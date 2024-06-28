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Потерявшаяся собака нашлась за 1600 километров от дома спустя 2 года

Потерявшаяся собака нашлась за 1600 километров от дома спустя 2 года

Автор:
28 июня 2024 10:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   милота   нашлась   потерялась   собака   фото   
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Тони Дункан не терял надежду и хотел вновь увидеть свою любимицу по кличке Луна. Мужчина был потрясен после того, как ему позвонили из службы контроля за животными.

Потерявшаяся собака Тони Дункан из штата Мэриленд (США) нашлась спустя два года после того, как каким-то образом оказалась за 1000 миль (1609 км) от дома.

Мужчина рассказал, что его собака по кличке Луна исчезла из его дома в Мардела-Спрингс после того, как погналась за дикими животными в близлежащем лесу и не вернулась.

По словам Дункана, он не терял надежду увидеть Луну вновь, но все равно был потрясен после того, как на прошлой неделе ему позвонили из службы контроля за животными Лабелль во Флориде.

Сотрудники отдела по контролю за животными сообщили мужчине, что на парковке магазина LaBelle Walmart была найдена собака, у которой нашли микрочип, который помог определить, что это и есть пропавшая Луна.

В тот же день американец сел в машину и отправился за 1000 миль (1609 км), чтобы воссоединиться со своим домашним животным.

"Это было большое расстояние, но оно не шло ни в какое сравнение с той любовью, которую я испытываю к своей собаке", — сказал Дункан в интервью McClatchy News.

Эмоциональное воссоединение было снято на камеру.


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Метки: Видео   животные   милота   нашлась   потерялась   собака   фото   
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