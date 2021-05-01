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Как тракторист "водятла" правилам дорожного движения учил

Как тракторист "водятла" правилам дорожного движения учил (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 мая 2021 16:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   двойная сплошная   пдд   санкт-петербург   трактор   тракторист   
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На три вещи можно смотреть бесконечно - как бежит вода, как горит огонь, и как слишком наглые водители получают по заслугам.

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Метки: Автомобиль   двойная сплошная   пдд   санкт-петербург   трактор   тракторист   
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36
Maxim 18 часов назад
Водятель минусанул что-ль? Мерседес головного мозга
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28k
LEPA 7 минут назад
Питер. Самое начало Суворовского пр.
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494
Леший 12 минут назад
Красавчик!
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1k
vfrcbvec Час назад
Конечно тут с трактором связываться.. ковш денг стоит, помнешь мерс продать придется
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10k
net 2 часа назад
Взгляд на ситуацию зависит от количества предоставленных нам фактов.
Вариант 1.
Водила на мересе считает всех за мудачье и летит по встречке. Водила мерса пи.дераст, тракторист красавчик! Дави ковшом этого муд.ака!
Вариант 2. (в параллельной вселенной, но всё же)
Водитель мерса 5 минут назад стал свидетелем аварии, у него в машине маленький ребёнок, которого он подобрал и срочно везёт в больницу. Тракторист, пьяный пи.дор, вали нахрен с дороги!!! Какого хрена трактор посреди города? Тут запрещено ездить тракторам, отнимите у него права! В пробке одни уроды, пропустите машину с ребёнком.....
И тд и тп....
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2k
nukaktotak 11 часов назад
на мерсе не стал связываться, попал бы на бабки если поцарапал ковш
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670
azuver 12 часов назад
На каждую наглую опу есть болт с левой резьбой.В данном случае трактор.Ибо не уй нарушать.
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2k
Frank Borman 13 часов назад
Кто мощнее и тяжелее, тот и прав.
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2k
SNZV 13 часов назад
Для торопыг и дятлов

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7k
Barachek_Obachek 14 часов назад
Иногда ловлю себя на одной мысли. Платили бы мне хотя-бы 20% от штрафов зафиксированных мной правонарушений за день. Я бы во первых очень быстро стал миллионером, во вторых нарушающих кол-во говнюков заметно бы поуменьшилось в пределах одного города. Как бы бы не парадоксально звучало, но факт остаётся фактом.
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14k
KOSTELLO 14 часов назад
А куле он хотел.
С трактором не поспоришь
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12k
U55R 15 часов назад
Неруся опустили?
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11k
info-kozirev 15 часов назад
Ай молодца,надо было еще ковшом прижать разок,что б мозг на место встал,попортили капот ,восстановят,а вот мозги включатся,это бесценно.
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675
Oort 15 часов назад
И у нас, в Калининграде, всё больше и больше понаехавших ублюдков из Сибири и той же Москвы (летом). Ублюдки не потому что приехали из прекрасной Сибири или Москвы, а потому что на дороге ведут себя как ублюдки.
Даже в моём чистом (с 1982 года, когда был построен дом) подьезде стало мусорно и двери подьезда расцарапаны детскими ругательствами. Ублюдки воспитывают ублюдков.
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729
лесная лысоешка 16 часов назад
морально унечтожно
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740
Павел Кузнецов 16 часов назад
вот от стогомёта, с приподнятыми на метр рогами даже камазы на встречке шарахаются.......
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8k
Cornho 16 часов назад
Родные края. Суворовский проспект, между 2-й Советской и Невским.
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895
Fiveatwork 16 часов назад
Я даже знаю кто тот единственный и неповторимый, кто этот пост минусанул )))
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13k
Роберт Шекли 18 часов назад
Тракторист мог бы спокойно при помощи ковша перекинуть авто назад. Но нет же, решил проучить водитель мерса.
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280
Сергей Ковалев Роберт Шекли 17 часов назад
Мог бы конечно,но зачем? Это криминал,а так проучил и унизил
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−110
Vovan 18 часов назад
>>робт Vovan Минуту назад нормальный тракторист может этот
>> трактор купить и окупить за год, а е*блану на мерсе еще 5 лет кредит
>> выплачивать

Это да! чувак на мерине ему кредит и выдаст

а если не выплатит, заберет и трактор и хату
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14k
Alex ASK 18 часов назад
Ковшик надо было приподнять на полметра
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