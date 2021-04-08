В 2019 году в Санкт-Петербурге открылось первое фем-кафе, вход в которое мужчинам был строго запрещен. Эти запреты действовали на некоторых представителей сильного пола как тряпка на быка, и они то и дело предпринимали попытки стать клиентом заведения с игривым названием "Симона". Однако когда первая скандальная популярность поистрепалась, выяснилось, что кафе убыточно, а организационные вопросы в заведении решаются криво и невпопад, потому было принято решение о его закрытии.