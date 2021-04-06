Клиентка расстреляла сотрудников автокафе за медленное обслуживание

В разгар скандала женщина вернулась к машине и вышла из нее с черным пистолетом в руках. Перегнувшись через подоконник,она несколько раз выстрелили в сотрудников "Бургер кинга". Те, однако, при первом же выстреле выбежали через служебный выходи не пострадали. По их словам, рядом с женщной находился мужчина, который был водителем седана.