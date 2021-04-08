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Оказалось, что мужчины - не самое-самое злое зло на планете. Иногда и девочкам бывает очень сложно договориться друг с другом, особенно если дело касается денег.
В 2019 году в Санкт-Петербурге открылось первое фем-кафе, вход в которое мужчинам был строго запрещен. Эти запреты действовали на некоторых представителей сильного пола как тряпка на быка, и они то и дело предпринимали попытки стать клиентом заведения с игривым названием "Симона". Однако когда первая скандальная популярность поистрепалась, выяснилось, что кафе убыточно, а организационные вопросы в заведении решаются криво и невпопад, потому было принято решение о его закрытии.
Как все начиналось
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Видимо, "экспресска" и "американка" не приносили большого дохода
- Пришло время печальных новостей, поскольку нас то и дело спрашивают, когда можно будет прийти в «Симону». Расскажем о том, почему этого не случится с самого начала. Два года назад мы выяснили, что финансы наши подошли к концу, и мы стоим перед перспективой закрытия площадки. В то же самое время к нам пришла девушка, которая сочувствовала Ребрам, и, помимо всего прочего, мечтала открыть свою кофейню, будучи профессиональной баристой. И мы решили, что можем совместить приятное с полезным: чью-то мечту и возможность заработать на аренду, оставив все вечерние мероприятия бесплатными, - делятся в паблике фем-движения «Ребра Евы» основатели кафе.
Выясняется, что та самая Светлана работала по 4 часа в день буквально на разрыв аорты, но успех так и не пришел. Девушка заявила о профессиональном выгорании, а потом случилось непонимание на почве денег, и плохая бариста кинула основателей "Симоны", оставив их без заработка и мечты.
Территория коворкинга, площадь которого не отбивала затрат на аренду
Узнав о ситуации, в паблик фем-движения зашли сочувствующие, которые изо всех сил стали выражать свою поддержку прогоревшим феминисткам. Правда, те почему-то в искренность не поверили. С другой стороны, бизнес - это не с плакатиками об угнетении женщин стоять, им заниматься нужно. Хотя девушки, в сущности, молодцы. Открылись без участия мужчин, закрылись - тоже без ненавистных самцов. Сила!
Стоял солдат— Так и живём (@choochumustache) April 8, 2021
Слеза катилась
Конечно был он подшофе
А на груди его блистала
Медаль "За взятие фемкафе"
Так и запишем,что не только не могут выжить и ужиться вместе на острове,да ещё и совместный бизнес развивать😀https://t.co/IQ6STt4b3P— Инад аль-Хиляф ан-Казани (@girabit) April 8, 2021
Основательницы фем-кафе
Ну и ниже - пост в тему. Не так давно российская актриса Оксана Акиньшина призналась, что ее не интересует феминистское движение, назвав его уделом некрасивых женщин. И понеслость...
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Ссылки по теме:
- Феминизм головного мозга: девушки, что с вами такое?
- Феминистские теологи издали современную "Женскую библию"
- Фемпривет всем тем, у кого подгорает
- Шведские феминистки приревновали мужчин к секс-роботам
- "Феминизм - проблема некрасивых женщин": реакция соцсетей на мнение Оксаны Акиньшиной
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А теперь их посетители.... постетильницы будут бродить по кафе с нормальными людьми.
Пистец, так въепывать нельзя, "сгорела" на работе
Видимо "сильные и независимые" девушки и брали, что по дешевле и в одном экземпляре.
За прошедший 2020 год было ликвидировано в общей сложности 650 тыс. ИП и 506 тыс. малых и средних предприятий. Эти данные по запросу «Известий» предоставила ФНС. Таким образом, закрылось 1,16 млн компаний, что почти на 0,5 млн больше, чем за год с августа 2018 по август 2019-го. Периодизация не совпадает с календарной, так как налоговая подводит итоги по количеству предприятий именно в этом месяце.
К слову )))
интересно как эти кёзды общаются с пожарными, участковым и прочими служивыми людьми, которым по службе надо приходить в этот рассадник душевнобольных.
Тут явно вторые.