FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4079 постов • 593 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Убийце Джона Леннона в 11-й раз отказано в условно-досрочном освобождении

Убийце Джона Леннона в 11-й раз отказано в условно-досрочном освобождении (8 фото)

Автор:
27 августа 2020 09:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Йоко Оно   джон леннон   заключенный   преступление   преступление и наказание   убийство   убийца   шоу бизнес   
222
8
Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен был осужден в 1980 году. В среду 26 августа 65-летнему Чепмену снова было отказано в условно-досрочном освобождении - уже в одиннадцатый раз. При этом два года назад он заявлял, что обрел Иисуса, стыдится своего поступка и готов сидеть в тюрьме столько, сколько потребуется.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Йоко Оно   джон леннон   заключенный   преступление   преступление и наказание   убийство   убийца   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Том Сойер 57 минут назад
Убийце Джона Леннона в 11-й раз отказано в условно-досрочном освобождении
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
28k
Элек Мек 6 минут назад
Думаю что тюрьма для него более безопасное место,чем жизнь на свободе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
644
Kariya 7 минут назад
Готов сидеть в тюрьме сколько потребуется, но требует право на досрочное освобождение? Жжет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
BillyBonzz 12 минут назад
"Я обрел Иисуса в сердце, освободите меня от пожизненного" -нормальный довод чтобы не подохнуть в тюрьме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Авокадо 36 минут назад
Если я его встречу на улице он пожалеет что не остался в тюрьме..
Если я его встречу на улице он пожалеет что не остался в тюрьме..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov Авокадо Полчаса назад
Это точно. Тюрьма для него много безопаснее, чем воля...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Viktor 41 минуту назад
Не понимает чёли, как тока откинется, сразу пизец приснится!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки Чарльз Мэнсон нервно курит в сторонке: 5 самых страшных психопатов-убийц Америки Чарльз Мэнсон нервно курит в сторонке: 5 самых страшных психопатов-убийц Америки Выходец из Ирака убил свою шведскую подружку Выходец из Ирака убил свою шведскую подружку Убийство Михаила Круга окончательно раскрыто Убийство Михаила Круга окончательно раскрыто Селфи за час до смерти помогло найти убийцу девушки Селфи за час до смерти помогло найти убийцу девушки Индийскую девушку-подростка убили ради чести семьи Индийскую девушку-подростка убили ради чести семьи
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

432762



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов
4
45
Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов
Знакомые места с необычного ракурса
4
28
Знакомые места с необычного ракурса
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вход в подводную обсерваторию на озере Цуг (Швейцария)
0
6
Вход в подводную обсерваторию на озере Цуг (Швейцария)
Почему у людей волосы разного цвета?
0
2
Почему у людей волосы разного цвета?
Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки
Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#авария#интересное#дтп#знаменитости#дети#приколы#актер#москва
#юмор#факты#россия#картинки#животные#навальный#музыка#транспорт#актеры#настроение
#прикол#история#сша#шоу бизнес#кино#авто авария#позитив#автоприкол#в мире#природа

На что жалуетесь?

Вернуться