хорош :)
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Прям с первой до последней секунды!
Ссылка www.youtube.com
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1k
Алексей Свирепый Бамбр 49 минут назад
Вот только студентку вытаскивали пожарные, а Винни-Пух, скорее всего, вылетел на реактивной тяге.
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8k
Antique computer Час назад
А теперь дайте ей лампочку и поспорьте, что она не сможет вставить ее в рот
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4k
ZiDAN10 Час назад
Хорошо зафиксированная баба...
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75
Мистер Фикс Час назад
Жопа выросла, мозги не успели...
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8k
БарНалей Час назад
Надо было ей еще лампочку в рот засунуть
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2k
american_buldog БарНалей Полчаса назад
что, больше нечего в рот совать?
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8k
Атеист 2 часа назад
Хм, где-то я уже видел как одна молоденькая дама застряла в стиралка, а потом ей какой-то мужик помогал освободиться


Походу команда неопытных актеров.. что-то пошло не так
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1k
Алексей Атеист 47 минут назад
Друг рассказывал, что тоже видел такой фильм. И, как я помню, дамочка в фильме застряла в стиралке другой стороной.
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2k
american_buldog Алексей Полчаса назад
да, да! мне тоже про этот фильм рассказывали! замечательный сюжет!
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Видео неполное. Вот остальное.
https://vk.com/video-192792910_456239027
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46k
alertol 2 часа назад
Мне друг показывал фильм где студентка головой вперёд застряла, а её все студенты по очереди пытались достать... )))
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8k
Атеист alertol Час назад
Мда, волнующий фильм... Главное, достали!))
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29k
Опаньки Атеист Час назад
студенты то достали...
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4k
ZiDAN10 alertol Час назад
Отодрали? Некоторые даже по 2 раза!
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32k
jonnyD alertol 56 минут назад
Студенты , - и чего нибудь достали ? Студенты только прут ... все ... вообще все !
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838
Афраний 2 часа назад
Ну застряла,это ещё так. По пьяни чего только не бывает.Но "никогда раньше не занималась стиркой сама",это что-то.Закинь в стиралку вещи,нажми кнопку.
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29k
Опаньки 2 часа назад
духовка застряла в сушилке
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