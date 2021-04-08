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Сказка для девочек - всё: в Питере закрылось первое фем-кафе, в которое не пускали мужчин

Сказка для девочек - всё: в Питере закрылось первое фем-кафе, в которое не пускали мужчин (11 фото)

Автор:
08 апреля 2021 16:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ребра Евы   санкт-петербург   фем-кафе Симона   феминизм   феминистки   
2202
11
Оказалось, что мужчины - не самое-самое злое зло на планете. Иногда и девочкам бывает очень сложно договориться друг с другом, особенно если дело касается денег.
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Метки: Ребра Евы   санкт-петербург   фем-кафе Симона   феминизм   феминистки   
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330
Леший 58 минут назад
@банутые))
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5k
Максус 2 минуты назад
чуть ватрушкой не подавился,вот это у.ёбища)
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10k
paranoid 4 минуты назад
Да блин, вот мне лично жалко что закрылись. Я предочитаю когда уголовники сидят в тюрьме, психи в больнице и все остальные припудренные на голову в специальных заведениях, а не бродят по местам где могу оказаться я и не травят другим жизнь. А как оно называется пофиг. Фем-кафе, дурдом, не суть. Главное что изолированы.
А теперь их посетители.... постетильницы будут бродить по кафе с нормальными людьми.
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5k
Bjornsson 17 минут назад
"..Светлана работала по 4 часа в день буквально на разрыв аорты.."

Пистец, так въепывать нельзя, "сгорела" на работе
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18k
Nik 18 минут назад
Ну если "кошелек" не пускать в заведение, то кто будет платить полный стол?
Видимо "сильные и независимые" девушки и брали, что по дешевле и в одном экземпляре.
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14k
Hairy. 22 минуты назад
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19
Aleksander Russkiy 22 минуты назад
Хах, вот внатуре.. Феменизм - проблема некрасивых женщин.. Как точно)
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32k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Авторки, блогерки, докторки! Гуси ху*юси)))) дуры
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17k
Vital Idol Полчаса назад
ну, то что их кинули понятно...но,
За прошедший 2020 год было ликвидировано в общей сложности 650 тыс. ИП и 506 тыс. малых и средних предприятий. Эти данные по запросу «Известий» предоставила ФНС. Таким образом, закрылось 1,16 млн компаний, что почти на 0,5 млн больше, чем за год с августа 2018 по август 2019-го. Периодизация не совпадает с календарной, так как налоговая подводит итоги по количеству предприятий именно в этом месяце.
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828
zu4ara Полчаса назад
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26
Алексей Ш Полчаса назад
тупыефеменистки или феменисткитупые ничего не меняет. И ТОЛЬКО такие тупые могли прогореть В ПИТЕРЕ !!! В Питере [мат] КАРЛ !!! Привет ДНО !!!
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31k
Alex Полчаса назад
Ха-ха
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3k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Я бы им посоветовал переделать кафе в публичный дом, но глядя на владельцев данного заведения я осознаю одно, публичный дом спросом пользоваться не будет и тоже уйдёт в минус.
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10k
paranoid Феликс Дзержинский 3 минуты назад
дык публичный дом для женщин... вот тогда да, может и взлетит :)
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3k
Мих Полчаса назад
Как и все чисто женские начинания. Гонору море, выхлопа - пшик. Без мужиков могут только шум производить.
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1k
Алексей Мих 22 минуты назад
Мужики тут не причем. Примерно 90% таких кафе закрывается в первый год работы.
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575
KevinSmith Мих 18 минут назад
Даже не начинания - хотелки. Начинания, всё-таки, подразумевают серьёзный подход к делу.
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1k
Руслан Новак 39 минут назад
На каком языке эти горилы разговаривают?
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907
Григорий Бабкин 40 минут назад
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91
Племянник Путина 40 минут назад
какой смысл идти в место где не умеют готовить и только страшные и ипанутые бабищи? Мужчину в подобное заведение только под стволом можно заставить идти.
К слову )))
интересно как эти кёзды общаются с пожарными, участковым и прочими служивыми людьми, которым по службе надо приходить в этот рассадник душевнобольных.
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4k
RomaXz 41 минуту назад
Столько шума из-за какой-то мошенницы. Владельцы должны подать на нее в суд, а комментаторы - остыть :)
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24k
Григорий 43 минуты назад
Я знаю массу мужиков, что осаживают в кабаках 5-15 тысяч за заход. И кучу баб, что цедят 1-2 напитка весь вечер в поисках этих мужиков. Кабак без донатеров умрет. И если гей-кабаки имеют таких донатеров, то фемки и кофе никак не сработают на кассу.
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6k
Majul 46 минут назад
Феминизм и еб..сть не одно и тоже.
Тут явно вторые.
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5k
SuperTroll 47 минут назад
Тупые ушлепища
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