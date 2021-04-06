Клиентка расстреляла сотрудников автокафе за медленное обслуживание

448
6
Сотрудники придорожного кафе "Бургер кинг" из Мемфиса, штат Теннесси, был в шоке, когда клиентка, недовольная медленным обслуживанием, несколько раз пальнула в рабочий зал прямо через окно выдачи. Хулиганку засняла камера фотофиксации.
Клиентка кафе "Бургер кинг", заказавшая еду через окно для водителей, в Мемфисе, штат Теннесси, открыла стрельбу по сотрудникам заведения прямо через окно выдачи, где ожидала своего заказа. Таким образом женщина выразила свое возмущение тем, что ей пришлось слишком долго ждать обслуживания.
×
По словам вызванных на место происшествия полицейских, сотрудники кафе не пострадали, поскольку при первом же выстреле мгновенно выскочили из помещения через заднюю дверь. Сейчас полиция, обнаружившая фотоснимки несдержанной посетительницы в фотозаписях камеры наблюдения, ведет розыск преступницы.
Приехавшим на место стрельбы полицейским сотрудники сообщили, что женщина разозлилась из-за долгогоожидания заказа, вышла с переднего пассажирского сиденья седана и подошла к окну выдачи заказов, где устроила словесную перепалку с сотрудниками заведения.
В разгар скандала женщина вернулась к машине и вышла из нее с черным пистолетом в руках. Перегнувшись через подоконник,она несколько раз выстрелили в сотрудников "Бургер кинга". Те, однако, при первом же выстреле выбежали через служебный выходи не пострадали. По их словам, рядом с женщной находился мужчина, который был водителем седана.
Руководство "Бургер кинг" сделало заявление в связи с инцидентом. "Мы не собираемся терпеть или оправдывать насилие любого вида в наших ресторанах, поскольку безопасность наших гостей и персонала - наш главный приоритет, - говорится в нем. - К счастью, в ходе инцидента никто в ресторане не пострадал. Руководство ресторана во всем сотрудничает со следствием в ходе расследования".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Американец попытался расплатиться в "Макдональдсе" пакетом марихуаны
- Американский полицейский ударил 11-летнюю девочку электрошокером
- Парень получил реальный срок за то, что лизнул мороженое на камеру
- Самые странные магшоты неординарных преступников
- Человек-хамелеон: в США умер один из самых известных гангстеров
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...
Титульную нацию посмели долго обслуживать
Голодный негр-злой негр, злой негр- не продуктивный негр, вот и вся арифметика
Стоп! Там же можно владеть короткостволом и носить его открыто!