Уморительное спасение британки, которая на спор залезла в сушильную машину

Вечером вторника 21-летняя Роузи Коул мирно наслаждалась сочетанием вина и текилы, когда друзья бросили ей вызов: забраться в сушильную машину. В итоге пьяная студентка застряла намертво, и понадобилось 20 минут и трое спасателей, чтобы ее вытащить.
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Вот что рассказала сама Роузи, жительница города Халл в Восточном Йоркшире:
«Мы отдыхали с соседями, и один из них бросил мне вызов. Я, уверенная, что ни за что не пролезу, решила попробовать, и, к моему удивлению, это оказалось проще, чем я думала. И только когда я протиснула бедра и скрестила ноги позади, я поняла, что не могу выбраться.
Я немного драматичная личность, поэтому сначала не приняла ситуацию всерьез, да и соседи меня смешили. Но когда я поняла, что не могу развести ноги, а бедра застряли, я немного заволновалась: особенно когда от моих попыток выбраться машинка покачнулась вперед. Руки начали болеть, и в сушилке было довольно жарко. Соседи попытались меня вытащить, но не смогли, так что нам ничего не оставалось, кроме как позвонить пожарным: они достают кошек с деревьев, так что, наверное, могут достать и студентку из сушилки».
Я немного драматичная личность, поэтому сначала не приняла ситуацию всерьез, да и соседи меня смешили. Но когда я поняла, что не могу развести ноги, а бедра застряли, я немного заволновалась: особенно когда от моих попыток выбраться машинка покачнулась вперед. Руки начали болеть, и в сушилке было довольно жарко. Соседи попытались меня вытащить, но не смогли, так что нам ничего не оставалось, кроме как позвонить пожарным: они достают кошек с деревьев, так что, наверное, могут достать и студентку из сушилки».
Рози сказала, что все шесть соседей по дому прошли инструктаж по пожарной безопасности, но признала, что раньше никогда не занималась стиркой сама.
«Пожарные были очень милыми, и просто посмеялись надо мной. Когда они уходили, они открыли сушилку и спросили, нужно ли еще кого-нибудь спасти. Они также дали нам инструктаж по пожарной безопасности и спросили, знаем ли мы, что делать в случае пожара. Я помню правило про «остановись, упади и перекатись», но не знаю, как это может помочь, когда ты застрял в сушилке.
Я никогда раньше этого не делала, и теперь с уверенностью могу сказать, что никогда не повторю! Я точно не горжусь этим поступком, и не стану упоминать его в резюме как достижение.
Не буду врать: я никогда не занимаюсь стиркой сама и ни разу не пользовалась сушилкой, но, пожалуй, впредь мне стоит снимать одежду прежде чем класть ее внутрь».
«Пожарные были очень милыми, и просто посмеялись надо мной. Когда они уходили, они открыли сушилку и спросили, нужно ли еще кого-нибудь спасти. Они также дали нам инструктаж по пожарной безопасности и спросили, знаем ли мы, что делать в случае пожара. Я помню правило про «остановись, упади и перекатись», но не знаю, как это может помочь, когда ты застрял в сушилке.
Я никогда раньше этого не делала, и теперь с уверенностью могу сказать, что никогда не повторю! Я точно не горжусь этим поступком, и не стану упоминать его в резюме как достижение.
Не буду врать: я никогда не занимаюсь стиркой сама и ни разу не пользовалась сушилкой, но, пожалуй, впредь мне стоит снимать одежду прежде чем класть ее внутрь».
Соседка Роузи, 21-летняя Лидия Данвелл, проснулась от воя сирен и побежала вниз, ожидая увидеть пожар. Она была «поражена» и «потеряла дар речи», когда обнаружила, что Роуз застряла в сушилке. Впрочем, ей это не помешало тут же начать снимать уморительную сцену.
«Я проснулась от рева сирен и подумала, что наш дом горит. Я побежала вниз прямо в пижаме и тут увидела ее — она всего лишь застряла в сушилке. Я поверить не могла своим глазам, настолько это было глупо.
Я потеряла дар речи и не могла прекратить смеяться. Я пыталась сохранять серьезность, когда зашли пожарные, но я чувствовала себя ребенком и не могла сдержать смех. Чтобы вытащить ее, понадобилось трое пожарных, и им пришлось разблокировать всю улицу. Это был обычный вечер вторника, и мы подумали, почему бы немного не выпить. Никогда бы не подумала, что это приведет к тому, что она застрянет в сушилке. Ничего смешнее в жизни не видела.
Когда они позвонили в службу спасения и сказали, что человек застрял в сушилке, у них спросили, сколько лет ребенку. Такой стыд: им пришлось сказать, что речь о 21-летней девушке. Я чуть не умерла от смеха.
Все это продолжалось минут двадцать, но позор будет на всю жизнь. Я ни за что не перестану ей это припоминать. Для меня это лучшее событие года».
«Я проснулась от рева сирен и подумала, что наш дом горит. Я побежала вниз прямо в пижаме и тут увидела ее — она всего лишь застряла в сушилке. Я поверить не могла своим глазам, настолько это было глупо.
Я потеряла дар речи и не могла прекратить смеяться. Я пыталась сохранять серьезность, когда зашли пожарные, но я чувствовала себя ребенком и не могла сдержать смех. Чтобы вытащить ее, понадобилось трое пожарных, и им пришлось разблокировать всю улицу. Это был обычный вечер вторника, и мы подумали, почему бы немного не выпить. Никогда бы не подумала, что это приведет к тому, что она застрянет в сушилке. Ничего смешнее в жизни не видела.
Когда они позвонили в службу спасения и сказали, что человек застрял в сушилке, у них спросили, сколько лет ребенку. Такой стыд: им пришлось сказать, что речь о 21-летней девушке. Я чуть не умерла от смеха.
Все это продолжалось минут двадцать, но позор будет на всю жизнь. Я ни за что не перестану ей это припоминать. Для меня это лучшее событие года».
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Метки: великобритания видео фейл
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