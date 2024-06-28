Потерявшаяся собака нашлась за 1600 километров от дома спустя 2 года

Потерявшаяся собака Тони Дункан из штата Мэриленд (США) нашлась спустя два года после того, как каким-то образом оказалась за 1000 миль (1609 км) от дома.

Мужчина рассказал, что его собака по кличке Луна исчезла из его дома в Мардела-Спрингс после того, как погналась за дикими животными в близлежащем лесу и не вернулась.

По словам Дункана, он не терял надежду увидеть Луну вновь, но все равно был потрясен после того, как на прошлой неделе ему позвонили из службы контроля за животными Лабелль во Флориде.

Сотрудники отдела по контролю за животными сообщили мужчине, что на парковке магазина LaBelle Walmart была найдена собака, у которой нашли микрочип, который помог определить, что это и есть пропавшая Луна.