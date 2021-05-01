Как тракторист "водятла" правилам дорожного движения учил

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На три вещи можно смотреть бесконечно - как бежит вода, как горит огонь, и как слишком наглые водители получают по заслугам.
К сожалению, есть такая категория автомобилистов, которые свято верят, что правила написаны не для них. И вот один из таких "уверовавших" столкнулся с принципиальным трактористом, который с данной позицией был категорически несогласен.
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Вариант 1.
Водила на мересе считает всех за мудачье и летит по встречке. Водила мерса пи.дераст, тракторист красавчик! Дави ковшом этого муд.ака!
Вариант 2. (в параллельной вселенной, но всё же)
Водитель мерса 5 минут назад стал свидетелем аварии, у него в машине маленький ребёнок, которого он подобрал и срочно везёт в больницу. Тракторист, пьяный пи.дор, вали нахрен с дороги!!! Какого хрена трактор посреди города? Тут запрещено ездить тракторам, отнимите у него права! В пробке одни уроды, пропустите машину с ребёнком.....
И тд и тп....
вот в чем сложность, не пойму
С трактором не поспоришь
Даже в моём чистом (с 1982 года, когда был построен дом) подьезде стало мусорно и двери подьезда расцарапаны детскими ругательствами. Ублюдки воспитывают ублюдков.
Такого увидишь на встречке... сейчас это ассоциируется с чем то дьявольским из мира компьютерных игр
>> трактор купить и окупить за год, а е*блану на мерсе еще 5 лет кредит
>> выплачивать
Это да! чувак на мерине ему кредит и выдаст
а если не выплатит, заберет и трактор и хату