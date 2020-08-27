Убийце Джона Леннона в 11-й раз отказано в условно-досрочном освобождении

Когда полиция приехала, чтобы арестовать Чепмена, он сидел там же, у "Дакоты", и листал страницы книги "Над пропастью во ржи". Он и не собирался скрываться. На суде Чепмен отклонил попытки своего адвоката заявить о невменяемости и вместо этого признал себя виновным.



Впервые он получил право на условно-досрочное освобождение в 2000 году.



В тюрьме он содержится в принудительной изоляции. Это делается, чтобы защитить его от других заключенных. Чепмену разрешается выходить из камеры только на три часа в день.