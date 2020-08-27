Убийце Джона Леннона в 11-й раз отказано в условно-досрочном освобождении

Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен был осужден в 1980 году. В среду 26 августа 65-летнему Чепмену снова было отказано в условно-досрочном освобождении - уже в одиннадцатый раз. При этом два года назад он заявлял, что обрел Иисуса, стыдится своего поступка и готов сидеть в тюрьме столько, сколько потребуется.
Предыдущая комиссия по УДО в 2018 году заявила, что на свободе убийца легендарного "битла" рискует здоровьем и жизнью гораздо больше, чем в стенах тюрьмы. По всей видимости, и спустя два года мнение комиссии не изменилось. Марк Чепмен останется там где был - в исправительном учреждении Венде недалеко от Буффало, штат Нью-Йорк.
Марк Дэвид Чепмен убил Джона Леннона на глазах у его жены Йоко Оно возле жилого здания "Дакота" на Манхэттене 8 декабря 1980 года. Позже он сказал, что был зол на огромную известность, которую приобрел музыкант.
Убийца пять часов поджидал жертву у ее дома. Примечательно, что ранее в тот день он уже подходил к Леннону и тот дал ему автограф, подписав пластинку.
Здание "Дакота", где жили Джон Леннон и Йоко Оно, и возле которого произошло убийство
В день убийства Чепмен сначала подкараулил Леннона, выходящего из дома, и попросил подписать для него альбом. А затем дождался, когда музыкант вернется вечером. Леннон был в студии звукозаписи и вернулся домой вместе с Йоко около половины одиннадцатого вечера. Убийца выстрелил в него четыре раза, попав в спину и плеч. Леннона пытались спасти, но он умер в больнице примерно через час.
Когда полиция приехала, чтобы арестовать Чепмена, он сидел там же, у "Дакоты", и листал страницы книги "Над пропастью во ржи". Он и не собирался скрываться. На суде Чепмен отклонил попытки своего адвоката заявить о невменяемости и вместо этого признал себя виновным.
Впервые он получил право на условно-досрочное освобождение в 2000 году.
В тюрьме он содержится в принудительной изоляции. Это делается, чтобы защитить его от других заключенных. Чепмену разрешается выходить из камеры только на три часа в день.
Впервые он получил право на условно-досрочное освобождение в 2000 году.
В тюрьме он содержится в принудительной изоляции. Это делается, чтобы защитить его от других заключенных. Чепмену разрешается выходить из камеры только на три часа в день.
Суд над Чепменом в 1980 году, на котором он был признан виновным
В следующий раз Чепмен получит право на условно-досрочное освобождение в 2022 году.
Йоко Оно и Шон Леннон
Йоко Оно в прошлом не раз выступала против освобождения Чепмена, утверждая, что он представляет опасность для нее и сыновей Леннона - Джулиана (сына от первого брака Леннона) и Шона (сына Леннона и Йоко Оно). Неизвестно, писала ли она в комиссию по условно-досрочному освобождению в этом году, как она это делала в прошлом.
Чепмен в 2010 году и 2012 году
Источник: — переведено специально для fishki.net
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