FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 549 постов • 238 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Клиентка расстреляла сотрудников автокафе за медленное обслуживание

Клиентка расстреляла сотрудников автокафе за медленное обслуживание (6 фото)

Автор:
06 апреля 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: бургер кинг   долгое ожидание   криминал   недовольный клиент   нервные люди   посетитель   стрельба   сша   
448
6
Сотрудники придорожного кафе "Бургер кинг" из Мемфиса, штат Теннесси, был в шоке, когда клиентка, недовольная медленным обслуживанием, несколько раз пальнула в рабочий зал прямо через окно выдачи. Хулиганку засняла камера фотофиксации.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: бургер кинг   долгое ожидание   криминал   недовольный клиент   нервные люди   посетитель   стрельба   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
Пусть пожинают плоды своего BLMа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 минуты назад
Ну а что вы хотели, свободу угнетенным!!!
Титульную нацию посмели долго обслуживать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
245
Pi11igrim 3 минуты назад
Расисты... терпеть они не собираются...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150k
☭Cheкаво☭ 3 минуты назад
Это только начало, сейчас, негры власть почувствуют будут белых налево и направо гасить, облизывание ботинков их уже неудворлетворяет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Семён Семёныч 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
samsr 6 минут назад
Ниггерша в край ошалевшая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
515
Alex 11 минут назад
Тупость хозяина на лицо.
Голодный негр-злой негр, злой негр- не продуктивный негр, вот и вся арифметика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200
dimly 14 минут назад
Там все кому не лень имеют огнестрелы. Чего удивляться тогда, что стреляют..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
hairov 15 минут назад
Опять нигеры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 16 минут назад
И вообще, в статье расизм. Не черный пистолет, а афроамериканский ствол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
KL11 16 минут назад
Хулиганку засняла камера? Да она может вообще пранкер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 17 минут назад
А вот если бы в Теннесси можно было всем иметь ствол за поясом и носить его открыто...
Стоп! Там же можно владеть короткостволом и носить его открыто!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
AGM Maks Es 7 минут назад
Да да! Странно что сотрудники фастфуда не достали свои пистолеты и не устроили сцену как на диком западе. А, точно. Она же чёрная. Ей сопротивляться нельзя
а так бы пиу пиу пиу, все бы повеселились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Viktor Полчаса назад
У И.А.Крылова есть басня "Мартышка и очки", а тут - "Мартышка и пистолет"!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex Полчаса назад
[мат] Niggers
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Полчаса назад
С каких пор обезьянам разрешили продавать оружие? Или она стащила его у своего белого хозяина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov Алексей 5 минут назад
Ты идиот? В США нет ограничений на продажу оружия по рассовому признаку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexandr Barhudarov Полчаса назад
Это называется у них хулиганством?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lovels Travel Полчаса назад
Снова обдолбленные макаки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото) Как большой бюст может помочь в быту (6 фото) Американец украл компьютер - и тут же сам стал жертвой грабителей: видео Американец украл компьютер - и тут же сам стал жертвой грабителей: видео Человек-хамелеон: в США умер один из самых известных гангстеров Человек-хамелеон: в США умер один из самых известных гангстеров Американец попытался расплатиться в "Макдональдсе" пакетом марихуаны Американец попытался расплатиться в "Макдональдсе" пакетом марихуаны Парень получил реальный срок за то, что лизнул мороженое на камеру Парень получил реальный срок за то, что лизнул мороженое на камеру Внучка 15 лет получала пенсию бабушки, сохраняя её труп в морозилке Внучка 15 лет получала пенсию бабушки, сохраняя её труп в морозилке
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

289379



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Псевдонимы советских актеров: зачем они сменили имя?
4
168
Псевдонимы советских актеров: зачем они сменили имя?
Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить
3
74
Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Последствия вакцины Спутник V: реальные отзывы пользователей соцсетей
0
122
Последствия вакцины Спутник V: реальные отзывы пользователей соцсетей
Действительно ли девушки и женщины любят ушами?
1
6
Действительно ли девушки и женщины любят ушами?
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото)
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Пришелец из прошлого
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#подборка#люди#прикольные#приколы#знаменитости#шоу бизнес#позитив#полиция
#фото#прикол#Россия#СССР#картинки#смешные#ретро#Фотографии.#фотографии#авария
#история#животные#интересное#факты#кино#на различный вкус#сша#искусство#природа#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться